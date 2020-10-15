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Гозмана выгнали из политических ток-шоу: У него есть своя версия событий

15 октября 2020, 00:00  •  105 • Политика
Леонид Гозман обвинил Кремль в том, что его перестали пускать на политические ток-шоу. "Приказ пришёл из-за высокой красной стены", - заявил он.
Президент Общероссийского общественного движения "Союз правых сил" Леонид Гозман выдал свою версию того, почему его перестали пускать на российские политические ток-шоу. Виноватым, как всегда, оказался Кремль.
"Меня перестали приглашать по приказу из-за высокой красной стены", - сказал Гозман в интервью, данном для YouTube-канала Metametrica.
По словам политика, он постоянно всех побеждал в словесных поединках, а когда в студии выключали камеры, к нему якобы подходили люди из зрительного зала, чтобы поблагодарить и пожать руку. Гозман добавил, что, в принципе, не было дня, когда к нему не подходили на улице, чтобы поблагодарить, пожать руку или взять автограф. И вообще, за все годы не было ни одного негативного контакта.
Однако, если принять все слова Гозмана за чистую монету, то непонятно, почему же весь этот позитив никак не влияет на результаты выборов.

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