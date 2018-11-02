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Гозман, Гельман и Немзер решили, как должны умереть русские

02 ноября 2018, 20:24  •  178 • Политика
Либеральные журналисты и политологи на полном серьезе предлагают русским совершить самоубийство: нравственное, культурное и цивилизационное
Автор:
Афанасьев Андрей
Телеканал «Дождь» вновь радует зрителей превосходным контентом, в котором либералы разоблачают сами себя. На этот раз отличилась программа Анны Немзер «Время, назад». В студию позвали президента СПС Леонида Гозмана и продюсера Марата Гельмана. Вы будете смеяться, но Немзер, Гозман и Гельман обсуждали ни много ни мало идеологию российского государства и то, нужна ли она русским и другим коренным народам нашей страны. Среди прочего, гражданин Гельман дал четкую характеристику тому, что происходит у нас сейчас. Он назвал это «красно-коричневой» кашей.
Продюсер, директор культурного центра в Черногории Марат Гельман:
Это вполне красно-коричневая каша, она называется «красно-коричневой». Это победа проекта, в котором все было очень просто: все, что было раньше – хорошо, все, что приходит сегодня – плохо. В 2012 году, когда слово «модернизация» стало ругательным, стали говорить «мы возвращаемся».

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