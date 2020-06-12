Граната, а не "Бук". Антипов представил доказательства, опровергающие версию Нидерландов

Он обратил внимание на обломок, застрявший в кресле пилота. Он представляет собой усечённую пирамиду - такие фрагменты остаются после взрыва ручной гранаты, а не ракеты "Бук".

Характерная форма насечки очень напоминает поверхность разрывного устройства типа гранаты. Причём насечки сделаны и с внутренней стороны. Ещё один обломок, застрявший в конструкции МН17, также имеет характерные насечки, - пишет Антипов, чей пост опубликовал на своём канале блогер Сергей Григорьев.

Кроме того, если бы самолёт был поражён ракетой, то тела пилотов бы просто изрешетило. Однако в действительности на останках лётчиков можно заметить всего несколько ранений.

Напомним, что на днях голландская прокуратура признала, что ни один радар не зафиксировал ракету в день крушения MH17. Обвинение тем не менее продолжает настаивать на том, что самолёт был сбит именно ракетой "Бук".

Ранее Антипов приводил и другие доказательства, опровергающие официальную версию голландских следователей. В частности, он указал на место падения фрагментов лайнера. Судя по их разбросу, воздушное судно было взорвано изнутри, а не снаружи.