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Говоров: маршал, спасший город Петра
03 марта 2020, 09:35 • 22 • Аналитика
Говоров Леонид Александрович (1897‒1955): Маршал Советского Союза, Герой Советского Союза.
Он родился в крестьянской семье в Вятской губернии. Прапорщиком закончил Первую мировую войну, демобилизовался. Но не тут-то было! Вскоре он был призван в армию Колчака. Дезертировал, перешел в Красную армию. В общем, типичная карьера красного командира революционных лет. Правда, Говорову повезло: он, в отличие от многих своих соратников, не подвергся репрессиям в конце 1930-х годов.
В мае 1941 года возглавил Артиллерийскую академию имени Дзержинского. А с началом Великой Отечественной войны теоретические знания ему пришлось применять на практике. Сначала в тяжелых боях под Ельней, потом под Москвой. Сражался во главе 5-й армии с фашистами на Бородинском поле. Исторические события, как известно, очень часто повторяются дважды…
На Западе некоторые исследователи говорят, что, дескать, мороз помешал грандиозным планам и Наполеона, и Гитлера. В общем, зима застала наших врагов врасплох. В 1941-м она наступила уже в октябре. При температуре минус 30°C перестала работать немецкая военная техника – замерзло топливо. Да и личному составу вермахта явно не хватало теплого обмундирования. Генерал Гейнц Гудериан докладывал в ставку, что для того, чтобы завести моторы танков, солдатам приходится разводить под ними костер, а прицелы и пулеметы не работают на холоде. "Каждый полк уже потерял около 500 человек в результате обморожений".
Хочу задать один-единственный вопрос. Нет, не про то, зачем вся эта сволочь, наполеоны и гитлеры, пришли к нам с войной – другой вопрос: как же вы готовились к широкомасштабной войне в стране, где зима пять месяцев в году? Трудно сказать. На мой взгляд, это какой-то очень сложный и многовековой европейский кретинизм…
Г.К. Жуков по достоинству оценил стойкость и мужество Говорова в битве под Москвой. Георгий Константинович часто потом повторял командирам, когда ставил им оборонительные задачи: "Упрись как Говоров".
После Москвы Леонида Александровича назначили командующим Ленинградским фронтом. Положение там было не просто тяжелым – катастрофическим! Но он блестяще справился со своей задачей – подавил огневую мощь противника, благодаря чему удалось избежать еще бόльших жертв и разрушений. Ленинград был превращен Говоровым в гигантский укрепленный район: построены тысячи оборонительных сооружений, мощные огневые точки, налажена мобильная связь между всеми подразделениями. Недаром в армии Говорова звали "Аптекарь" – за педантичность и точность приказов. Маршал А.М. Василевский вспоминал: "Требовательным и настойчивым был Л.А. Говоров. Внешне он казался сухим и даже угрюмым, но на самом деле он был добрейшим человеком".
Всем особенно запомнилась операция Говорова "Шквал" 9 августа 1942 года. В этот день в блокадном Ленинграде Большой симфонический оркестр Ленинградского радиокомитета под управлением Карла Элиасберга впервые исполнил 7-ю ("Ленинградскую") симфонию Д.Д. Шостаковича. Ее слушал и Говоров. А до этого он дал войскам приказ, чтобы во время концерта ни один вражеский снаряд не упал на Ленинград. И наши артиллеристы в течение 80 минут, пока игралась симфония, вели массированный огонь по позициям фашистов. "Это была наша симфония", ‒ скажет позднее Говоров.
Музыка транслировалась по радио, по громкоговорителям городской сети, ее слышали наши солдаты на позициях и… осаждавшие Ленинград фашистские войска. Через два десятка лет с дирижером К.И. Элиасбергом встретились два бывших солдата вермахта, граждане ГДР, и признались: "Тогда, 9 августа 1942 года, мы поняли, что проиграем войну. Мы ощутили вашу силу, способную преодолеть голод, страх и даже смерть"…
А уже в январе 1943 года советские войска прорвали блокаду Ленинграда. И хотя ширина коридора, связавшего город с остальной страной, составляла всего 8-10 километров, политическое и символическое значение этой победы невозможно переоценить. Но это было только начало. В январе 1944 года войсками под командованием Говорова была проведена Ленинградско-Новгородская операция. Враг был отброшен от Северной Пальмиры на десятки километров. Потом началось успешное наступление на Карельском перешейке.
Сталин присвоил Говорову звание маршала. Во время встречи с новоявленным маршалом верховный главнокомандующий спросил у него:
‒ Может быть, есть какие-то просьбы к Ставке?
Говоров сказал, что для развития наступления нужны дополнительные танковые подразделения. Сталин сказал, что пока танков дать не может. Зато подарил маршалу чернильницу в виде латунного танка…
Но несмотря ни на что в июне 1944 года Говоров возьмет Выборг и завершит успешную операцию по принуждению Финляндии к миру: 4-го сентября правительство Суоми окончательно выйдет из войны. Не иначе как по "дружескому совету" Леонида Александровича.
Автор Владимир Бычков, радио Sputnik
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