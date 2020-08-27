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Грабить и бежать: Господа Чубайс и Гайдар показали пример держателям "золотых паспортов" - Делягин

27 августа 2020, 22:50  •  103 • Политика
Директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин уверен, что утечка информации о "золотых паспортах" российской элиты не будет иметь существенных последствий. Так, принципу "грабить и бежать" научили современных бизнесменов господа Чубайс и Гайдар, считает Делягин, имея в виду проведённую в 90-х приватизацию.
"Аль-Джазира" раскрыла имена россиян, получивших в 2017 - 2019 годах так называемые "золотые паспорта" Кипра. Среди 2,5 тыс. документов, полученных изданием, около 1 тыс. касаются граждан России. Издание называет, в частности, фамилии 33 россиян с гражданством Кипра, среди них - банкир Олег Тиньков, банкиры Дмитрий и Алексей Ананьевы, топ-менеджеры ВТБ и бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич.
В разговоре с Царьградом директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин считает, что утечка этой информации вряд ли как-то поспособствует тому, что российская элита перестанет выводить деньги из страны.
"Если человек не находится на государственной службе, он имеет право на постоянный вид на жительство в другой стране. Так что он имеет право иметь "золотой паспорт". Другое дело, что этот паспорт требует большого количества денег, и может возникнуть вопрос, откуда эти деньги человек взял? Но у нас же не Америка, у нас же, как понимаю, воровство де-факто приветствуется и поощряется всей государственной политикой", - высказался Делягин.
По его словам, в России считается неприличным спрашивать богатого человека, откуда у него деньги. Более того, за такой интерес можно "загреметь" по статье за экстремизм или оказаться в суде.
"Естественно, утечка информации - это всегда неприятно, разглашение личных данных - это неприятно, но Тиньков теперь живёт в Лондоне, кому какая разница, есть ли у него вид на жительство на Кипре? У нас есть бывший губернатор, по-моему, Пермской области, который просто, уходя с должности, сказал - всё, не хочу я больше жить в этой России, теперь я буду жить на Лазурном берегу Франции, и никто не задал ему вопрос, откуда у него деньги на это. Никто не задал. Так что в условиях поощрения, де-факто, поощрения коррупции, я думаю, что если в этом списке окажутся какие-нибудь государственные служащие, то они отделаются увольнением и не более того", - предположил Делягин.
Он уверен, что сами по себе "золотые паспорта" не станут менее популярными, разве что состоятельные граждане РФ перестанут их покупать у Кипра и переключатся на Латвию, Мальту или Португалию.
"Чего им держать деньги здесь? Как я понимаю, людям вообще не свойственно держать деньги на территории, которую, как им кажется, они грабят. Логично. Ведь приватизация уничтожила представление о собственности как таковой, и приватизация усилиями господ Чубайса и Гайдара сделала грабёж нормой, по крайней мере, для элиты российского общества. Поэтому они, естественно, не хотят держать деньги там, где они или их предшественники уничтожили представление о собственности", - резюмировал Делягин.

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