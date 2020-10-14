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Гозман о Никите Михалкове: "Я его как-то сильно мордой об стол..."
14 октября 2020, 22:10 • 108 • Политика
Леонид Гозман заявил о победе над Никитой Михалковым на шоу Владимира Соловьёва. "Я его как-то сильно мордой об стол..." - считает он, о чём и сказал в интервью.
Президент Общероссийского общественного движения "Союз правых сил" Леонид Гозман ответил Никите Михалкову, поймавшему его на лжи. Оппозиционный политик заявил, что его оппонент просто обижен на него за случай на передаче у Владимира Соловьёва.
Речь идёт о словах Леонида Гозмана о том, что Александр Лукашенко якобы украл у Белоруссии 30 лет и, если бы не он, страна уже давно была бы в Евросоюзе. В ответ Михалков указал, что на Украине, в Грузии и Молдавии никакого Лукашенко не было, но почему-то эти страны до сих пор не в ЕС.
По словам Гозмана, он дважды встречался с Михалковым лицом к лицу в студии Соловьёва. И в последний раз режиссёру якобы чересчур сильно досталось от политика.
При этом по сути Гозман на аргумент Михалкова ничего сказать так и не смог. Он заявил, что режиссёр на него якобы просто обижен, и повторил оправдания, которые используют политики Грузии, Украины и Молдавии.
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