Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Заработать на союзниках»: как США пытаются добиться увеличения военных расходов...
Украинский депутат толкнул и оскорбил Ольгу Скабееву
Госдолг Украины за год вырос на $2 млрд
Эксперт прокомментировал призыв Рады «вернуть» Украине Кубань и Кавказ
Главная / Украина

ГПУ заподозрила Жириновского в посягательстве на целостность Украины

25 января 2019, 13:39  •  35 • Украина
Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) расследует дело в отношении депутата Госдумы, лидера ЛДПР Владимира Жириновского о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность страны.
 
РИА Новости
 

Как сообщает пресс-служба ведомства, 22 января сотрудниками управления надзора за соблюдением законов составлено сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 110 УК.

По данным ГПУ, основанием для обвинения стали выступления Жириновского на телевидении и на митингах в феврале 2014 года, где он «публично осуществил призывы присоединить территорию Крыма и юго-восточных областей Украины к Российской Федерации».

В октябре в Шевченковский районный суд Киева был направлен обвинительный акт в отношении председателей комитетов Госдумы, включая Жириновского.

В 2017 году Украина заподозрила политика в финансировании терроризма. Сам Жириновский в беседе с ФАН назвал обвинения против него политическим преследованием.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...

35
Источник
Похожие новости
24 января 2019, 20:39
Адвокат Януковича назвал политически мотивированным решение суда
24 января 2019, 20:39
Главный раввин Москвы прокомментировал закон о переименовании УПЦ
24 января 2019, 23:54
«Для показа электорату»: как в Киеве проходил суд над Виктором Януковичем
Загрузка...
24 января 2019, 17:24
В Госдуме прокомментировали принятие ПАСЕ резолюции по Керченскому проливу
24 января 2019, 19:09
Суд приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы
24 января 2019, 17:24
В Киеве приступили к демонтажу памятника Суворову
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 января 2019, 02:09
"Жду ответа, как ваучер члена кабинета": Захарова задала Чубайсу неудобный вопрос
19 января 2019, 00:09
Политологу Осташко начали поступать угрозы из-за высланной из России журналистки Бойко
21 января 2019, 13:54
Нацбатовец и садист: 5 фактов о новом кандидате в президенты Украины
19 января 2019, 13:09
Пролив открыт: Меркель спасает корабли Украины
24 января 2019, 17:39
Украинские СМИ "взбесились" из-за подарка Путина
19 января 2019, 03:24
Русский экзархат Западной Европы отверг приказ Константинополя о самороспуске
24 января 2019, 01:24
Казахстан: Забыть о русских и сменить название
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.