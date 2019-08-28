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ГП Украины связала освобождение Вышинского с подготовкой к обмену
28 августа 2019, 22:09 • 19 • Украина
Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган заявила, что изменение меры пресечения главе РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому состоялось в рамках подготовки к обмену.
РИА Новости
«Сегодня на судебном заседании изменение меры пресечения Вышинскому состоялось в рамках подготовки к обмену «35 на 35» и с согласия самого Вышинского», — написала она в Twitter.
28 августа суд в Киеве освободил Вышинского из-под стражи под личное поручительство.
В МИД России это назвали первым шагом «на пути к справедливости в отношении журналиста».
Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщила, что располагает информацией по обмену удерживаемыми лицами, однако не может ей поделиться.
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