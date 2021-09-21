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ГП намерена добиться наказания за призывы к беспорядкам на выборах в ГД
21 сентября 2021, 19:50 • 91 • Политика
Генеральная прокуратура (ГП) РФ будет добиваться как административного, так и уголовного наказания для тех, кто распространял недостоверную информацию, призывал к массовым беспорядкам, а также делал вбросы на прошедших выборах в Госдуму. Об этом во вторник, 21 сентября, сообщил замначальника управления ведомства Алексей Жафяров.
«Органы прокуратуры принципиально реагировали на эти нарушения. Вбросы, заведомо недостоверная информация, призывы к массовым публичным мероприятиям в ходе голосования и даже к массовым беспорядкам мы ограничивали методами прокурорского реагирования. Должен заметить, что эти действия образуют соответствующие составы как административных правонарушений, так и даже уголовных преступлений», — заявил Жафяров на заседании комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.
Он добавил, что 14 сентября Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по факту размещения в Telegram-канале «Что делать» призывов к массовым беспорядкам.
«Мы будем ориентировать органы внутренних дел соответствующим образом поработать в отношении размещения недостоверной информации в плане привлечения к административной ответственности виновных. Ну и будем работать с Роскомнадзором для привлечения к ответственности средств массовой информации, которые допускают», — заключил Жафяров.
20 сентября глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела страны Василий Пискарев заявил, что зарубежные неправительственные организации (НПО), включая движение в защиту прав избирателей «Голос» (признано в РФ иностранным агентом), массово распространяли недостоверные сведения о выборах в дни голосования.
19 сентября федеральный координатор российской ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) Алексей Песков рассказал о применяемых методах и инструментах разоблачения фейковых новостей и медиаконтента в период выборов в Госдуму. Он отметил, что вся информация о выявленных фейках доступна на портале НОМа, причем уже с комментариями экспертов, которые подробно разъясняют их суть.
В тот же день в ЦИК РФ сообщали о массовых кибератаках на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ). По заверению замглавы комиссии Николая Булаева, системы защиты достаточно успешно справляются с подобным воздействием на ДЭГ и сайт Центризбиркома РФ.
В 2021 году выборы в Госдуму впервые проходили в новом, трехдневном формате. 19 сентября был основным днем голосования, а 17 и 18 сентября — дополнительными. В семи регионах страны проголосовать можно было как онлайн, так и лично на избирательном участке. Возможность электронного голосования была предоставлена жителям Москвы, Мурманской, Курской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей, а также Севастополя.
Партия «Единая Россия» одержала победу на выборах в Госдуму по итогам обработки 100% протоколов, набрав 49,82% голосов. В Госдуму также прошли КПРФ (18,93%), ЛДПР (7,55%), «Справедливая Россия — За правду» (7,46%) и «Новые люди» (5,32%).
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