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ГП Украины связала освобождение Вышинского с подготовкой к обмену

28 августа 2019, 22:09  •  19 • Украина
Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган заявила, что изменение меры пресечения главе РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому состоялось в рамках подготовки к обмену.
 
РИА Новости
 

«Сегодня на судебном заседании изменение меры пресечения Вышинскому состоялось в рамках подготовки к обмену «35 на 35» и с согласия самого Вышинского», — написала она в Twitter.

28 августа суд в Киеве освободил Вышинского из-под стражи под личное поручительство.

В МИД России это назвали первым шагом «на пути к справедливости в отношении журналиста».

Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщила, что располагает информацией по обмену удерживаемыми лицами, однако не может ей поделиться.

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