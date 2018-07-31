«Говорить об американской экспансии пока рано»: смогут ли США потеснить Россию на европейском рынке газа

Дональд Трамп заявил, что Евросоюз готов построить на свои деньги до 11 портов по приёму сжиженного газа из Соединённых Штатов. Об этом он сказал в ходе встречи с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте. Ранее по итогам переговоров с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером американский президент утверждал, что Европа будет закупать у США больше сжиженного газа. В свою очередь, министр энергетики Соединённых Штатов Рик Перри анонсировал расширение мощностей по отгрузке СПГ за рубеж и заявил, что Россия слишком долго была монополистом на европейском рынке голубого топлива. RT выяснял, насколько реалистичны планы Вашингтона потеснить Москву.

Дональд Трамп заявил, что ЕС готов построить терминалы по приёму сжиженного природного газа из США. Об этом глава Белого дома сообщил в ходе пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. По словам американского лидера, все затраты возьмёт на себя европейская сторона. Это уже второе за последнюю неделю заявление президента США о расширении поставок СПГ в Европу.

«Никакой логики»

«Мы уже ведём переговоры с Европейским союзом относительно строительства от девяти до 11 портов», — заявил Трамп.

О том, что США и ЕС договорились продавать больше природного газа в Европейский союз, стало известно 25 июля по итогам переговоров Дональда Трампа с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

«Им этого очень хочется, а у нас его (газа. — RT) много, — заявил Трамп. — Они станут крупным покупателем и сумеют диверсифицировать своё энергоснабжение».

«Евросоюз построит больше терминалов для импорта сжиженного природного газа из США. Это и сигнал для других», — согласился с Трампом Юнкер.

Жан-Клод Юнкер и Дональд Трамп

Reuters

Эксперты отмечают, что предложения по расширению поставок американского газа в Европу и строительству новых терминалов звучат крайне странно, поскольку известно, что три четверти уже существующих европейских терминалов практически не используется.

«Количество СПГ-терминалов в Европе в целом исчисляется двумя десятками, и их совокупная мощность составляет около 220 млрд куб. м газа в год, — отметил в интервью RT заместитель директора Института национальной энергетики Александр Фролов. — Но загружены они на 25% максимум. Это должно намекнуть господину Трампу на то, что нынешние мощности избыточны, более того — их достаточно, чтобы заместить поставки российского газа более чем на 100%».

Таким образом, ни с экономической, ни с политической точки зрения нет никакого смысла в расширении и без того не загруженной сети европейских СПГ-терминалов.

«Евросоюз даже может пойти на строительство пары терминалов, но это будет чистой воды показуха, — отметил Фролов. — В этом не только экономики, но и логики никакой нет».

Как заявил в беседе с RT политолог Александр Асафов, пока Юнкер и Трамп лишь заявили о намерениях, которые не обязательно будут выполняться.

«Договорённости с Юнкером не значат ничего. Юнкер не строит терминалы, не может приказать компаниям их строить и не занимается газом. Это контуры грядущих соглашений, которые могут быть пересмотрены и переиграны в любой момент», — отметил эксперт.

«Производитель номер один»

29 июля 2018 года министр энергетики США Рик Перри заявил, что США являются «производителем натурального газа номер один» в мире и готовы к экспансии на мировом рынке энергоносителей.

«Прошли дни удушающей зависимости Америки от иностранных источников энергоносителей. Наконец-то мы в состоянии обрести настоящую энергетическую независимость и сейчас экспортируем больше собственного топлива своим союзникам», — подчеркнул министр в комментарии для телекомпании CNBC.

По информации ежегодного статистического бюллетеня ОПЕК, в прошлом году США действительно были самым крупным производителем природного газа в мире, добыв 762,276 млрд куб. м топлива, на втором месте — Россия (649,629 млрд куб. м). Однако большая часть американского газа шла на внутренний рынок. Всего они экспортировали 89,718 млрд куб. м, в то время как РФ — 212,486 млрд куб. м.

Сейчас, по словам Перри, США наращивают мощности для экспорта природного газа за рубеж. К существующим терминалам — «Сабин Пасс» в Луизиане и «Ков Пойнт» в Мэриленде — вскоре добавятся ещё четыре. Министр назвал планы администрации Трампа в области продажи природного газа за рубеж «программой американского доминирования в энергетике», отметив, что они направлены на то, чтобы снизить влияние России.

«Россия слишком долго обладала почти монопольным статусом как основной поставщик газа нашим европейским союзникам и пользовалась этим влиянием в целях политического давления», — подчеркнул Перри.

Ранее о том, что США собираются конкурировать с Россией, говорил и президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Путиным в Хельсинки.

«Мы собираемся продавать СПГ, и нам придётся конкурировать с трубопроводом («Северный поток — 2». — RT)», — отмечал Трамп. При этом он подчеркнул, что Вашингтон будет конкурировать с Москвой на рынке Европы «самым решительным образом».

Министр энергетики США Рик Перри

globallookpress.com

© Yuri Gripas

Предвыборный шатдаун: почему Трамп пригрозил приостановить работу правительства По мнению экспертов, совсем не факт, что, когда технические трудности будут преодолены, американский СПГ пойдёт именно в ЕС, а не в страны Латинской Америки или Азии. В 2017 году из 55 млрд куб. м сжиженного газа, отправленных в Европу, было лишь 2 млрд куб. м американского топлива.

«Весьма маловероятно, что эти американские терминалы послужат европейским рынкам: цены на импортируемый СПГ в Азии существенно выше, чем в Европе. Китай стремится сделать свой воздух чище, и можно прогнозировать значительный рост спроса на газ в ближайшие годы», — подчёркивает аналитик отраслевого издания Oilprice.com Вананд Меликсетян.

Американскому СПГ пока сложно конкурировать с российским трубопроводным газом, принимая во внимание, что только себестоимость производства СПГ в США составляет, с учётом всех факторов, включая затраты на регазификацию, $200 за 1 тыс. куб. м. Стоимость же продукции «Газпрома», с учётом всех пошлин, тарифов и выплат дочерним предприятиям компании, по словам экспертов, не поднимается выше $100 за 1 тыс. куб. м.

Единственный выход

По мнению Фролова, серьёзная экспансия Соединённых Штатов на европейский газовый рынок в ближайшее время будет возможна лишь при одном условии.

«Рынок СПГ организован таким образом, что торгуют газом не производители, а компании, которые выкупают мощности у производителей СПГ, — объясняет эксперт. — Теоретически правительство США может выкупить эти мощности и создать трейдера или поручить существующему трейдеру работать именно с Европой».

Правда, тогда оплачивать все издержки, включая установление приемлемой для европейских потребителей цены, придётся из американского бюджета, фактически субсидируя американскую газовую отрасль. Это неприятная перспектива для налогоплательщиков, зато, возможно, спасение для производителей. Ведь на рынке СПГ наблюдается кризис перепроизводства.

«Таким образом, Соединённые Штаты поддержат своих производителей, — отмечает Фролов. — Далеко не все объёмы, которые были произведены, удалось сбыть. И чем больше в США будут производить сжиженного газа, тем больше газа будет невостребованным. Уже сейчас избыточные мощности СПГ в мире составляют 100 млрд куб. м», — отмечает замдиректора Института национальной энергетики.

Однако, по словам эксперта, если эта схема государственного субсидирования поставок газа в Европу будет запущена, «вся критика США в отношении российского «Газпрома» будет выглядеть достаточно странно». Кроме того, американский газовый дискаунт может вызвать недоверие потребителей, резонно опасающихся, что, выгнав путём демпинга конкурентов с рынка, США потом существенно повысят цены. С другой стороны, увидев, что США понизили цену для Европы, скидки для себя могут потребовать и другие покупатели американского газа.

Уговорить же потребителей покупать газ по более высокой цене не получится, отмечает Асафов. Даже Польша — ближайший союзник США в Европе — несколько лет выбивает у Вашингтона скидку на американский СПГ.

«Ожидания есть, но до сих пор даже согласованных цен нет, и закупки американского СПГ пока кажутся призрачной перспективой», — утверждает политолог.

20 лет спустя

По данным Международного энергетического агентства, к 2040 году собственное производство газа в Европе сократится наполовину, что создаст благоприятную конъюнктуру для экспортёров голубого топлива на Европейский континент.

Кроме того, экологическая политика в ЕС приведёт к закрытию или отказу от строительства АЭС, прекращению использовании каменного угля в энергетике. Газ выйдет на передний план. Теоретически, отмечают эксперты, через 20 лет цены на газ на европейском рынке могут повыситься и стать более привлекательными для экспорта из США.

«Но в таком случае Соединённые Штаты будут конкурировать не только с Россией, но и с другими производителями СПГ, в частности с Катаром», — отмечает Фролов.

В то же время, по его словам, и так невысокая себестоимость российского газа после запуска «Северного потока—2» ещё больше снизится, что увеличит привлекательность российского топлива.

Трубы для "Северного потока—2"

© nordstream2

Ввод в эксплуатацию «Северного потока—2» состоится в конце 2019 — начале 2020 года, то есть гораздо раньше, чем США окажутся готовыми к энергетической экспансии, отмечает Асафов. Он не сомневается, что «американский газ в Европе будет, диферсификация поставок регламентируется таким документом ЕС, как «Третий энергопакет», вопрос только: когда и в каких количествах».

Но конкуренцию с Россией и другими производителями США придётся выдержать жёсткую, несмотря на возможность использования политических инструментов давления на Европу, таких как санкции.

«Сейчас же говорить об американской газовой экспансии пока рано», — отмечает политолог.

По мнению Фролова, пока за заявлениями американских официальных лиц по поводу невероятных перспектив энергетики на внешних рынках скрывается стремление создать благостную картинку для собственных избирателей.

«Я подозреваю, что они будут лишь говорить об этом и ничего не делать, — считает эксперт. — Трампу просто надо подойти к следующему избирательному циклу с некими договорённостями с ЕС».