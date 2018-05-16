Грандиозный и потрясающе красивый: первые впечатления от поездки по Крымскому мосту

16 мая по автодорожной части Крымского моста было запущено движение легкового транспорта и автобусов. В числе первых по переправе, соединившей Крым с Краснодарским краем, проехал автоэксперт Пётр Шкуматов. В своём материале для RT он поделился впечатлениями от поездки и поразмышлял о том, как открытие нового пути на полуостров скажется на экономике региона.

Произошло историческое событие: был открыт Крымский мост. Мне выпала честь проехать по нему в числе первых автомобилистов. Мост потрясающе красивый. Я уверен, что все автомобилисты, которые иногда выезжают за пределы своего населённого пункта, должны хоть раз там побывать.

Когда въезжаешь на мост, первое слово, которое приходит на ум, — «грандиозно». Честно признаюсь, никогда в жизни не видел такого грандиозного транспортного объекта. Не зря Крымский мост вошёл в число крупнейших в мире. Уверен, что со временем он войдёт в число самых красивых мировых транспортных объектов.

Однако важен не только мост, но и подъезды к нему. Со стороны Крыма сейчас активно строится трасса «Таврида», которая соединит автобаном Крымский мост и Симферополь. Добраться на автомобиле от моста до столицы региона можно будет за пару часов. Таврида будет трассой первой категории с числом полос минимум 2+2. Со стороны Краснодарского края к мосту построен великолепный подход. Я сначала перепутал дорогу общего пользования и гоночный трек: они схожи как по исполнению, так и по качеству. Дорога настолько ровная, что можно отпустить руль и не опасаться, что он начнёт произвольно поворачиваться.

Однако многие до сих пор считают, что траты на мост были неоправданно высоки. Но так ли это?

Стоимость сооружения моста, по данным «Википедии», составила почти 228 млрд рублей. Для объекта мирового уровня это не так много.

Но стоило ли ввязываться в такой дорогостоящий проект — и ради чего? Ответ на этот вопрос очень прост. Да, стоило. Уже очень скоро мы увидим резкий рост товарообмена внутри черноморского экономического кластера. Можно даже сказать больше: единого экономического пространства на юге России без Крымского моста существовать не могло бы в принципе.

Слишком значительные логистические издержки уже привели к тому, что цены на товары в Крыму выше, чем в соседнем регионе. Это создавало экономический градиент в пользу того же Краснодарского края и закрепляло за Крымом статус «медвежьего угла».

Крымский мост уравнял всех. Теперь товары и услуги могут совершенно свободно обращаться — и на этом пути нет препятствий. Туристы на автомобилях и автобусах смогут попасть в Крым за десять минут, даже не замечая перехода через Керченский пролив. Ведь мост построен таким образом, что море с него практически не видно, особенно из окна легкового автомобиля.

© Пётр Шкуматов

Более того, поездка в Крым в ближайшее время может оказаться для путешественника комфортнее, чем поездка в Сочи, так как строящаяся трасса «Таврида» обеспечит максимально простой и комфортный доступ ко всем туристическим объектам Крыма. К чему это приведёт? Конечно, к росту туристического потока и доходов на полуострове, в результате чего экономика начнёт идти вверх.

Но не только туристы создают богатство Крыма. Например, в Крыму производится диоксид титана, который до настоящего времени можно было экспортировать только через паромную переправу, что резко повышает издержки и снижает конкурентоспособность предприятия. И не надо забывать, что в Крыму действует несколько портов с пропускной способностью в 20 млн тонн грузов. До открытия моста очень сложно было представить, как этот объём мог бы быть перевезён с использованием существующей переправы.