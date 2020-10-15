Гозмана выгнали из политических ток-шоу: У него есть своя версия событий

Президент Общероссийского общественного движения "Союз правых сил" Леонид Гозман выдал свою версию того, почему его перестали пускать на российские политические ток-шоу. Виноватым, как всегда, оказался Кремль.

"Меня перестали приглашать по приказу из-за высокой красной стены", - сказал Гозман в интервью, данном для YouTube-канала Metametrica.

По словам политика, он постоянно всех побеждал в словесных поединках, а когда в студии выключали камеры, к нему якобы подходили люди из зрительного зала, чтобы поблагодарить и пожать руку. Гозман добавил, что, в принципе, не было дня, когда к нему не подходили на улице, чтобы поблагодарить, пожать руку или взять автограф. И вообще, за все годы не было ни одного негативного контакта.

Однако, если принять все слова Гозмана за чистую монету, то непонятно, почему же весь этот позитив никак не влияет на результаты выборов.