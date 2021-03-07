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Гозман поделился откровениями - Будущий глава ЦРУ недолюбливает Путина: "Он ему чужой"
07 марта 2021, 12:00 • 166 • Политика
Политолог, психолог, президент движения "Союз правых сил" Леонид Гозман рассказал о будущем главе ЦРУ Уильяме Бернсе, который недолюбливает президента России Владимира Путина и говорит, что "он ему чужой".
Политолог, психолог, президент движения "Союз правых сил" Леонид Гозман считает, что будущему главе ЦРУ Уильяму Бернсу проще будет удерживать военное противостояние и санкции в отношении к РФ.
Как рассказал в интервью телеканалу "Дождь" Гозман, Бернс одновременно и понимает Путина и считает его чужим, а перед собой ставит совершенно очевидную главную задачу - сдерживать Россию любой ценой.
По словам Гозмана, будущий глава ЦРУ предпочтёт военное противостояние и персональные санкции в отношении России, а также моральную поддержку российской оппозиции, нежели шпионаж.
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