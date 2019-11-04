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Градоначальником Кишинёва впервые стал кандидат от социалистов

04 ноября 2019, 15:24  •  27 • Украина
Ион Чебан с результатом 52,39% победил Андрея Нэстасе, набравшего 47,61% голосов
3 ноября в Молдавии состоялся второй тур местных выборов, в ходе которых молдаване выбирали местную власть в 383 населённых пунктах страны. Основная же борьба происходила за место генпримара Кишинёва, во второй тур выборов там вышли социалист Ион Чебан и один из лидеров блока ACUM Андрей Нэстасе, лидер партии «Платформа «Достоинство и правда».
Всем известно, что накануне местных выборов между депутатами ПСРМ и блока ACUM было подписано соглашение «о ненападении» во время местных выборов с целью сохранения достаточно хрупкой парламентской коалиции большинства.
Вот только Андрей Нэстасе не смог удержаться и, особенно накануне второго тура выборов, в выражениях не стеснялся, пугая всех усилением социалистов, если градоначальником Кишинёва станет Ион Чебан.
«Если Чебан и социалисты выиграют местные выборы в Кишинёве, то всё поменяется. У них будет совсем другой вес в молдавской политике, и это очень плохо. Если мы потеряем столицу, всё, что было сделано до сих пор, напрасно. Если мы потеряем столицу, мы потеряем всю страну. Деструктивные силы в стране и из-за рубежа пропагандой внутри страны и снаружи пытаются снова ударить по демократии», – вещал Андрей Нэстасе.
Накануне выборов президент Молдовы Игорь Додон обратился к кандидатам с призывом не соперничать, а позволить народу сделать свой выбор, подчеркнув, что на посту мэра любого города должен находиться, прежде всего, хозяйственник, а не политик.
Президента поддержала и спикер парламента Зинаида Гречаный, которая уверена, что примар «должен заниматься городскими проблемами, а не политикой».
«Примар не должен заниматься геополитикой, а с первого дня обязан приступить к решению конкретных проблем столицы – чтобы в Кишинёве был порядок, чистые улицы, благоустроенные парки и детские площадки, чтобы всем было комфортно жить в Кишинёве»,
– пояснила Зинаида Гречаный.
Накануне второго тура местных выборов Ион Чебан предложил кандидату от блока ACUM создать муниципальную коалицию советников по аналогии с парламентской коалицией. Однако Нэстасе отверг такое предложение, объяснив это тем, что социалисты собираются «усилить своё политическое влияние в стране».
По мнению президента страны, такая позиция говорит о том, что Нэстасе «рассматривает муниципальные выборы в качестве политического трамплина для участия в президентских, которые пройдут в Молдавии в 2020 году».
Сам же Андрей Нэстасе заявил после того, как проголосовал, заявил что он выбирал (в своём лице) принципы и ценности, в которые верит, за право на лучшую жизнь, социальную справедливость, «за то, чтобы никто не смог украсть наш голос, как это было в прошлом году».
Сделал заявление и Ион Чебан.
«Голосовал за благоустроенные, развитые, чистые и современные город и пригороды. Голосовал за то, чтобы эти перемены произошли как можно скорее. Хочу, чтобы у наших детей были лучшие условия в детсадах и школах, чтобы молодые люди учились в столичных вузах, чтобы у взрослых были хорошо оплачиваемые рабочие места, а у пожилых – достойная старость. За хорошие дороги и тротуары, благоустроенные парки с чистыми озерами, чтобы не было неприятного запаха. Чтобы столица управлялась профессионально, а не так, как было раньше, и я знаю, что это возможно»,
– заявил социалист.
В час ночи 4 ноября были объявлены результаты выборов мэра Кишинёва. После обработки 100% протоколов Ион Чебан получил 52,39% голосов, Андрей Нэстасе – 47,61% голосов.
На выборах мэра столицы Молдовы в первый раз победил кандидат от левой партии.
Бывший градоначальник столицы Дорин Киртоакэ, который по результатам выборов попал в муниципальный совет Кишинёва, комментируя итоги выборов, заявил, что «в столице всегда побеждали проевропейские кандидаты», теперь же он предлагает блоку ACUM создать в муниципальном совете коалицию для продвижения «демократии и европейских ценностей».
Для Нэстасе утрата позиций в молдавской столице – это большой удар, поскольку западные «друзья Молдовы» рассчитывали, что он станет генпримаром, и Кишинёв будет оставаться в руках у прозападников.
Социологи уже посчитали, что активнее всего голосовали взрослые люди от 26 до 55 лет и относительно молодые пенсионеры 56-70 лет. Наименьшую активность проявила молодёжь от 18 до 26 и пожилые люди за 70.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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