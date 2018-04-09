«Говорить языком угроз с Россией бесполезно»: Москва прорабатывает ответные меры на американские санкции

Ответные меры на санкции Минфина США должны продемонстрировать, что Москве бессмысленно ставить ультиматумы. Об этом RT заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв. Ранее в российском МИД пообещали дать жёсткий ответ на ограничительные меры. Официальный представитель ведомства Мария Захарова напомнила, что Вашингтон начал оказывать давление задолго до конфликта на Украине и сообщений о «вмешательстве» в американские выборы. О возможных мотивах Белого дома и реакции Москвы — в материале RT.

Москва обязана реагировать на каждый случай введения антироссийских санкций. Об этом в беседе с RT заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв.

«Где-то наши ответные меры должны быть зеркальными и симметричными, где-то — незеркальными и асимметричными, но каждый раз они должны быть, чтобы демонстрировать нашим оппонентам и всему миру, что с Россией таким языком — языком ультиматумов, шантажа и угроз — разговаривать невозможно и бессмысленно», — подчеркнул сенатор.

Он добавил, что ответные меры станут результатом серьёзной и глубокой межведомственной проработки, которая уже проводится. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире «Россия 1» заявила, что Москва готовит ответ на американские санкции.

«Будет ответ. Есть люди, которые этим занимаются», — сказала Захарова.

В МИД пообещали жёстко ответить на очередные антироссийские санкции. В ведомстве также отметили, что ограничительные меры направлены против российских компаний, от которых зависят тысячи рабочих мест в США.

«Иначе говоря, (санкции. — RT) бьют и по простым американцам, собственным избирателям, разрушают экономическое сотрудничество себе в ущерб», — заявили в министерстве.

«Игра такая — «дави Россию»

Комментируя новые санкции, Захарова напомнила, что ограничительные меры против России начали вводить ещё до воссоединения Крыма с Россией и обвинений во «вмешательстве в выборы США».

«До этого нам говорили, что это понятно, это потому что Крым. А до Крыма за что? Мы вот в таком режиме ориентировочно с 2011–2012 годов… Это не связано ни с некими виртуальными вмешательствами в выборы, ни с Крымом, ни с Украиной. Это такая стратегия, игра такая — «дави Россию», — заметила официальный представитель МИД.

С такой точкой зрения согласен и Косачёв. По его словам, санкционное давление на Россию не является следствием каких-либо разногласий по вопросам международной повестки.

«Это целенаправленная, последовательная и рассчитанная на длительную перспективу линия на создание для России, возможно, больших трудностей и проблем, линия на сдерживание её как самостоятельного игрока на международной арене, проводящего суверенную и самодостаточную внешнюю политику», — подчеркнул сенатор.

По мнению Косачёва, давление прекратится, если Россия согласится, что «в мире существует исключительная нация — американская нация, которая имеет монополию на то, чтобы управлять миром».

«Понятно, что этого добиться невозможно ни при каких обстоятельствах — это значит, что нас ждет долгая и изнурительная история взаимного противостояния», — заключил он.

globallookpress.com

© Mikhail Klimentyev

Как отметил глава Государственной думы Вячеслав Володин, санкционные списки США являются «попыткой сдержать развитие России».

«Со своей стороны Россия подчёркивала и подчёркивает необходимость выстраивания диалога, дружеских отношений, и в этом заключается наша внешняя политика как по отношению к США, так и по отношению к другим странам», — приводит слова Володина РИА Новости.

Санкционные списки

6 апреля Минфин США ввёл санкции в отношении 17 российских госслужащих, 7 бизнесменов и 12 компаний. В частности, в список попали бизнесмен Олег Дерипаска, сенатор Сулейман Керимов, директор Российского института стратегических исследований Михаил Фрадков, председатель правления ВТБ Андрей Костин, президент футбольного клуба «Зенит Сергей Фурсенко, глава МВД России Владимир Колокольцев, глава «Газпрома» Алексей Миллер, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и директор Росгвардии Виктор Золотов.

Как заявили в Белом доме, санкции «продолжат попытки администрации противостоять дестабилизирующему и злонамеренному поведению России».

В Госдепе США считают, что Россия проявляет «злонамеренное агрессивное поведение, в том числе по подрыву западных демократических процессов путём кибератак и дезинформации».

«В настоящий момент мы разочарованы явным нежеланием российского правительства брать на себя ответственность за свои действия и признать, что оно может винить только себя за свою продолжающуюся и ухудшающуюся изоляцию от Запада», — отметили в ведомстве.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отметил, что новые санкции стали реализацией «кремлёвского доклада», опубликованного в конце января. Туда вошли 114 российских чиновников и руководителей госкомпаний, а также 96 бизнесменов. Именно из «доклада» взяты имена большинства фигурантов списка, опубликованного 6 апреля.

Напомним, что 15 марта были введены санкции против 19 человек и пяти юридических лиц. Всего администрация Трампа ввела ограничительные меры против 189 связанных с Россией людей и структур.