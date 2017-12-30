Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Духовная шизoфрeния Михаила Антонoвича
Исповедь стрелка из "Меньшевика". Выводы делайте сами
Итоги 2017 года (Руслан Осташко)
Иван-царевич и Кощеево царство
Главная / Украина

График президента РФ на 2018 год: перерывов не запланировано

30 декабря 2017, 14:09  •  25 • Украина

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Президенту РФ Владимиру Путину в новом 2018 году останется работать на высшем государственном посту всего четыре месяца - до майской инаугурации следующего президента России. Однако работа главы государства - кто бы ей ни занялся после выборов - перерывов знать не может. Пост президента предполагает не только властные полномочия и ответственность за страну, но и огромный массив дел - прорывных и повседневных, порой рутинных, но всегда неотложных и важных.

Обязательная череда саммитов

Главными международными встречами, которые должен посещать российский лидер, остаются "двадцатка", специализирующаяся на вопросах глобальной экономики и финансов (Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Республика Корея, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР, Япония, Европейский союз), и саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Именно эти два форума становились площадкой для двух встреч президентов РФ и США в 2017 году.

Председательство в АТЭС в 2018 году впервые перейдет к Папуа - Новой Гвинее. Традиционно саммиты АТЭС проходят осенью.

Также во второй половине года, но в Буэнос-Айресе, должна пройти встреча "двадцатки". Причем министр иностранных дел Аргентины Хорхе Фори еще в ноябре 2017 года заявил, что рассчитывает увидеть в гостях именно Владимира Путина. "Конечно, мы не вмешиваемся во внутреннюю политику зарубежных государств, - отметил министр. - Но мы знаем, что президент Путин пользуется большой поддержкой в России, поэтому мы думаем, что увидим его на саммите "двадцатки".

С меньшим количеством участников, но с не менее насыщенной повесткой дня обычно проходят встречи в формате БРИКС - Бразилия, РФ, Индия, Китай, ЮАР. Следующий саммит БРИКС состоится в 2018 году в ЮАР, к которой с 1 января перейдет председательство в "пятерке". Еще один формат, в котором невозможно обойтись без президента России, - это встреча лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В нее входят Китай, Россия, Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Узбекистан, Индия и Пакистан, а принимать партнеров в июне 2018 года планирует Китай.

В обязательную программу саммитов стран на постсоветском пространстве входят три форума: Содружества независимых государств (СНГ), Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Председательство в СНГ переходит к Таджикистану, который и должен выступить "хозяином" встречи лидеров государств СНГ.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев внес предложение провести следующую сессию Совета коллективной безопасности ОДКБ во втором полугодии 2018 года в Астане. Председательство же в ЕАЭС, куда входят РФ, Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия, в 2018 году перейдет к России.

Уже 14 лет проходят ежегодные осенние форумы межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Назарбаев уже не только назвал место ближайшей встречи - Петропавловск на севере Казахстана, но и обозначил ее главную тему - туризм.

Российские экономические форумы

Россия в последние годы славится успешным проведением крупных экономических форумов. Главный из них - Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), на котором традиционно выступают глава российского государства и его высокопоставленные гости. В 2018 году ПМЭФ запланирован на 24-26 мая.

По приглашению Путина предстоящий ПМЭФ обещал посетить премьер-министр Японии Синдзо Абэ, а Япония станет страной-гостем форума. Президент звал Абэ также на открытие перекрестных Годов России и Японии, которыми объявлен 2018 год.

Еще одним высокопоставленным гостем ПМЭФ может стать президент Франции Эмманюэль Макрон. Как ранее пояснил помощник Путина Юрий Ушаков, у Макрона есть два приглашения от российского лидера - не только поучаствовать в Петербургском форуме, но и нанести визит в РФ.

Силуанов заявил, что переговоры с Украиной по поводу долга в $3 млрд не ведутся

Восточный экономический форум, который также не обходится без президента России, состоится 6-7 сентября 2018 года традиционно в кампусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский во Владивостоке.

"Нормандская четверка"

"Нормандский формат" переговоров по Украине ("нормандская четверка") существует с июня 2014 года. Тогда во время празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта на востоке Украины.

В феврале 2015 года Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель, Франсуа Олланд, занимавший тогда пост президента Франции и президент Украины Петр Порошенко провели 17-часовые переговоры в Минске, по итогам которых были принят комплекс мер по выполнению минских соглашений - основа для мирного урегулирования в Донбассе.

Однако в последнее время участники "четверки" встреч не проводили, ограничиваясь редкими телефонными разговорами. Нет ясности и о планах лидеров на 2018 год.

Москва - Вашингтон

В уходящем году Путин дважды встречался с президентом США Дональдом Трампом и пять раз разговаривал с ним по телефону. При этом фон российско-американских отношений выглядит далеко не радужным. Пока в окружении лидеров не говорят о планах на новые переговоры на высшем уровне. Но, как и в 2017 году, президенты теоретически могут повидаться минимум дважды на международных саммитах - АТЭС и "двадцатки". К тому же в последних телефонных разговорах президенты условились о продолжении контактов.

Отношения с Турцией

2017 год вывел на новый уровень российско-турецкие отношения, полностью приостановленные после трагедии со сбитым российским Су-24, но возобновленные после извинений президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Путин и Эрдоган провели за год шесть встреч и 11 раз разговаривали по телефону.

Мы не бандеровцы, а часть разделённого русского народа

Тем для бесед у глав государств предостаточно - от двусторонних отношений и совместных проектов до сирийского урегулирования. Поэтому есть все основания предполагать, что российско-турецкие контакты в 2018 году вряд ли будут менее интенсивными, а Эрдоган останется одним из самых частых собеседников российского лидера.

Дружба с Китаем

Очевидно, что в 2018 продолжится и весьма активное привилегированное российско-китайское взаимодействие. По установившейся традиции лидеры наносят визиты друг к другу поочередно, ежегодно. В июле 2017 Москву с официальным визитом посещал председатель КНР Си Цзиньпин. У руководителей стран также будет множество возможностей повидаться на различных саммитах.

Приглашения с открытой датой

В Кремле есть множество приглашений на имя президента РФ посетить ту или иную страну. Их сроки, как говорится в официальных документах, должны быть "согласованы по дипломатическим каналам".

Так, президент Уругвая Табаре Васкес передал российскому коллеге Владимиру Путину приглашение посетить с визитом его страну и, в частности, уругвайский город Сан-Хавьер, где большую часть населения составляют потомки русских переселенцев. Сан-Хавьер был основан в 1913 году русскими переселенцами. Численность его населения в 2011 году составляла 1,8 тыс. человек.

Президент Болгарии Румен Радев пригласил Путина посетить страну с официальным визитом в 2018 году "в связи со 140-летием окончания Русско-турецкой войны 1877-1878 годов и освобождения Болгарии". Эти торжества планируются на март.

Возможность визита президента РФ в Бразилию закреплена в Совместном заявлении лидеров двух стран о стратегическом внешнеполитическом диалоге, подписанном в 2017 году. Ждут российского лидера и президент ЮАР Джейкоб Зума, и премьер-министр Таиланда Прают Чан-Oча, и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд, и президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, и президент Южной Осетии Анатолий Бибилов (26 августа 2018 года будет праздноваться десятилетие признания независимости Южной Осетии Российской Федерацией), и руководство Ирака.

Украинский антисемитизм: злобный, свой, доморощенный

Также у Путина есть приглашение от президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина. Причем не просто нанести визит, но и побывать на Олимпиаде - зимние Олимпийские игры пройдут в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля. Однако решение Международного олимпийского комитета об участии в Играх не сборной РФ, а "олимпийских спортсменов из России" не может не отразиться на реакции Путина на приглашение южнокорейского коллеги.

Реакция Путина на приглашения

В последние пару месяцев сам президент предпочитает отшучиваться, когда ему предлагают принять участие в различных мероприятиях в 2018 году. "Владимир Сергеевич, спасибо большое. У нас в марте выборы, а вы мне в 2019 году говорите о серьезном графике", - ответил Путин под смех участников совещания по проблемам подготовки талантливой молодежи в сфере культуры на приглашение ректора ВГИК Владимира Малышева посетить юбилейные торжества Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова.

На приглашение посетить в августе 2018 года мероприятия, связанные с 30-летним юбилеем Всероссийского общества инвалидов, глава государства поинтересовался, в каком качестве его туда зовут, напомнив о предстоящих в марте выборах главы государства.

"Меня Михаил Борисович [Терентьев, председатель Всероссийского общества инвалидов] пригласил на мероприятие в августе. Вы меня в каком качестве, в личном качестве пригласили? Потому что у нас выборы... Вы приглашайте в феврале, в феврале я еще могу", - согласился Путин.

Внутрироссийские дела

Избранному главе государства в любом случае предстоит сформировать новое правительство. По Конституции РФ "председатель правительства Российской Федерации назначается президентом Российской Федерации с согласия Государственной думы". Предложение о кандидатуре премьер-министра вносится не позднее двухнедельного срока после вступления в должность вновь избранного президента РФ.

Порошенко заявил о готовности покупать газ в России, если он будет дешевым

Затем "председатель правительства Российской Федерации не позднее недельного срока после назначения представляет президенту РФ предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти" и "предлагает президенту Российской Федерации кандидатуры на должности заместителей председателя правительства РФ и федеральных министров".

Теоретически отправить в отставку нынешний кабинет Путин может в любой момент и до выборов. Однако такого развития событий пока ничто не предвещает: на предновогодней встрече с членами правительства президент поставил им весьма высокую оценку.

Путин, напомнив, что работает с нынешним составом кабмина более пяти лет, заметил, что "это были годы сложные и для страны, и для тех, кто каждый на своем месте должен был обеспечить непрерывное развитие, преодоление сложностей, возникших в мировой и российской экономике". "Но должен сказать, что правительство РФ сделало не только все возможное, но, на мой взгляд, и более того. По сути, вы решили все стоявшие перед экономикой страны вопросы", - обратился глава государства к министрам.

Еще одно дело, которое предстоит действующему президенту, - огласить послание парламенту. Обычно Путин обращался к депутатам и сенаторам с программной речью в конце года, но на этот раз, в декабре 2017, не сделал этого. Как ранее пояснял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, "президент принимает решение о сроках оглашения послания". "Мы сделаем соответствующее сообщение", - обещал представитель Кремля.

В "обязательную программу" внутрироссийских дел президента на год всегда входят заседания Госсовета, всевозможных советов и комиссий при главе государства; также несколько раз в год президент принимает верительные грамоты новых зарубежных послов в РФ, вручает госнаграды особо отличившимся соотечественникам, присваивает звания военным.

В Пентагоне заверили, что число военных советников США на Украине не возрастет

Регулярно проходят совещания главы государства с постоянными членами Совета безопасности и кабинета министров, парламентскими партиями и бизнесменами, личные встречи с губернаторами. Как правило, не реже одного-двух раз в месяц он отправляется в командировки по стране. В порядке, предусмотренном Конституцией, президент реализует право законодательной инициативы, а также право на подписание либо отклонение федеральных законов.

Пожалуй, одним из самых приятных дел следующего российского президента станет открытие чемпионата мира по футболу 14 июня. Несмотря на сложные отношения Москвы с международными спортивными чиновниками, Россия примет первенство, к чему готовилась последние несколько лет. Путин неоднократно заверял, что РФ, как и при организации Олимпиады в Сочи в 2014, сделает все возможное, чтобы мир увидел настоящий спортивный праздник.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

25
Источник
Похожие новости
30 декабря 2017, 03:09
Натовские инструкторы успешно избавляют ВСУ от советской традиции побеждать
30 декабря 2017, 03:09
Украинский антисемитизм: злобный, свой, доморощенный
29 декабря 2017, 18:39
Саакашвили исключил возвращение себе гражданства Украины во время президентства Порошенко

30 декабря 2017, 03:09
Мы не бандеровцы, а часть разделённого русского народа
30 декабря 2017, 14:09
График президента РФ на 2018 год: перерывов не запланировано
28 декабря 2017, 21:39
«Осуждены по российскому закону»: Москва ответила на заявление Порошенко об обмене заключённых украинцев
Новости партнеров
 
Loading...
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
23 декабря 2017, 18:24
Зачем Борис Джонсон приезжал в Москву?
23 декабря 2017, 23:09
«Удачи вам, Владимир Владимирович!»
23 декабря 2017, 19:39
Съезд КПРФ выдвинул Грудинина кандидатом на выборы президента
26 декабря 2017, 03:09
Кто такой товарищ Грудинин: «Красный» директор, но с оттенками
23 декабря 2017, 21:24
Все вопросы к Киеву: в России ответили на требования Макрона и Меркель вернуть российских военных в СЦКК
23 декабря 2017, 21:24
Сверхзвук и точность: какие ракеты могут поступить на вооружение ВКС России в ближайшие годы
28 декабря 2017, 23:24
Стало известно, за что именно получили Звезду Героя генералы, воевавшие в Сирии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.