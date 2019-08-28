ГП Украины связала освобождение Вышинского с подготовкой к обмену

Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган заявила, что изменение меры пресечения главе РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому состоялось в рамках подготовки к обмену.

«Сегодня на судебном заседании изменение меры пресечения Вышинскому состоялось в рамках подготовки к обмену «35 на 35» и с согласия самого Вышинского», — написала она в Twitter.

28 августа суд в Киеве освободил Вышинского из-под стражи под личное поручительство.

В МИД России это назвали первым шагом «на пути к справедливости в отношении журналиста».

Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщила, что располагает информацией по обмену удерживаемыми лицами, однако не может ей поделиться.