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Гранатой в голову русского военкора и взятые штурмом министерства: Бейрут после взрыва встал на дыбы

09 августа 2020, 23:55  •  28 • В мире
Спустя несколько дней после взрыва в порту население Бейрута буквально встало на дыбы, организовав серию беспорядков. В частности, взяты штурмом несколько зданий министерств, а русский военкор Евгений Поддубный едва не пострадал от гранаты, летевшей прямо ему в голову.
В Бейруте продолжаются масштабные беспорядки, которые начались в ответ на бездействие властей Ливана. Местные жители предприняли попытки штурма четырёх министерств, а также разгромили здание Ассоциации банков, забросав правоохранителей камнями.
Акты вандализма вынудили военных перейти к более жёстким действиям. Им удалось отогнать вандалов от правительственных зданий. При этом счёт пострадавших в стычках перевалил за 238 человек, из которых 63 пришлось госпитализировать.
Сообщается и о гибели одного правоохранителя. Едва не пострадал военкор из России Евгений Поддубный, в голову которого бросили слезоточивую гранату.
Отметим, что в городе продолжаются работы по ликвидации последствий взрыва в портовой зоне, а спасатели из двух десятков стран ищут под завалами выживших, они нуждаются в добровольцах. И митинги прогрессу никак не способствуют
"Веселее идти захватывать МИД. И добивать перегруженные больницы сотнями новых пострадавших", - написала в Telegram главред RT Маргарита Симоньян.
А военный обозреватель" Комсомольской правды" Александр Коц сравнил происходящее с землетрясением на Гаити.
"Я такое только на Гаити видел сразу после землетрясения. Весь мир спасает, и только местные мародёрят. Вот то, что сейчас происходит на улицах Бейрута, - это ментальное мародёрство", - написал он в Telegram-канале Kotsnews.
Как сообщил Поддубный чуть позднее, обстановка постепенно нормализуется, ибо военные вынудили протестующих отступить. Но никто не знает, что будет дальше.

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