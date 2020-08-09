Гранатой в голову русского военкора и взятые штурмом министерства: Бейрут после взрыва встал на дыбы

В Бейруте продолжаются масштабные беспорядки, которые начались в ответ на бездействие властей Ливана. Местные жители предприняли попытки штурма четырёх министерств, а также разгромили здание Ассоциации банков, забросав правоохранителей камнями.

Акты вандализма вынудили военных перейти к более жёстким действиям. Им удалось отогнать вандалов от правительственных зданий. При этом счёт пострадавших в стычках перевалил за 238 человек, из которых 63 пришлось госпитализировать.

Сообщается и о гибели одного правоохранителя. Едва не пострадал военкор из России Евгений Поддубный, в голову которого бросили слезоточивую гранату.

Отметим, что в городе продолжаются работы по ликвидации последствий взрыва в портовой зоне, а спасатели из двух десятков стран ищут под завалами выживших, они нуждаются в добровольцах. И митинги прогрессу никак не способствуют

"Веселее идти захватывать МИД. И добивать перегруженные больницы сотнями новых пострадавших", - написала в Telegram главред RT Маргарита Симоньян.

А военный обозреватель" Комсомольской правды" Александр Коц сравнил происходящее с землетрясением на Гаити.

"Я такое только на Гаити видел сразу после землетрясения. Весь мир спасает, и только местные мародёрят. Вот то, что сейчас происходит на улицах Бейрута, - это ментальное мародёрство", - написал он в Telegram-канале Kotsnews.

Как сообщил Поддубный чуть позднее, обстановка постепенно нормализуется, ибо военные вынудили протестующих отступить. Но никто не знает, что будет дальше.