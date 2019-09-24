Грабли старые, президент Украины - новый: Зеленскому не нужен инакомыслящий Донбасс?

Киев не собирается идти по пути выполнения Минских соглашений, пытаясь выслужиться перед старшими партнерами на Западе. Об этом РИА ФАН заявил украинский политолог Евгений Голышкин.

Ранее помощник президента Украины Андрей Ермак заявил о том, что команда Владимира Зеленского хочет прекратить войну и реинтегрировать Донбасс. Однако Киев не пойдет на федерализацию страны. Вместо этого будет предложен вариант, который "удивит скептиков".

Комментируя ситуацию, Голышкин заявил о том, что Зеленский решил наступить на те же грабли, что и экс-президент Петр Порошенко. Пока уровень народной поддержки высок, команда нового президента будет нахрапом проводить непопулярные реформы, став антироссийским тараном для Запада.

"Складывается впечатление, что инакомыслящий Донбасс вообще не нужен украинской власти, и готовность жертвовать территориями и жизнями людей уже вошла в привычку для пост-майданной власти", - пояснил эксперт.