Говорят, у нас в 2025-м будут вертолетоносцы. А надо ли? • 37 • Аналитика









Интересно, правда?



Все статьи как под копирку. Три строчки о том, что в 2025 году ВМФ России получит первые один/два вертолетоносца, а потом до самого верха воды из воспоминаний и размышлений на тему «что такое «Мистраль». В общем, очень так все содержательно, слов нет.



Начал разбираться.



В итоге все пути-дорожки привели к информации от РИА «Новости», а те, в свою очередь, получили сведения от «собственного источника». И что же такого сказал первоисточник?



Первоисточник наговорил с одной стороны много, с другой – ничего по теме. Потому и все статьи такие… содержательные.



Да, в 2020 году начнутся проектные (!) работы по этому «чудо-кораблю». И тут первая зрада. Простите, но от начала проектных работ до момента, когда корпус корабля шлепнется в воду, может пройти немало времени. А уж сколько у нас проходит, учитывая состояние кораблестроительной системы…



Так что даже если проектирование и начнется, это совершенно ни о чем таком не говорит. Ну, модельку покажут на «АРМИИ-2024», и то – может быть.



Очень заинтересовал момент, который многие осветили. Дескать, проектно-конструкторские бюро представят на конкурс свои разработки, из которых будет отобран лучший проект.



Вот повеселило. Значит, в 2010 году у нас не было ни одной конторы, способной спроектировать УДК, потому и заказали эти «Мистрали». А в 2019-м — ух, уже несколько! Готовых дружно сесть за разработку кораблей этого класса! И разработать, и представить на конкурс! Ну красота, уря и все такое!



Вот просто хочется сказать на тему того, что я не в Китае нахожусь, а в России. И столько лапши – многовато будет.



Естественно, тут же нарисовалась куча «эхспертов», которые в один голос начали вещать, что этот чудо-корабль будет на 146% лучше, чем французский исходник. Конечно, это же российский корабль!



Интересно, а двигатель для этого чудо-вертолетоносца тоже у нас создадут? И тоже по условиям конкурса несколько КБ будут работать? Тогда сразу возникает вопрос, а почему эти КБ не могут сделать двигатели для оказавшихся на мертвом приколе кораблей, оставшихся без украинских дизелей?





Или с дизелями снова на китайцев уповать станем?



Ну и вишенка на тортике: якобы ВМС РФ готовы заказать аж два таких корабля! Трепещите, враги! У нас будет два вертолетоносца, каждый из которых способен нести 16-18 машин, и с таким пополнением… А что с таким пополнением?



А ничего.



В принципе, очередной мыльный пузырь от наших оборон-менеджеров, не более того. С момента мистрального фиаско прошло уже 4 года, уже даже то, от чего пришлось утираться всей Россией, высохло без следа.



Очевидно, что кому-то по-прежнему нет покоя. И этот «кто-то» — ОСК, Объединенная судостроительная корпорация. Понятно, что всем в руководстве компании хочется денег. Просто денег, премий, наград, в общем – все дело житейское.



Вот только на том, что строит ОСК, не разбогатеешь. Да, рапорты идут один краше другого. «В 202… году ВМС РФ получат еще …ать кораблей!» Ну да, катеров, тральщиков, бункеровщиков и водолазных ботов. Крупные корабли дальней океанской зоны – реально, забудьте! Слава богу, что есть хоть одно предприятие, которое не разучилось подводные лодки делать. Уже перемога.



Но ведь хочется красивых отчетов. Очень хочется. И денежек хочется, пусть и не можется пока. Именно отсюда эти откровенно детские сказки про авианосец в 100 000 тонн и под стать ему эсминец в 30 000. Потому что можно взять и денег вымолить на него. А будет он построен или нет… Это третий вопрос. Вон, подводную лодку-носитель сомнительного атомного непоймичего с 1992 года достроили? Достроили. А там, глядишь, и это невнятное непоймичего построим.



То же самое и с вертолетоносцами.



Главное – это бюджет освоить. А будет ли построен корабль – дело третье. Или четвертое. Ведь сегодня можно много говорить о целесообразности постройки кораблей проектов 22160, 20386, 22350. О том, как их строят, уже написано столько, что добавлять что-то сверх того просто неинтересно.



Но ведь суть совершенно не в мореходных качествах 22160, правда? И не в отсутствии ГЭУ для 22386. Суть в том, что деньги были выделены и освоены. А то, что металлический хлам ржавеет… Да ладно, это точно не смертельно. Мы же завтра не собираемся ни с кем воевать в том же Индийском океане, правда?



Было бы смешно, если бы не было столь печально. Какие-то захватнические планы по использованию то ли вертолетоносцев, то ли УДК с вертолетами для высадки где-то там десантов. Ну да, а прикрывать все это дело будут те самые корветы 20386, наверное?



Знаете, совершенно уже не хочется умно анализировать и рассуждать, а что же нужно-то больше стране: вертолетоносцы типа «Мистраль» или универсальные десантные корабли. Просто потому, что, даже не будучи экспертом, с течением времени все больше понимаешь, что главное, что нужно нашему флоту, – это чтобы нажрались все, кто продолжает зарабатывать на нем деньги.



Те, кто строит эти безумные и невыполнимые проекты откровенно дурацких авианосцев и крейсероэсминцев. Вертолетоносных тихоходных корыт, для которых даже в доктрине применения ВМС нет места.



И никого не волнует наличие у потенциального противника огромного количества эсминцев, несущих крылатые ракеты и ракетных же крейсеров. Реальной ударной силы, которой нам, по факту, вообще нечего противопоставить.



Зато у нас будут два вертолетоносца, с помощью которых мы сможем выполнить какие-то там задачи по высадке десанта. Учитывая, что в мире есть пока (да, пока) одно место, где мы не проигрываем флотам вероятного противника, а именно Северный Ледовитый океан, видимо, там эти вертолетоносцы и будут высаживать десанты. На льдины и архипелаги.



Уверен, что задачи там придумаются. Главное – корабли построить, а уж как их озадачить…



Интересно, есть ли шанс дожить до того момента, когда наши военменеджеры наиграются в дорогостоящие игрушки и займутся наконец делом? Буквально на днях во многих СМИ замаячили статьи на тему вертолетоносцев. Волна пошла, и пошла так неплохо. Наперебой все начали сообщать, что вот оно: в 2025 году у нас будут свои вертолетоносцы… типа «Мистраль»! Причем в российском исполнении корабли будут лучше (и намного), чем аналог.Интересно, правда?Все статьи как под копирку. Три строчки о том, что в 2025 году ВМФ России получит первые один/два вертолетоносца, а потом до самого верха воды из воспоминаний и размышлений на тему «что такое «Мистраль». В общем, очень так все содержательно, слов нет.Начал разбираться.В итоге все пути-дорожки привели к информации от РИА «Новости», а те, в свою очередь, получили сведения от «собственного источника». И что же такого сказал первоисточник?Первоисточник наговорил с одной стороны много, с другой – ничего по теме. Потому и все статьи такие… содержательные.Да, в 2020 году начнутся проектные (!) работы по этому «чудо-кораблю». И тут первая зрада. Простите, но от начала проектных работ до момента, когда корпус корабля шлепнется в воду, может пройти немало времени. А уж сколько у нас проходит, учитывая состояние кораблестроительной системы…Так что даже если проектирование и начнется, это совершенно ни о чем таком не говорит. Ну, модельку покажут на «АРМИИ-2024», и то – может быть.Очень заинтересовал момент, который многие осветили. Дескать, проектно-конструкторские бюро представят на конкурс свои разработки, из которых будет отобран лучший проект.Вот повеселило. Значит, в 2010 году у нас не было ни одной конторы, способной спроектировать УДК, потому и заказали эти «Мистрали». А в 2019-м — ух, уже несколько! Готовых дружно сесть за разработку кораблей этого класса! И разработать, и представить на конкурс! Ну красота, уря и все такое!Вот просто хочется сказать на тему того, что я не в Китае нахожусь, а в России. И столько лапши – многовато будет.Естественно, тут же нарисовалась куча «эхспертов», которые в один голос начали вещать, что этот чудо-корабль будет на 146% лучше, чем французский исходник. Конечно, это же российский корабль!Интересно, а двигатель для этого чудо-вертолетоносца тоже у нас создадут? И тоже по условиям конкурса несколько КБ будут работать? Тогда сразу возникает вопрос, а почему эти КБ не могут сделать двигатели для оказавшихся на мертвом приколе кораблей, оставшихся без украинских дизелей?Или с дизелями снова на китайцев уповать станем?Ну и вишенка на тортике: якобы ВМС РФ готовы заказать аж два таких корабля! Трепещите, враги! У нас будет два вертолетоносца, каждый из которых способен нести 16-18 машин, и с таким пополнением… А что с таким пополнением?А ничего.В принципе, очередной мыльный пузырь от наших оборон-менеджеров, не более того. С момента мистрального фиаско прошло уже 4 года, уже даже то, от чего пришлось утираться всей Россией, высохло без следа.Очевидно, что кому-то по-прежнему нет покоя. И этот «кто-то» — ОСК, Объединенная судостроительная корпорация. Понятно, что всем в руководстве компании хочется денег. Просто денег, премий, наград, в общем – все дело житейское.Вот только на том, что строит ОСК, не разбогатеешь. Да, рапорты идут один краше другого. «В 202… году ВМС РФ получат еще …ать кораблей!» Ну да, катеров, тральщиков, бункеровщиков и водолазных ботов. Крупные корабли дальней океанской зоны – реально, забудьте! Слава богу, что есть хоть одно предприятие, которое не разучилось подводные лодки делать. Уже перемога.Но ведь хочется красивых отчетов. Очень хочется. И денежек хочется, пусть и не можется пока. Именно отсюда эти откровенно детские сказки про авианосец в 100 000 тонн и под стать ему эсминец в 30 000. Потому что можно взять и денег вымолить на него. А будет он построен или нет… Это третий вопрос. Вон, подводную лодку-носитель сомнительного атомного непоймичего с 1992 года достроили? Достроили. А там, глядишь, и это невнятное непоймичего построим.То же самое и с вертолетоносцами.Главное – это бюджет освоить. А будет ли построен корабль – дело третье. Или четвертое. Ведь сегодня можно много говорить о целесообразности постройки кораблей проектов 22160, 20386, 22350. О том, как их строят, уже написано столько, что добавлять что-то сверх того просто неинтересно.Но ведь суть совершенно не в мореходных качествах 22160, правда? И не в отсутствии ГЭУ для 22386. Суть в том, что деньги были выделены и освоены. А то, что металлический хлам ржавеет… Да ладно, это точно не смертельно. Мы же завтра не собираемся ни с кем воевать в том же Индийском океане, правда?Было бы смешно, если бы не было столь печально. Какие-то захватнические планы по использованию то ли вертолетоносцев, то ли УДК с вертолетами для высадки где-то там десантов. Ну да, а прикрывать все это дело будут те самые корветы 20386, наверное?Знаете, совершенно уже не хочется умно анализировать и рассуждать, а что же нужно-то больше стране: вертолетоносцы типа «Мистраль» или универсальные десантные корабли. Просто потому, что, даже не будучи экспертом, с течением времени все больше понимаешь, что главное, что нужно нашему флоту, – это чтобы нажрались все, кто продолжает зарабатывать на нем деньги.Те, кто строит эти безумные и невыполнимые проекты откровенно дурацких авианосцев и крейсероэсминцев. Вертолетоносных тихоходных корыт, для которых даже в доктрине применения ВМС нет места.И никого не волнует наличие у потенциального противника огромного количества эсминцев, несущих крылатые ракеты и ракетных же крейсеров. Реальной ударной силы, которой нам, по факту, вообще нечего противопоставить.Зато у нас будут два вертолетоносца, с помощью которых мы сможем выполнить какие-то там задачи по высадке десанта. Учитывая, что в мире есть пока (да, пока) одно место, где мы не проигрываем флотам вероятного противника, а именно Северный Ледовитый океан, видимо, там эти вертолетоносцы и будут высаживать десанты. На льдины и архипелаги.Уверен, что задачи там придумаются. Главное – корабли построить, а уж как их озадачить…Интересно, есть ли шанс дожить до того момента, когда наши военменеджеры наиграются в дорогостоящие игрушки и займутся наконец делом? Роман Скоморохов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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