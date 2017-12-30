График президента РФ на 2018 год: перерывов не запланировано

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МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Президенту РФ Владимиру Путину в новом 2018 году останется работать на высшем государственном посту всего четыре месяца - до майской инаугурации следующего президента России. Однако работа главы государства - кто бы ей ни занялся после выборов - перерывов знать не может. Пост президента предполагает не только властные полномочия и ответственность за страну, но и огромный массив дел - прорывных и повседневных, порой рутинных, но всегда неотложных и важных.

Главными международными встречами, которые должен посещать российский лидер, остаются "двадцатка", специализирующаяся на вопросах глобальной экономики и финансов (Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Республика Корея, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР, Япония, Европейский союз), и саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Именно эти два форума становились площадкой для двух встреч президентов РФ и США в 2017 году.

Председательство в АТЭС в 2018 году впервые перейдет к Папуа - Новой Гвинее. Традиционно саммиты АТЭС проходят осенью.

Также во второй половине года, но в Буэнос-Айресе, должна пройти встреча "двадцатки". Причем министр иностранных дел Аргентины Хорхе Фори еще в ноябре 2017 года заявил, что рассчитывает увидеть в гостях именно Владимира Путина. "Конечно, мы не вмешиваемся во внутреннюю политику зарубежных государств, - отметил министр. - Но мы знаем, что президент Путин пользуется большой поддержкой в России, поэтому мы думаем, что увидим его на саммите "двадцатки".

С меньшим количеством участников, но с не менее насыщенной повесткой дня обычно проходят встречи в формате БРИКС - Бразилия, РФ, Индия, Китай, ЮАР. Следующий саммит БРИКС состоится в 2018 году в ЮАР, к которой с 1 января перейдет председательство в "пятерке". Еще один формат, в котором невозможно обойтись без президента России, - это встреча лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В нее входят Китай, Россия, Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Узбекистан, Индия и Пакистан, а принимать партнеров в июне 2018 года планирует Китай.

В обязательную программу саммитов стран на постсоветском пространстве входят три форума: Содружества независимых государств (СНГ), Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Председательство в СНГ переходит к Таджикистану, который и должен выступить "хозяином" встречи лидеров государств СНГ.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев внес предложение провести следующую сессию Совета коллективной безопасности ОДКБ во втором полугодии 2018 года в Астане. Председательство же в ЕАЭС, куда входят РФ, Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия, в 2018 году перейдет к России.

Уже 14 лет проходят ежегодные осенние форумы межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Назарбаев уже не только назвал место ближайшей встречи - Петропавловск на севере Казахстана, но и обозначил ее главную тему - туризм.

Россия в последние годы славится успешным проведением крупных экономических форумов. Главный из них - Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), на котором традиционно выступают глава российского государства и его высокопоставленные гости. В 2018 году ПМЭФ запланирован на 24-26 мая.

По приглашению Путина предстоящий ПМЭФ обещал посетить премьер-министр Японии Синдзо Абэ, а Япония станет страной-гостем форума. Президент звал Абэ также на открытие перекрестных Годов России и Японии, которыми объявлен 2018 год.

Еще одним высокопоставленным гостем ПМЭФ может стать президент Франции Эмманюэль Макрон. Как ранее пояснил помощник Путина Юрий Ушаков, у Макрона есть два приглашения от российского лидера - не только поучаствовать в Петербургском форуме, но и нанести визит в РФ.

Восточный экономический форум, который также не обходится без президента России, состоится 6-7 сентября 2018 года традиционно в кампусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский во Владивостоке.

"Нормандский формат" переговоров по Украине ("нормандская четверка") существует с июня 2014 года. Тогда во время празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта на востоке Украины.

В феврале 2015 года Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель, Франсуа Олланд, занимавший тогда пост президента Франции и президент Украины Петр Порошенко провели 17-часовые переговоры в Минске, по итогам которых были принят комплекс мер по выполнению минских соглашений - основа для мирного урегулирования в Донбассе.

Однако в последнее время участники "четверки" встреч не проводили, ограничиваясь редкими телефонными разговорами. Нет ясности и о планах лидеров на 2018 год.

В уходящем году Путин дважды встречался с президентом США Дональдом Трампом и пять раз разговаривал с ним по телефону. При этом фон российско-американских отношений выглядит далеко не радужным. Пока в окружении лидеров не говорят о планах на новые переговоры на высшем уровне. Но, как и в 2017 году, президенты теоретически могут повидаться минимум дважды на международных саммитах - АТЭС и "двадцатки". К тому же в последних телефонных разговорах президенты условились о продолжении контактов.

2017 год вывел на новый уровень российско-турецкие отношения, полностью приостановленные после трагедии со сбитым российским Су-24, но возобновленные после извинений президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Путин и Эрдоган провели за год шесть встреч и 11 раз разговаривали по телефону.

Тем для бесед у глав государств предостаточно - от двусторонних отношений и совместных проектов до сирийского урегулирования. Поэтому есть все основания предполагать, что российско-турецкие контакты в 2018 году вряд ли будут менее интенсивными, а Эрдоган останется одним из самых частых собеседников российского лидера.

Очевидно, что в 2018 продолжится и весьма активное привилегированное российско-китайское взаимодействие. По установившейся традиции лидеры наносят визиты друг к другу поочередно, ежегодно. В июле 2017 Москву с официальным визитом посещал председатель КНР Си Цзиньпин. У руководителей стран также будет множество возможностей повидаться на различных саммитах.

В Кремле есть множество приглашений на имя президента РФ посетить ту или иную страну. Их сроки, как говорится в официальных документах, должны быть "согласованы по дипломатическим каналам".

Так, президент Уругвая Табаре Васкес передал российскому коллеге Владимиру Путину приглашение посетить с визитом его страну и, в частности, уругвайский город Сан-Хавьер, где большую часть населения составляют потомки русских переселенцев. Сан-Хавьер был основан в 1913 году русскими переселенцами. Численность его населения в 2011 году составляла 1,8 тыс. человек.

Президент Болгарии Румен Радев пригласил Путина посетить страну с официальным визитом в 2018 году "в связи со 140-летием окончания Русско-турецкой войны 1877-1878 годов и освобождения Болгарии". Эти торжества планируются на март.

Возможность визита президента РФ в Бразилию закреплена в Совместном заявлении лидеров двух стран о стратегическом внешнеполитическом диалоге, подписанном в 2017 году. Ждут российского лидера и президент ЮАР Джейкоб Зума, и премьер-министр Таиланда Прают Чан-Oча, и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд, и президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, и президент Южной Осетии Анатолий Бибилов (26 августа 2018 года будет праздноваться десятилетие признания независимости Южной Осетии Российской Федерацией), и руководство Ирака.

Также у Путина есть приглашение от президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина. Причем не просто нанести визит, но и побывать на Олимпиаде - зимние Олимпийские игры пройдут в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля. Однако решение Международного олимпийского комитета об участии в Играх не сборной РФ, а "олимпийских спортсменов из России" не может не отразиться на реакции Путина на приглашение южнокорейского коллеги.

В последние пару месяцев сам президент предпочитает отшучиваться, когда ему предлагают принять участие в различных мероприятиях в 2018 году. "Владимир Сергеевич, спасибо большое. У нас в марте выборы, а вы мне в 2019 году говорите о серьезном графике", - ответил Путин под смех участников совещания по проблемам подготовки талантливой молодежи в сфере культуры на приглашение ректора ВГИК Владимира Малышева посетить юбилейные торжества Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова.

На приглашение посетить в августе 2018 года мероприятия, связанные с 30-летним юбилеем Всероссийского общества инвалидов, глава государства поинтересовался, в каком качестве его туда зовут, напомнив о предстоящих в марте выборах главы государства.

"Меня Михаил Борисович [Терентьев, председатель Всероссийского общества инвалидов] пригласил на мероприятие в августе. Вы меня в каком качестве, в личном качестве пригласили? Потому что у нас выборы... Вы приглашайте в феврале, в феврале я еще могу", - согласился Путин.

Избранному главе государства в любом случае предстоит сформировать новое правительство. По Конституции РФ "председатель правительства Российской Федерации назначается президентом Российской Федерации с согласия Государственной думы". Предложение о кандидатуре премьер-министра вносится не позднее двухнедельного срока после вступления в должность вновь избранного президента РФ.

Затем "председатель правительства Российской Федерации не позднее недельного срока после назначения представляет президенту РФ предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти" и "предлагает президенту Российской Федерации кандидатуры на должности заместителей председателя правительства РФ и федеральных министров".

Теоретически отправить в отставку нынешний кабинет Путин может в любой момент и до выборов. Однако такого развития событий пока ничто не предвещает: на предновогодней встрече с членами правительства президент поставил им весьма высокую оценку.

Путин, напомнив, что работает с нынешним составом кабмина более пяти лет, заметил, что "это были годы сложные и для страны, и для тех, кто каждый на своем месте должен был обеспечить непрерывное развитие, преодоление сложностей, возникших в мировой и российской экономике". "Но должен сказать, что правительство РФ сделало не только все возможное, но, на мой взгляд, и более того. По сути, вы решили все стоявшие перед экономикой страны вопросы", - обратился глава государства к министрам.

Еще одно дело, которое предстоит действующему президенту, - огласить послание парламенту. Обычно Путин обращался к депутатам и сенаторам с программной речью в конце года, но на этот раз, в декабре 2017, не сделал этого. Как ранее пояснял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, "президент принимает решение о сроках оглашения послания". "Мы сделаем соответствующее сообщение", - обещал представитель Кремля.

В "обязательную программу" внутрироссийских дел президента на год всегда входят заседания Госсовета, всевозможных советов и комиссий при главе государства; также несколько раз в год президент принимает верительные грамоты новых зарубежных послов в РФ, вручает госнаграды особо отличившимся соотечественникам, присваивает звания военным.

Регулярно проходят совещания главы государства с постоянными членами Совета безопасности и кабинета министров, парламентскими партиями и бизнесменами, личные встречи с губернаторами. Как правило, не реже одного-двух раз в месяц он отправляется в командировки по стране. В порядке, предусмотренном Конституцией, президент реализует право законодательной инициативы, а также право на подписание либо отклонение федеральных законов.

Пожалуй, одним из самых приятных дел следующего российского президента станет открытие чемпионата мира по футболу 14 июня. Несмотря на сложные отношения Москвы с международными спортивными чиновниками, Россия примет первенство, к чему готовилась последние несколько лет. Путин неоднократно заверял, что РФ, как и при организации Олимпиады в Сочи в 2014, сделает все возможное, чтобы мир увидел настоящий спортивный праздник.