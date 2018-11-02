|
Гозман, Гельман и Немзер решили, как должны умереть русские
02 ноября 2018, 20:24 • 178 • Политика
Либеральные журналисты и политологи на полном серьезе предлагают русским совершить самоубийство: нравственное, культурное и цивилизационное
Автор:
Афанасьев Андрей
Телеканал «Дождь» вновь радует зрителей превосходным контентом, в котором либералы разоблачают сами себя. На этот раз отличилась программа Анны Немзер «Время, назад». В студию позвали президента СПС Леонида Гозмана и продюсера Марата Гельмана. Вы будете смеяться, но Немзер, Гозман и Гельман обсуждали ни много ни мало идеологию российского государства и то, нужна ли она русским и другим коренным народам нашей страны. Среди прочего, гражданин Гельман дал четкую характеристику тому, что происходит у нас сейчас. Он назвал это «красно-коричневой» кашей.
Продюсер, директор культурного центра в Черногории Марат Гельман:
Подпишитесь на нас
178
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
30 октября 2018, 20:54
|
29 октября 2018, 18:39
|
29 октября 2018, 17:09
|
29 октября 2018, 04:28
|
30 октября 2018, 04:39
|
27 октября 2018, 01:54
|
27 октября 2018, 08:24