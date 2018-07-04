ГПУ расследует выплату премий руководству «Нафтогаза» за победу в споре с «Газпромом»

Генпрокуратура Украины открыла уголовное производство по факту выплаты премий руководству компании «Нафтогаз» за победу в Стокгольмском арбитраже в споре с «Газпромом». Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

«Да, начали (уголовное производство). Вопрос в том, уполномочен ли набсовет принимать такие решения. И есть ли у них право назначать премии сверх финансового плана», — приводит его слова издание «Украинские новости».

Луценко не смог ответить, на каком основании было открыто уголовное дело, но допустил, что на основании обращения депутатов Верховной рады.

В мае «Нафтогаз» решил премировать 41 сотрудника на общую сумму $46,3 млн за их вклад в победу в арбитраже. Украинский премьер Владимир Гройсман обратился в наблюдательный совет компании с предложением пересмотреть решение.