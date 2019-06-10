Говорить с Западом не о чем. Распад «нормандского формата» • 208 • Аналитика









На 70-летнем юбилее в гораздо более непростом 2014 году, когда после прозападного госпереворота начались «события» на Украине, президент Владимир Путин присутствовал, тогда был заключен «нормандский формат» для урегулирования кризиса на Украине, включающий Россию, Францию, Германию и Украину. Таким образом, 6 июня был ещё и 5-летний юбилей «нормандского формата», но в Нормандию не была приглашена ни Россия, ни Украина, и можно поэтому говорить о распаде «нормандского формата».



Говорите, не приглашали?

Наши доброжелатели говорят, что Россию не пригласили в Нормандию специально, чтобы что-то этим показать или «подать сигнал». Это не соответствует действительности. Они, видимо, не знают, что официальные приглашения всегда согласуются неофициально по дипломатическим каналам, и только после получения предварительного согласия следует официальное приглашение на государственном уровне.



Приглашение России в Нормандию по дипломатическим каналам согласовывалось, об этом сообщил бывший президент Украины Порошенко, когда он был ещё в должности и рассчитывал её сохранить после выборов. Чтобы придать себе политический вес, Порошенко рассказал прессе, что обсуждал с европейскими лидерами предстоящие юбилейные торжества в Нормандии, на которых должна состояться встреча глав государств «нормандского формата».



Пресс-секретарь Дмитрий Песков после этого кратко сказал, что Нормандии нет в рабочем графике президента России. То есть Москва не согласовала участие в нормандских торжествах, возможно, из-за неприемлемого для неё сценария этих торжеств с «нормандским форматом».



На Дне Победы в Москве 9 мая, напомним, не было западных лидеров. На Петербургском экономическом форуме Владимир Путин довольно прозрачно сказал о нормандских торжествах: «А почему меня обязательно должны приглашать? Я свадебный генерал, что ли?» Говорить с западными лидерами сейчас не о чем. Поэтому не было официального приглашения России, а заодно и Украине.



Нормандская история

В 2014 году Путин принял участие в нормандских торжествах, потому что нужно было как-то разрешать украинский кризис, сегодня он не поехал в Нормандию — потому, что в «нормандском формате» обсуждать больше нечего, он исчерпал себя. Пресс-секретарь Дмитрий Песков, правда, обтекаемо говорит, что для встречи глав государств в «нормандском формате» должны быть созданы условия, но развитие ситуации говорит, что они вряд ли будут созданы в обозримой перспективе. Путин, кстати, сказал об этих условиях: неприемлема героизация профашистских деятелей и снос памятников воинам-освободителям от фашизма в Европе.



Неучастие России в этом нормандском юбилее, возможно, знаковое событие. Это какой-то поворот, признание бессмысленности для Москвы переговоров и улыбок с лидерами Запада на высшем уровне. Поток абсурдных обвинений и санкций Запада в адрес России не прекращается, его лидеры официально требуют, чтобы Россия «изменила своё поведение», то есть подчинилась западным «партнёрам», согласившись на колониальный «украинский» статус. Видимо, украинский кризис будет разрешаться отныне не по «нормандскому» сценарию. Потому что равноправие и международное право отброшены Западом напрочь.



Поворот на Восток

На этом фоне происходит беспрецедентное сближение России и Китая, председатель КНР Си Цзиньпин прибывает в Санкт-Петербург на ПМЭФ, где заключаются крупные российско-китайские сделки. Гонимая США китайская IT-корпорация «Хуавэй» будет строить сети 5G в России, «НОВАТЭК» и Газпромбанк заключают далеко идущий контракт с «Sinopec» на поставку в Китай российского СПГ. В конце 2019 года «Газпром» начнёт поставки газа в Китай по «Силе Сибири». Товарооборот России с Китаем достиг 100 млрд. долларов, а с Азией в целом стремится к 500 млрд. и уже догнал товарооборот России с Европой.







Удивительно: США одновременно начали санкционную войну с Россией и с Китаем, угрожают санкциями даже как бы союзной Европе за газопровод «Северный поток 2» с Россией. Этим США не только создают условия для поворота России на Восток, но толкают Россию на Восток. В 2020-х годах заканчиваются долговременные договора России на поставку газа и нефти в Европу. А стоит ли их перезаключать, если Запад объявляет Россию противником и проводит военные учения у границ России? Зачем России снабжать своего потенциального военного противника, когда можно продать энергоресурсы Китаю и в Азию?



В Нормандии – своя свадьба, а в Петербурге – своя свадьба, и вместе им не сойтись, как давно сказал английский поэт и колонизатор Редьярд Киплинг. Ну что ж, хоть что-то в этом мире остаётся стабильно-неизменным.

Празднование нашими западными «партнёрами» 75-летия высадки союзных войск в Нормандии в июне 1944 года, менее чем за год до окончания войны с Гитлером, прошло без участия России на высшем уровне. Нашу страну представлял дипломат из посольства России во Франции.На 70-летнем юбилее в гораздо более непростом 2014 году, когда после прозападного госпереворота начались «события» на Украине, президент Владимир Путин присутствовал, тогда был заключен «нормандский формат» для урегулирования кризиса на Украине, включающий Россию, Францию, Германию и Украину. Таким образом, 6 июня был ещё и 5-летний юбилей «нормандского формата», но в Нормандию не была приглашена ни Россия, ни Украина, и можно поэтому говорить о распаде «нормандского формата».Наши доброжелатели говорят, что Россию не пригласили в Нормандию специально, чтобы что-то этим показать или «подать сигнал». Это не соответствует действительности. Они, видимо, не знают, что официальные приглашения всегда согласуются неофициально по дипломатическим каналам, и только после получения предварительного согласия следует официальное приглашение на государственном уровне.Приглашение России в Нормандию по дипломатическим каналам согласовывалось, об этом сообщил бывший президент Украины Порошенко, когда он был ещё в должности и рассчитывал её сохранить после выборов. Чтобы придать себе политический вес, Порошенко рассказал прессе, что обсуждал с европейскими лидерами предстоящие юбилейные торжества в Нормандии, на которых должна состояться встреча глав государств «нормандского формата».Пресс-секретарь Дмитрий Песков после этого кратко сказал, что Нормандии нет в рабочем графике президента России. То есть Москва не согласовала участие в нормандских торжествах, возможно, из-за неприемлемого для неё сценария этих торжеств с «нормандским форматом».На Дне Победы в Москве 9 мая, напомним, не было западных лидеров. На Петербургском экономическом форуме Владимир Путин довольно прозрачно сказал о нормандских торжествах: «А почему меня обязательно должны приглашать? Я свадебный генерал, что ли?» Говорить с западными лидерами сейчас не о чем. Поэтому не было официального приглашения России, а заодно и Украине.В 2014 году Путин принял участие в нормандских торжествах, потому что нужно было как-то разрешать украинский кризис, сегодня он не поехал в Нормандию — потому, что в «нормандском формате» обсуждать больше нечего, он исчерпал себя. Пресс-секретарь Дмитрий Песков, правда, обтекаемо говорит, что для встречи глав государств в «нормандском формате» должны быть созданы условия, но развитие ситуации говорит, что они вряд ли будут созданы в обозримой перспективе. Путин, кстати, сказал об этих условиях: неприемлема героизация профашистских деятелей и снос памятников воинам-освободителям от фашизма в Европе.Неучастие России в этом нормандском юбилее, возможно, знаковое событие. Это какой-то поворот, признание бессмысленности для Москвы переговоров и улыбок с лидерами Запада на высшем уровне. Поток абсурдных обвинений и санкций Запада в адрес России не прекращается, его лидеры официально требуют, чтобы Россия «изменила своё поведение», то есть подчинилась западным «партнёрам», согласившись на колониальный «украинский» статус. Видимо, украинский кризис будет разрешаться отныне не по «нормандскому» сценарию. Потому что равноправие и международное право отброшены Западом напрочь.На этом фоне происходит беспрецедентное сближение России и Китая, председатель КНР Си Цзиньпин прибывает в Санкт-Петербург на ПМЭФ, где заключаются крупные российско-китайские сделки. Гонимая США китайская IT-корпорация «Хуавэй» будет строить сети 5G в России, «НОВАТЭК» и Газпромбанк заключают далеко идущий контракт с «Sinopec» на поставку в Китай российского СПГ. В конце 2019 года «Газпром» начнёт поставки газа в Китай по «Силе Сибири». Товарооборот России с Китаем достиг 100 млрд. долларов, а с Азией в целом стремится к 500 млрд. и уже догнал товарооборот России с Европой.Удивительно: США одновременно начали санкционную войну с Россией и с Китаем, угрожают санкциями даже как бы союзной Европе за газопровод «Северный поток 2» с Россией. Этим США не только создают условия для поворота России на Восток, но толкают Россию на Восток. В 2020-х годах заканчиваются долговременные договора России на поставку газа и нефти в Европу. А стоит ли их перезаключать, если Запад объявляет Россию противником и проводит военные учения у границ России? Зачем России снабжать своего потенциального военного противника, когда можно продать энергоресурсы Китаю и в Азию?В Нормандии – своя свадьба, а в Петербурге – своя свадьба, и вместе им не сойтись, как давно сказал английский поэт и колонизатор Редьярд Киплинг. Ну что ж, хоть что-то в этом мире остаётся стабильно-неизменным. Виктор Каменев Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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