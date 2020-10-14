Гозман о Никите Михалкове: "Я его как-то сильно мордой об стол..."

Президент Общероссийского общественного движения "Союз правых сил" Леонид Гозман ответил Никите Михалкову, поймавшему его на лжи. Оппозиционный политик заявил, что его оппонент просто обижен на него за случай на передаче у Владимира Соловьёва.

Речь идёт о словах Леонида Гозмана о том, что Александр Лукашенко якобы украл у Белоруссии 30 лет и, если бы не он, страна уже давно была бы в Евросоюзе. В ответ Михалков указал, что на Украине, в Грузии и Молдавии никакого Лукашенко не было, но почему-то эти страны до сих пор не в ЕС.

По словам Гозмана, он дважды встречался с Михалковым лицом к лицу в студии Соловьёва. И в последний раз режиссёру якобы чересчур сильно досталось от политика.

"Я его как-то сильно мордой об стол..." - сказал Гозман в интервью, данном на YouTube-канале Metametrica.

При этом по сути Гозман на аргумент Михалкова ничего сказать так и не смог. Он заявил, что режиссёр на него якобы просто обижен, и повторил оправдания, которые используют политики Грузии, Украины и Молдавии.