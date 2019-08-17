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Гознак ждет отмашки Центробанка, чтобы сделать все купюры похожими на двухсотрублевки

17 августа 2019, 23:09  •  64 • Политика
Дизайн банкнот в России может измениться после оценки качества двухсотрублевок и двухтысячных купюр.
В Гознаке готовы к переходу на новый дизайн банкнот, но решение должен принять Банк России после того, как будет оценен эксперимент с купюрами достоинством 200 и 2000 рублей.
По словам гендиректора АО «Гознак» Аркадия Трачука, предпосылки для смены внешнего облика российских рублей «объективно сформировались», но, скорее всего, для принятия решений об изменении потребуется дождаться первых итогов обращения двухсотрублевых и двухтысячных купюр.
Если Центробанк положительно оценит долговечность, надежность и защищенность этих купюр, то их защитные комплексы и дизайн могут быть взяты за основу для остальных банкнот.
Новые «бумажные» деньги появились в России в октябре 2017 года, на них изображены узнаваемые пейзажи Крыма и Дальнего Востока, напоминает РИА «Новости».

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