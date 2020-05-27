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Гозман - на обочине, ему остаётся только шокировать: Сенатор Пушков колко ответил на выпад политика
27 мая 2020, 17:55 • 42 • Политика
Алексей Пушков колко ответил на выпад Леонида Гозмана, решившего иронично отозваться о выбранной дате для проведения Дня Победы в Москве. Пушков подчеркнул, что как политик Гозман давно на обочине и даже за ней. Потому ему остаётся только шокировать.
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывания политика Леонида Гозмана, который опубликовал на личной странице в социальной сети фантастическое сообщение. Мол, "к 24 июня на Красной площади в Москве возведут мавзолей имени Путина".
"Сводный полк статистиков бросит к его подножью личный штандарт Коронавируса, а члены кооператива Озеро - флаг страны НАТО", - написал Гозман.
Алексей Пушков ответил колко.
"Гозман оказался на самой обочине политического поля и даже за ней. Единственное, что он может - пытаться шокировать, время от времени напоминая о себе даже в качестве негодяя. И, как правило, даже это делает крайне неудачно", - подчеркнул сенатор.
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