Графиня Толстая пожаловалась на Россию, выселяющую её из удобного особняка в Лондоне

Графиня возмутилась, что всё это происходит во время эпидемии коронавируса.

Жизнь сейчас непростая. В этом году я потеряла свой туристический бизнес, а на прошлой неделе мне сказали, что мы должны быстро покинуть наш дом по требованию российского правительства. Они предупредили меня и детей за 12 дней - во время пика глобальной эпидемии, - пишет Толстая-Милославская в Instagram.

Скриншот: Instagram/alexandratolstoy

Аристократка добавила, что из-за волнения ей сложно спать и фокусировать внимание, однако она находит утешение в маленьких радостях жизни. Например, в чтении.

Напомним, что Толстая-Милославская является дочерью графа Николая Толстого-Милославского - сопредседателя Королевского литературного совета и специалиста по кельской культуре. Она имеет собственный бизнес и нередко появляется на телевидении. В частности, женщина становилась героем документальных фильмов после того как совершила несколько дальних поездок на лошадях.