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Грабители атаковали Европарламент под шум коронавируса. Пострадало свыше 50 депутатов

04 июля 2020, 18:00  •  55 • В мире
Грабители атаковали Европарламент под шум коронавируса. Пострадало свыше 50 депутатов, которые недосчитались персональных вещей, в основном техники - компьютеров и планшетов. Между тем на охрану здания на текущий год выделено более 23 миллионов евро.
Грабители атаковали здание Европарламента в Брюсселе, которое оставалось пустым в период режима ограничений на фоне коронавируса, сообщает издание Politico.
В результате пострадало как минимум 50 парламентариев, которые недосчитались персональных вещей, в основном техники - компьютеров и планшетов.
Преступники смогли каким-то образом обойти охранную службу и разграбить целый ряд депутатских кабинетов. При этом здание во время самоизоляции постоянно патрулировалось. Для этого задействовали большое число сотрудников.
Отмечается, что на охрану Европарламента на текущий год выделено более 23 миллионов евро. Эта сумма указана в утверждённом бюджете ЕС.
Немецкий парламентарий Нико Семсротт рассказал, что остался без двух ноутбуков. Он выразил возмущение в связи со сложившейся ситуацией и призвал руководство по безопасности Европейского парламента как-то прокомментировать случившееся.

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