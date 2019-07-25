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Говорящим по-русски иностранцам хотят дать бессрочный ВНЖ. Кого это коснется

25 июля 2019, 22:39  •  112 • Политика
МВД России предложило говорящим по-русски иностранцам дать бессрочный ВНЖ.
Министерство внутренних дел России выступило с инициативой предоставлять бессрочный вид на жительство для русскоговорящих мигрантов, чьи близкие родственники являются российскими гражданами. Об этом заявил глава управления по организации разрешительно-визовой работы ГУ по вопросам миграции МВД Кирилл Адзинов.
Кроме того, правоохранители предлагают освободить таких людей от необходимости оформлять сертификат о знании русского языка. Ранее был одобрен закон о получении вида на жительства для носителей русского языка, однако срок был ограничен тремя годами. МВД также расширить категорию лиц и сократить сроки рассмотрения заявок на получение ВНЖ до четырёх месяцев.
Главный акцент будет сделан на квалифицированных специалистов. Если иностранец более полугода работает по профессии, указанной в перечне востребованных, то он может получить напрямую вид на жительства. Ещё через шесть месяцев человек сможет претендовать на гражданство России. Документ должен вступить в силу в ближайшее время.
Ранее представители Министерства труда и социальной защиты России рассказали о том, что до конца 2019 года в России может быть ратифицировано соглашение о выплате пенсий в рамках ЕАЭС. Речь идёт о реализации процедуры выплаты пенсий трудовым мигрантам из стран, входящих в Содружество. Последние делают отчисления в Пенсионный фонд РФ, но не претендуют на пенсии. Проект же нового соглашения позволит урегулировать процедуру согласования.

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