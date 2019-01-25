ГПУ заподозрила Жириновского в посягательстве на целостность Украины

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) расследует дело в отношении депутата Госдумы, лидера ЛДПР Владимира Жириновского о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность страны.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 22 января сотрудниками управления надзора за соблюдением законов составлено сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 110 УК.

По данным ГПУ, основанием для обвинения стали выступления Жириновского на телевидении и на митингах в феврале 2014 года, где он «публично осуществил призывы присоединить территорию Крыма и юго-восточных областей Украины к Российской Федерации».

В октябре в Шевченковский районный суд Киева был направлен обвинительный акт в отношении председателей комитетов Госдумы, включая Жириновского.

В 2017 году Украина заподозрила политика в финансировании терроризма. Сам Жириновский в беседе с ФАН назвал обвинения против него политическим преследованием.