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«Грады» для русского Мариуполя

28 ноября 2020, 03:00  •  88 • Украина

Каждый раз, когда на укроТВ заходит речь о русском Мариуполе, укропатриоты аж захлебываются в своей ненависти к этому городу…

Обстрел Мариуполя и окрестных сел, устроенный в 2015 году украинской властью совместно с нацистами из «Азова» и «Правого сектора», аресты местных жителей, издевательства над ними и военнопленными в концентрационный лагерь (так называемая «Библиотека»), организованном на территории мариупольского аэропорта, все это сделано только с одной целью – задавить, заставить замолчать, сделать жителям как можно больнее, переформатировать и превратить население города в молчащих и покорных баранов.


Не выходит… Кто знает Мариуполь, тот знает и про один из городским микрорайонов под названием «Пентагон», который очень редко посещают укровояки и нацисты из «Азова». Здесь их перемалывают в труху или они просто исчезают без следа. Сотни трупов «азовцев» списаны на преступления на бытовой почве, чтобы даже в сеть не просочились известия, что, например, в районе Ильичевского рынка найдены три трупа азовцев с ножевыми ранениями. Их быстренько переодевают в цивильную одежду и выдают за простых гражданских.

Подполье работает. И может кому-то кажется, что деятельность подпольного движения не видна. Но поверьте, оно работает и очень хорошо.

Вот именно по этой причине укронацики с брызгающей во все стороны слюной пытаются рассказать каждый раз на укроТВ о своих намерениях в отношении города и его населения.

«Донбассу противопоказаны демократические права и свободы, поскольку там люди быстро забывают о войне и о том, что враг – Россия», — сказал экс-депутат Рады, бывший командир штурмовой роты нацбата «Айдар» Игорь Лапин в интервью львовскому телеведущему-русофобу Остапу Дроздову.

«К сожалению, защищая демократические права и свободы, в частности, свободу слова… а я считаю, что надо было ограничить! Потому что была угроза национальной безопасности, и тут было бы всё правильно. То есть должен быть как минимум социально-информационный час. Каждые три часа рассказ, что происходит на фронтах. Тогда у людей была бы тут война, и они бы понимали, что там враг – Россия. А у нас сейчас за «Партию Шария» в Мариуполе голосуют. Я спрашиваю, сколько пакетов «Града» должно лечь на Мариуполь, чтобы они не голосовали за русских?

И сегодня нам говорят, — нам бы надо было сделать выборы, вы же видите, в местные органы нужны выборы, — я говорю, какие выборы? Там есть военно-гражданская администрация. Будет мир – будут выборы, всё», – заявил Лапин.

Т.е. уже легло «градов» много, так получается? Почему-то вспоминается, как один подлец по фамилии Яли из Мариуполя рассказывал что куевляне ни разу не стреляли чем-либо по Мариуполю, а тут бац — и признание в преступлении…

Карательный неонацистский батальон «Айдар» прославился своей жестокостью во время АТО… Там в 2014 году командовала разведротой Надежда Савченко. На руках у этой «героини Украины» — кровь ополченцев и гражданского населения Луганщины. В составе «Айдара» в 2014 году служил военврачом каратель с позывным Доктор Смерть, известный тем, что добивал попавших в плен раненых и больных из автомата. В «Айдаре» считали, что вообще не надо брать ополченцев в плен — их надо убивать на месте, и чем больше, тем лучше. Точно такое же отношение у айдаровцев и к населению Донбасса, которое не поддержало в 2014 году Евромайдан.

Из зоны боевых действий шквалом сыпались сообщения о бесчинствах, творимых бойцами батальона по отношению к мирному населению. Обычной практикой были мародерство и захват людей в заложники. Широко практиковались обыски с экспроприацией имущества у обеспеченных людей, которых айдаровцы обвиняли в сепаратизме. Бесчинства, творимые „Айдаром“ были до такой степени вопиющими,что удостоились внимания организаций Amnesty International и ОБСЕ, которые трудно заподозрить в симпатии к жителям Донбасса.

Есть и среди жителей Мариуполя те, кто участвовал в карательном батальоне «Айдар»…

Как бы не старались укронацисты поставить Мариуполь на колени, у них ничего не выходит. Русский Мариуполь – был, есть и будет…

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