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«Грабеж»: Эрдоган об отказе США отдать F-35

04 июля 2019, 16:24  •  22 • Война
Если США откажутся поставлять Турции 116 истребителей F-35, то это будет полноценный грабеж, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом пишет Sabah. Турецкий лидер напомнил, что Анкара уже заплатила по контракту $1,4 млрд за самолеты.
«Если ваш покупатель уже заплатил за товар, то как вы можете не отдать ему покупку? Это называется грабеж», — возмутился президент Турции.
По словам Эрдогана, его страна — не только рынок сбыта для американской техники, но и частично — изготовитель. Он отметил, что ряд частей F-35 делают в Турции.
США угрожают отменить поставки истребителей F-35 Lightning II в Турцию и ввести санкции из-за покупки Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400 «Триумф».
Пентагон опасается, что если турецкая сторона получит и ЗРС С-400, и истребители F-35, то радары российских систем «научатся» вычислять малозаметные американские самолеты.
Турция готовится к санкциям со стороны США и ищет альтернативу F-35. В начале июля издание Bloomberg сообщило, что власти страны готовы закупить истребители пятого поколения у России, если Вашингтон откажется выполнять условия контракта.
По словам военного эксперта Андрея Красноперова, США отказались поставлять Турции новейшие истребители, поскольку ощущают «вытеснение с рынка вооружений» со стороны России, передает ФАН.
«Я согласен с президентом Турции, иначе как грабежом отказ США поставлять F-35 не назовешь. Хотя чего еще можно было ожидать от американцев? Это рынок, они не хотят терять монополию на поставки вооружения, поэтому и вынуждают Анкару отказаться от наших С-400. Россия же вытесняет американцев с рынка современного высокотехнологичного вооружения», — подчеркнул эксперт.
В конце июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает в скором времени получить от России зенитно-ракетные системы С-400. Ранее Эрдогaн подчеркнул, что Aнкaрa не нaмеренa откaзывaться от контрaктa с Москвой.
«Россия в рaмкaх кредитa предостaвилa нaм рaзличные послaбления и выдaлa кредит с тaкими процентaми, которых не существует нa междунaродном рынке», — передает слова турецкого лидера НСН.
С-400 — российская зенитно-ракетная система, к которой проявляют интерес различные армии мира: в 2015 году ЗРС купил Китай, в 2018-м — Индия. Против КНР вскоре после подписания контракта США ввели санкции.
Турция и Россия подписали договор о приобретении ЗРС в декабре 2017 года. Москва и Анкара договорились о передаче двух батарей С-400, которые будут обслуживаться турецкими военными, для чего они пройдут обучение в Вооруженных силах России. Параллельно станет развиваться и военно-техническое сотрудничество для организации производства зенитных систем в Турции.
По тактико-техническим характеристикам он, по данным экспертов, превосходит зарубежные аналоги, в частности американские и французские. Комплекс способен поражать до 12 целей одновременно, причем летящих с гиперзвуковой скоростью.
Развертывание зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф» начнется в Турции в октябре 2019 года. Об этом сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. «Мы находимся на этапе отбора персонала для обслуживания зенитно-ракетных комплексов. Эти люди в начале 2019 года будут отправлены в Россию на обучение», — подчеркнул министр.
В начале февраля 2019 года издание Hürriyet Daily News со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщило, что американские власти могут отказаться продавать Турции свои зенитно-ракетные комплексы Patriot, если Анкара все же приобретет российские C-400.
«Мы не будем запрашивать разрешение конгресса и не сможем осуществить продажу Турции систем Patriot, если процесс продажи С-400 будет продолжаться», — заявил собеседник. По его словам, покупка Турцией российских ЗРК может даже стать основанием для введения санкций со стороны Соединенных Штатов в рамках закона CAATSA.
Вице-президент США Майк Пенс, в свою очередь, заявил, что Турции придется выбрать между партнерством с НАТО и покупкой российских ЗРК. По его словам, «безрассудное» решение Турции о покупке С-400 угрожает Североатлантическому альянсу.

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