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Гозман отказался от России и перешёл на сторону Украины
20 февраля 2022, 12:25 • 564 • Политика
Политик Леонид Гозман отказался от России и заявил, что в случае войны будет на стороне Украины.
Пока стороны всеми силами пытаются вернуть обострившуюся ситуацию на Украине в дипломатическое русло, политик Леонид Гозман делает заявления, которые можно расценить как саботаж.
На личной странице в Facebook Гозман написал, что будет "целиком и полностью на стороне Украины", а также обвинил власти России. Сообщение Гозмана построено таким образом, что в любой момент по мере развития ситуации можно переметнуться.
Ответственность за якобы разжигание войны политик перекладывает на "политических и военных руководителей, а также пропагандистов [...] нашей страны". Нашей - России или уже нашей - Украины? Вопрос без ответа.
Политолог Александр Сосновский уже расценил слова Гозмана как поступок перебежчика. Стоит отметить, что Москва неоднократно призывала президента Украины Владимира Зеленского сесть за стол переговоров с лидерами республик Донбасса и начать наконец реализацию Минских соглашений. Однако вместо этого Киев развернул боевые действия - число обстрелов Донбасса растёт с каждым днём.
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