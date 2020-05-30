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Графиня Толстая пожаловалась на Россию, выселяющую её из удобного особняка в Лондоне

30 мая 2020, 06:55  •  425 • Политика
Известная британская бизнес-вумен - графиня Александра Толстая-Милославская, которая некогда состояла в отношениях с беглым российским банкиром Сергеем Пугачёвым, пожаловалась на российские власти. Женщина обустроилась в удобном лондонском особняке Пугачёва, который теперь изымают по требованию кредиторов.
Графиня возмутилась, что всё это происходит во время эпидемии коронавируса.
Жизнь сейчас непростая. В этом году я потеряла свой туристический бизнес, а на прошлой неделе мне сказали, что мы должны быстро покинуть наш дом по требованию российского правительства. Они предупредили меня и детей за 12 дней - во время пика глобальной эпидемии, - пишет Толстая-Милославская в Instagram.
Скриншот: Instagram/alexandratolstoy
Аристократка добавила, что из-за волнения ей сложно спать и фокусировать внимание, однако она находит утешение в маленьких радостях жизни. Например, в чтении.
Напомним, что Толстая-Милославская является дочерью графа Николая Толстого-Милославского - сопредседателя Королевского литературного совета и специалиста по кельской культуре. Она имеет собственный бизнес и нередко появляется на телевидении. В частности, женщина становилась героем документальных фильмов после того как совершила несколько дальних поездок на лошадях.

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