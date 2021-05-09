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Гозман оскорбил День Победы: "Спектакль омерзителен"
09 мая 2021, 10:50 • 426 • Политика
Леонид Гозман не смог удержаться и не оскорбить День Победы. Политик назвал праздник "омерзительным спектаклем" и "всплакнул" над убитыми и покалеченными фашистскими захватчиками.
Российский политик Леонид Гозман в очередной раз воспользовался случаем, чтобы оскорбить День Победы. Он опубликовал текст, в котором облил грязью память о ветеранах и Великой Отечественной войне.
В представлении Гозмана, эта война была не за освобождение Родины от нацистов и выживание русского народа, а за то, чтобы убить и искалечить как можно больше людей. Также он назвал День Победы "омерзительным спектаклем".
- прокомментировал политолог и публицист Армен Гаспарян в своём Telegram-канале.
- добавляет Денди Кут.
- отмечает misha bergart.
Напомним, что 8 мая атаку на День Победы совершила целая плеяда различных деятелей. Начиная с писателя Виктора Шендеровича, призвавшего стыдиться победы над нацизмом, и заканчивая актёром Дмитрием Назаровым, которому не угодили заграждения, установленные в преддверии Парада Победы.
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