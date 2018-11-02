Гозман, Гельман и Немзер решили, как должны умереть русские

Автор:

Афанасьев Андрей

Телеканал «Дождь» вновь радует зрителей превосходным контентом, в котором либералы разоблачают сами себя. На этот раз отличилась программа Анны Немзер «Время, назад». В студию позвали президента СПС Леонида Гозмана и продюсера Марата Гельмана. Вы будете смеяться, но Немзер, Гозман и Гельман обсуждали ни много ни мало идеологию российского государства и то, нужна ли она русским и другим коренным народам нашей страны. Среди прочего, гражданин Гельман дал четкую характеристику тому, что происходит у нас сейчас. Он назвал это «красно-коричневой» кашей.

Продюсер, директор культурного центра в Черногории Марат Гельман: