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«Грамотно балансировать не удаётся»: с чем может быть связано падение рейтинга Зеленского

15 октября 2019, 23:54  •  28 • Украина
Популярность Владимира Зеленского заметно сократилась за прошедший месяц. По данным Киевского международного института социологии (КМИС), в сентябре рейтинг президента Украины составлял 73%, а в октябре упал до 66%. Ещё хуже обстоят дела у премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Поддержка главы правительства рухнула с 17 до 10%. Эксперты объясняют снижение рейтинга двух ключевых фигур в стране отсутствием прогресса в мирном урегулировании в Донбассе, нерешёнными экономическими проблемами и грядущей земельной реформой. По их мнению, сложившаяся ситуация вынуждает Зеленского провести смену команды.
 
Владимир Зеленский во время пресс-марафона в Киеве © president.gov.ua
 

В октябре рейтинг президента Украины Владимира Зеленского просел на 7% по сравнению с показателем сентября. Сейчас политику главы государства поддерживают 66% граждан. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, который с 9 по 11 октября проводил Киевский международный институт социологии (КМИС).

Помимо Зеленского, заметно снизился рейтинг премьер-министра Украины Алексея Гончарука (с 17 до 10%), а также спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова (с 33 до 27%).

При этом в украинском обществе возросла популярность оппозиционных сил. В частности, поддержка сопредседателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко увеличилась с 20 до 24%, руководителя «Батькивщины» Юлии Тимошенко — с 19 до 23%.

Ни войны, ни мира

Заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев связывает падение рейтинга Зеленского прежде всего с буксующим процессом урегулирования конфликта в Донбассе. Эксперт напомнил, что Киев постоянно менял свою позицию по формуле Штайнмайера, но, согласившись на неё, не смог выполнить даже первое условие.

План экс-главы МИД ФРГ предполагает разведение сил, принятие закона об особом статусе неподконтрольных территорий, проведение там местных выборов и передачу украинским властям участка границы с РФ, который более пяти лет находится в руках ополчения. 

На сегодняшний день силы противоборствующих сторон разведены только в станице Луганской. На прошлой неделе Украина, как заявили в ЛНР, сорвала вывод подразделений в Золотом и Петровском. В частности, выполнять приказы центрального руководства отказался полк «Азов», который формально входит в структуру Нацгвардии. МИД Украины утверждает, что разведение не состоялось из-за нарушения режима тишины.

С началом месяца в центре Киева регулярно проходят акции протеста радикалов под лозунгом «Нет капитуляции». Также в оппозиционных выступлениях принимают участие экс-президент Пётр Порошенко и его партия «Европейская солидарность».

Отсутствие прогресса по отводу сил в Донбассе не позволяет Зеленскому рассчитывать на проведение встречи в нормандском формате. Кроме того, он продолжает критиковать формулу Штайнмайера, 10 октября на пресс-марафоне президент Украины заявил, что у него есть собственное видение урегулирования конфликта на юго-востоке страны.

«Единственный сложный вопрос там касается того, что прописано: что мы сначала проводим выборы, а затем — граница под контролем Украины. Это очень спорный вопрос, и я, честно говоря, по-другому вижу, как его решать. Поэтому мы будем продолжать именно нашу политику, что это надо решать совсем иначе», — сказал Зеленский.

  • Зеленский в окружении военных на линии соприкосновения в Донбассе
  • © president.gov.ua

Андрей Суздальцев считает, что Зеленский действительно настроен завершить войну в Донбассе, но при этом у него отсутствует представление, как и на каких условиях нужно двигаться к миру. Об этом, как подчеркнул эксперт, свидетельствуют постоянные колебания официальной линии Киева по вопросу формулы Штайнмайера.

«С одной стороны, Зеленский боится ярлыка капитулянта и не хочет оказаться разменной монетой в играх великих держав, с другой — он демонстрирует готовность к диалогу с Россией. На текущий момент грамотно балансировать президенту Украины не удаётся. В итоге в глазах по крайне мере части общества он выглядит нерешительным политиком», — сказал Суздальцев.

МВФ и земельный вопрос

В беседе с RT директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский назвал ключевой причиной снижения рейтинга Зеленского и Гончарука отсутствие положительных изменений в социально-экономической сфере.

Украина продолжает политику заимствования денежных средств в международных организациях. В проекте бюджета на 2020 год, который утвердило в сентябре правительство Украины, почти половина средств пойдёт на выплату долгов. Сейчас Киев договаривается с МВФ о принятии новой трёхлетней программы траншей.

В конце сентября Алексей Гончарук в своём YouTube-блоге «Чашка Прем’єра» назвал сотрудничество с МВФ базисом для экономического развития Украины. Зарубежные кредиты, как считает глава правительства, должны привлечь в страну масштабные иностранные инвестиции.

«Это даст нам возможность развивать инфраструктурные проекты, работать над повышением энергоэффективности и делать всё, что необходимо, чтобы Украина стала успешной», — пояснил Гончарук.

Погребинский полагает, что в администрации Зеленского возложили на премьер-министра ответственность за проведение комплекса непопулярных в народе реформ, которых требуют кредиторы. Одна из них — учреждение рынка земли. Верховная рада может одобрить закон о свободном обороте сельхозугодий уже к 1 декабря.

Однако украинское общество отрицательно относится к идее купли-продажи земли. По данным социологической группы «Рейтинг», против снятия моратория на свободный оборот сельхозугодий выступают 73% украинцев.

В октябрьском исследовании КМИС говорится, что подавляющее большинство граждан Украины (70%) настаивают на проведении референдума по данному вопросу.

  • Зеленский приветствует избирателей перед инаугурацией
  • © president.gov.ua

Зеленский обещает, что земля не попадёт в руки зарубежных лиц. Однако противники отмены моратория придерживаются иной точки зрения. Источником опасений выступает Гончарук. Премьер-министр считает, что «нужно позволить операции с землёй для всех, кто имеет возможность сейчас её обрабатывать, в том числе для иностранных граждан».

«Сейчас Гончарук выступает как отдельная от Зеленского фигура, инициатор и проводник непопулярных предложений. Правда, эту роль, на мой взгляд, он играет не очень удачно. Люди видят, что Зеленскому не удалось решить ни одну существенную для страны проблему», — рассуждает Погребинский.

Президент без команды

Опрошенные RT эксперты прогнозируют дальнейшее снижение рейтинга Зеленского. Погребинский считает, что президенту Украины необходимо «проявить решительность» и поменять команду, которая «очень слабая и постоянно подводит его».

Директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник придерживается несколько иной точки зрения. В комментарии RT он заявил, что Зеленский действительно страдает от некомпетентности команды, однако сиюминутная смена состава кабмина к положительным изменениям не приведёт.

«Как таковой команды у Зеленского нет, есть политическое окружение, которое получило возможность пользоваться властью в интересах Коломойского и Пинчука. Кадровые решения президента должны сопровождаться избавлением от людей олигархов и агентов влияния западных государств. Только в таком случае у страны появится шанс на коренные позитивные изменения», — резюмировал Бортник.

Однако Андрей Суздальцев полагает, что рейтинг Зеленского продолжит снижаться вне зависимости от того, как поменяется состав правительства Украины. По его мнению, с момента инаугурации президент Украины продемонстрировал себя «слабым и нерешительным политиком».

«Проблема не в правительстве, а в самом Зеленском. Его невероятная популярность основывалась на отторжении Порошенко. Создалась иллюзия, что с приходом народного любимца всё переменится к лучшему. А что мы видим в реальности? В руках Зеленского все рычаги управления страной, но он ими не пользуется, боясь ответственности за сложные решения», — подчеркнул Суздальцев.

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