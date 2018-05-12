«Грандиозная стройка»: как трасса «Таврида» изменит жизнь крымчан и туристов

Федеральная трасса «Таврида» между Керчью и Севастополем готова на 30%. Об этом сообщили в госкомитете дорожного хозяйства Крыма. По словам представителей местных властей, работы идут ударными темпами. Предполагается, что первый этап строительства завершится к концу 2018 года, а полноценное открытие магистрали состоится в 2020-м. Автодорога будет пролегать от Крымского моста, движение по которому начнётся уже в мае. Как открытие «Тавриды» повлияет на туристические потоки и экономику полуострова — в материале RT.

Проходящая через Крым федеральная трасса «Таврида» готова на 30%. Об этом сообщил председатель госкомитета дорожного хозяйства республики Сергей Карпов. Он отметил, что строительство дороги началось 12 мая 2017 года — именно тогда был заложен памятный камень.

«Спустя год мы можем подвести первые итоги: трасса «Таврида» построена на 30% на всей своей протяжённости, а это более 250 км», — цитирует Карпова РИА Новости.

В ведомстве отметили, что первый этап строительства должен завершиться к концу 2018 года. К тому моменту будут готовы две полосы. Второй этап (четыре полосы) завершится в конце 2020-го. Карпов подчеркнул, что работы ведутся в круглосуточном режиме и в соответствии с графиком. На строительстве задействованы свыше тысячи единиц техники и более трёх тысяч рабочих.

«Это грандиозная стройка. Практически на всём протяжении до Керчи работает техника, работают люди, ударными темпами делают трассу «Таврида». Безусловно, для нас это очень важная трасса, тем более что мост практически готов», — рассказал в беседе с RT член комитета Госсовета Крыма по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Юрий Гемпель.

Трасса «Таврида» соединит Керчь с Симферополем и Севастополем. Как ранее сообщили в Минтрансе России, уже в мае 2018-го будет открыт автоподход от Крымского моста, который соединит полуостров с Кубанью, до развязки с крымской дорогой. Автомобильное движение по самому мосту должно открыться во второй половине мая.

Уже сейчас гости Крыма могут оценить результаты строительства трассы, отметил в разговоре с RT глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

«Для Крыма это очень важно. Хотя де-юре мы полуостров, де-факто мы остров, и без моста и этой трассы Крыму будет практически невозможно развиваться. Паромное сообщение, которое доставляет не только наших туристов, но и все грузы, продукты питания, стройматериалы, зависит от погоды, от работы паромной переправы. Расширить её уже невозможно», — заявил депутат.

По его словам, строительство трассы и моста удешевит себестоимость товаров, в том числе продуктов питания, и, следовательно, снизит затраты россиян на отдых в Крыму, а также упростит логистику для гостей полуострова.

«Туристам не нужно будет подстраиваться под паром. Люди смогут путешествовать на автобусах, личном транспорте, велосипедах. Проходимость через мост и трассу планируется огромнейшая. Будет скоростной режим, четырёхполосное движение. Буквально за два с половиной часа можно будет доехать из Керчи до Севастополя», — рассказал парламентарий.

Карта будущей федеральной трассы «Таврида»

© Инфоцентр «Крымский мост»

Он отметил, что новая инфраструктура позволит Крыму принять 8—10 млн туристов, отметив, что это произойдёт «не за какие-нибудь десятилетия, а в ближайшие пять лет».

Черняк добавил, что мощным стимулом к развитию Крыма станет завершение строительства железной дороги, которая даст полуострову круглогодичное сообщение с другими российскими регионами.

Ускорение турпотока

Автодорога «Таврида» пройдёт по маршруту Керчь — Феодосия — Белогорск — Симферополь — Бахчисарай — Севастополь. При этом трасса будет проложена в обход крупных городов, что позволит сократить время пути.

Предполагается, что от Керчи до Симферополя можно будет доехать примерно за два часа, до Севастополя — менее чем за три. Длина магистрали составит 250,75 км. Автомобилисты смогут ездить по ней со скоростью до 120 км/ч.

По расчётам госкомитета дорожного хозяйства Крыма, полная стоимость строительства трассы составит 163 млрд рублей.

Перед началом работ власти подчёркивали, что проект не нанесёт ущерба экологии полуострова.

«Угрозы экологии, природным ценностям, заповедным землям не будет. Это приоритетная задача. Просто так кромсать крымскую землю мы не будем», — отмечал глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

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Власти Крыма также пообещали создать дополнительную придорожную инфраструктуру для автотуристов на время строительства трассы. Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщил РИА Новости, что на полуострове ожидают притока туристов в связи с открытием автомобильной части моста.

«Дорога строится, частями она будет открыта, где-то мы организуем объезды, откроем небольшие сельскохозяйственные рынки с обязательным соблюдением всех санитарных условий, чтобы туристический автобус или машина с семьёй могли остановиться, купить фрукты, посетить санузел. Мы понимаем, где у нас обычно бывает более сложный трафик, и в этих местах постараемся предложить альтернативный проезд», — подчеркнул он.