|
"Говорите правду": США припугнули грузин российским влиянием
31 августа 2020, 16:40 • 32 • Политика
Сами американцы тоже чувствуют угрозу со стороны РФ
Россия будет вмешиваться в грузинские выборы. Об этом с уверенностью заявила посол США в Грузии Келли Дегнан. По ее данным, у Москвы уже готов соответствующий план.
"У России есть схема вмешательства, включая кампании по дезинформации и другие усилия. Эти действия носят последовательный характер", - цитирует посла "Эхо Кавказа".
Американская дипломат заверила, что США и другие страны Запада помогут "повысить сознательность" грузинского народа, чтобы он мог отличать фейки от действительности. В то же время руководство Тбилиси должно говорить населению только правду, чтобы люди имели представление о том, какая на самом деле в Грузии сейчас ситуация с экономикой, медициной и т.д.
Ранее в Вашингтоне заявили о новых попытках Москвы повлиять на выборы президента США. Напомним, Россию и в 2016 году обвиняли в помощи Дональду Трампу занять кресло в Белом доме, но двухлетнее расследование не выявило доказательств этого.
Парламентские выборы в Грузии запланированы на 31 октября 2020 года. Экс-президент страны Михаил Саакашвили уже заявил, что возвращается домой, чтобы помочь возрождению своей родины.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
32
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
26 августа 2020, 18:25
|
26 августа 2020, 01:00
|
25 августа 2020, 23:10
|
28 августа 2020, 04:20
|
24 августа 2020, 16:55
|
24 августа 2020, 22:25
|
31 августа 2020, 13:00