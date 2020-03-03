Говоров: маршал, спасший город Петра

Говоров Леонид Александрович (1897‒1955): Маршал Советского Союза, Герой Советского Союза.

© РИА Новости / Павел Балабанов Медаль "Золотая Звезда" Героя Советского Союза

Он родился в крестьянской семье в Вятской губернии. Прапорщиком закончил Первую мировую войну, демобилизовался. Но не тут-то было! Вскоре он был призван в армию Колчака. Дезертировал, перешел в Красную армию. В общем, типичная карьера красного командира революционных лет. Правда, Говорову повезло: он, в отличие от многих своих соратников, не подвергся репрессиям в конце 1930-х годов.

В мае 1941 года возглавил Артиллерийскую академию имени Дзержинского. А с началом Великой Отечественной войны теоретические знания ему пришлось применять на практике. Сначала в тяжелых боях под Ельней, потом под Москвой. Сражался во главе 5-й армии с фашистами на Бородинском поле. Исторические события, как известно, очень часто повторяются дважды…

© РИА Новости / Лев Великжанин Советские войска после ожесточенных боев вступают в город Ельню

На Западе некоторые исследователи говорят, что, дескать, мороз помешал грандиозным планам и Наполеона, и Гитлера. В общем, зима застала наших врагов врасплох. В 1941-м она наступила уже в октябре. При температуре минус 30°C перестала работать немецкая военная техника – замерзло топливо. Да и личному составу вермахта явно не хватало теплого обмундирования. Генерал Гейнц Гудериан докладывал в ставку, что для того, чтобы завести моторы танков, солдатам приходится разводить под ними костер, а прицелы и пулеметы не работают на холоде. "Каждый полк уже потерял около 500 человек в результате обморожений".

Хочу задать один-единственный вопрос. Нет, не про то, зачем вся эта сволочь, наполеоны и гитлеры, пришли к нам с войной – другой вопрос: как же вы готовились к широкомасштабной войне в стране, где зима пять месяцев в году? Трудно сказать. На мой взгляд, это какой-то очень сложный и многовековой европейский кретинизм…

Г.К. Жуков по достоинству оценил стойкость и мужество Говорова в битве под Москвой. Георгий Константинович часто потом повторял командирам, когда ставил им оборонительные задачи: "Упрись как Говоров".

© РИА Новости Командир корпуса Георгий Константинович Жуков во время боевых действий на Халхин-Голе

После Москвы Леонида Александровича назначили командующим Ленинградским фронтом. Положение там было не просто тяжелым – катастрофическим! Но он блестяще справился со своей задачей – подавил огневую мощь противника, благодаря чему удалось избежать еще бόльших жертв и разрушений. Ленинград был превращен Говоровым в гигантский укрепленный район: построены тысячи оборонительных сооружений, мощные огневые точки, налажена мобильная связь между всеми подразделениями. Недаром в армии Говорова звали "Аптекарь" – за педантичность и точность приказов. Маршал А.М. Василевский вспоминал: "Требовательным и настойчивым был Л.А. Говоров. Внешне он казался сухим и даже угрюмым, но на самом деле он был добрейшим человеком".

Всем особенно запомнилась операция Говорова "Шквал" 9 августа 1942 года. В этот день в блокадном Ленинграде Большой симфонический оркестр Ленинградского радиокомитета под управлением Карла Элиасберга впервые исполнил 7-ю ("Ленинградскую") симфонию Д.Д. Шостаковича. Ее слушал и Говоров. А до этого он дал войскам приказ, чтобы во время концерта ни один вражеский снаряд не упал на Ленинград. И наши артиллеристы в течение 80 минут, пока игралась симфония, вели массированный огонь по позициям фашистов. "Это была наша симфония", ‒ скажет позднее Говоров.

© РИА Новости / Борис Кудояров Блокадный Ленинград. Батарея зенитных орудий у Исаакиевского собора ведет огонь, отражая ночной налет немецкой авиации

Музыка транслировалась по радио, по громкоговорителям городской сети, ее слышали наши солдаты на позициях и… осаждавшие Ленинград фашистские войска. Через два десятка лет с дирижером К.И. Элиасбергом встретились два бывших солдата вермахта, граждане ГДР, и признались: "Тогда, 9 августа 1942 года, мы поняли, что проиграем войну. Мы ощутили вашу силу, способную преодолеть голод, страх и даже смерть"…

А уже в январе 1943 года советские войска прорвали блокаду Ленинграда. И хотя ширина коридора, связавшего город с остальной страной, составляла всего 8-10 километров, политическое и символическое значение этой победы невозможно переоценить. Но это было только начало. В январе 1944 года войсками под командованием Говорова была проведена Ленинградско-Новгородская операция. Враг был отброшен от Северной Пальмиры на десятки километров. Потом началось успешное наступление на Карельском перешейке.

© РИА Новости / В. Кузнецов Разрушенный Новгород

Сталин присвоил Говорову звание маршала. Во время встречи с новоявленным маршалом верховный главнокомандующий спросил у него:

‒ Может быть, есть какие-то просьбы к Ставке?

Говоров сказал, что для развития наступления нужны дополнительные танковые подразделения. Сталин сказал, что пока танков дать не может. Зато подарил маршалу чернильницу в виде латунного танка…

Но несмотря ни на что в июне 1944 года Говоров возьмет Выборг и завершит успешную операцию по принуждению Финляндии к миру: 4-го сентября правительство Суоми окончательно выйдет из войны. Не иначе как по "дружескому совету" Леонида Александровича.

Автор Владимир Бычков, радио Sputnik