«Говорить о восстановлении экосистемы региона пока преждевременно»

В 2021 году будет разработана проектная документация, которая позволит ликвидировать Козельский полигон ядохимикатов на Камчатке. О такой договоренности c федеральными министрами в интервью «Известиям» сообщил губернатор края Владимир Солодов. Также в ходе беседы руководитель региона рассказал о результатах рабочей поездки в Москву, сложностях при вакцинации, оттоке населения и развитии туризма.

«Я чувствую поддержку»

— В ходе своего рабочего визита в Москву вы провели ряд встреч с федеральными министрами. Что это были за встречи и каких результатов удалось достичь?

— Визит в Москву всегда крайне интенсивный и насыщенный. Я провел встречу с министром спорта Олегом Матыциным, министром природных ресурсов Александром Козловым, министром Дальнего Востока Алексеем Чекунковым. Также была встреча с вице-премьером Юрием Трутневым. Мои основные задачи — решение экологических вопросов, ликвидация опасных объектов. Кроме того, это и инфраструктурные проекты — строительство аэропорта, крупных гостиничных комплексов, причальных сооружений. Вопросы, которые волнуют жителей и ставятся перед министрами. Со стороны федерального правительства я чувствую поддержку. Главный результат — мы регулярно сверяемся и понимаем конкретные шаги, которые нужно делать для обеспечения уровня жизни.

— С министром спорта обсуждались крупные инфраструктурные проекты в преддверии тех событий, которые пройдут в азиатском регионе в ближайшие годы?

— Мы единственный в России регион, где можно круглый год заниматься горными лыжами и сноубордом. Кроме того, мы находимся в уникальном часовом поясе — девять часов от Москвы. Это полезно для тренировок, акклиматизации и адаптации спортсменов перед соревнованиями, которые будут проходить в азиатском регионе (летние Олимпийские игры в Токио – 2021, зимние Олимпийские игры в Пекине – 2022). Есть договоренность, что Камчатка станет одной из точек, где будут создаваться федеральные центры сбора.

Камчатский край. Лыжники на территории горнолыжной базы Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

— Будут ли пользоваться эти объекты спросом после проведения тренировок?

— Мы не затачиваем их под Олимпийские игры и чемпионаты мира. Мы создаем их для развития тех видов спорта, которые пользуются популярностью у нас. Это горные лыжи, где Камчатка дает больше всего спортсменов и самые впечатляющие результаты, а также лыжные гонки.

«Не было бы счастья, да несчастье помогло»

— Хотелось бы затронуть тот экологический кризис, который случился в октябре и привлек внимание всей России. Было объявлено о причинах биологического характера. Может ли такая проблема повториться в будущем и могут ли что-то сделать власти для недопущения подобных инцидентов?

— В 2020 году мы столкнулись с неблагоприятным экологическим явлением, которое проявилось в массовой гибели морских животных и неприятных ощущениях людей при соприкосновении с водой. Причина — цветение филопланктонов, также известное как «красные приливы». Мы уверены, что именно биологический фактор сыграл решающую роль. Ни одно даже самое мощное техногенное загрязнение не могло бы причинить столь масштабный вред. По поручению правительства в 2021 году стартует комплексный научный проект по изучению экологии океана вблизи Камчатки, в том числе «красных приливов». Я убежден, что именно человек способствовал таким негативным явлениям — через изменение климата, загрязнение океана. В прошлом году аналогичные «красные приливы» были у побережья Канады и США. Это общее явление.

— Тем не менее одной из самых популярных версий причин катастрофы стало существование опасных для экологии объектов, в частности Козельского полигона ядохимикатов. Ведут ли власти работу с этим опасным для экологии сектором?

— Сам факт такой массовой гибели животных привел нас к серьезным исследованиям тех объектов, которые потенциально могли бы причинить вред. Можно говорить, не было бы счастья, да несчастье помогло. Мы инвентаризировали накопленный вред и составили план его ликвидации.

— Какие примеры можно привести?

— На встрече с министром по развитию Дальнего Востока и Арктики Александром Козловым, а позже и главой Минприроды Алексеем Чекунковым мы договорились о ликвидации Козельского полигона ядохимикатов. Он находится на нашей земле с 70-х годов, но, по сути, не учтен. Он не относится ни к одному органу власти и может представлять большую угрозу. Хотя в данном случае с него никаких утечек не было, это документально подтверждено. В 2021 году будет разработана проектная документация, которая позволит включить его в реестр объектов накопленного экологического вреда и ликвидировать в рамках нацпроекта «Экология». Такие поручения уже даны, они будут доведены до решения.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов во время интервью в рамках рейда по берегу Авачинской губы Фото: РИА Новости/Александр Пирагис

— Сколько средств понадобилось на восстановление пострадавшей экосистемы региона? Пришлось ли обращаться к помощи федерального центра?

— Говорить о восстановлении экосистемы региона пока преждевременно. Сейчас речь идет только об оценке ущерба и скорости восстановления экосистемы. К счастью, природа имеет способность восстанавливаться. После восстановления навигации мы будем мониторить численность краснокнижных животных. Я хочу инициировать широкий общественный проект по поддержке уникальных животных, которые и до этого находились под угрозой.

«Я считаю отмену масочного режима преждевременной»

— Еще одним вызовом, с которым столкнулся регион, стал коронавирус и вакцинация населения. В некоторых регионах не хватает препаратов для удовлетворения спроса всех желающих. Как обстоит ситуация на Камчатке, не ощущается ли дефицита вакцин?

— Мы видим стабилизацию обстановки, ежедневно фиксируем 40–42 случая коронавируса, это существенно меньше, чем на пике. Мы начинаем ослаблять некоторые ограничения, но с соблюдением всех мер предосторожности.

Вакцинация — динамичный процесс, и нам предстоит большая работа в этом направлении. На сегодня у нас вакцинировано примерно 8 тыс. человек. Всё население Камчатки — 313 тыс. Мы основную часть приоритетных групп привили — врачи, учителя. Активно идет вакцинация лиц старше 65 лет, с их стороны мы видим большое желание. Конечно, мы ждем больших поставок со стороны Минздрава и просим, чтобы нам быстрее поставляли вакцину. Отдельный вызов — отдаленные населенные пункты, где не всегда есть условия хранения. Мы сейчас развернули 14 пунктов, но будем продолжать эту работу. В ближайшие две недели в основных центрах пункты вакцинации также будут созданы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Некоторые регионы уже объявили об отмене масочного режима. Планируется ли такое решение на Камчатке?

— Я считаю отмену масочного режима пока преждевременной. Коронавирус еще не побежден. К сожалению, продолжаются смертельные исходы. У нас масочный режим продолжает быть. Я думаю, что здесь дискомфорт не такой большой, чтобы подвергать людей риску.

— Хотелось бы перейти к демографическим проблемам края. Если смотреть статистику, естественная убыль населения в 2019 году составила более 8%, а плотность населения в 13 раз ниже, чем в среднем по России. Каковы прогнозы по численности населения региона?

— Плотность не является объективным показателем, потому что Камчатский полуостров — абсолютно уникальный географический объект, основная часть его просто не приспособлена для жизни: это горные хребты, непроходимые леса, реки, достаточно полноводные и содержащие уникальное наше богатство — нерестовую рыбу. Нет задачи равномерно заселить весь полуостров.

Что касается естественного прироста, по итогам 2020 года мы имеем в целом позитивную динамику. Да, у нас всё еще есть естественная убыль, мы немного не дошли до нулевого баланса, но разница между приростом и убылью сокращается. В последние годы мы видим, что у нас в целом больше детишек рождается, есть позитивная тенденция. Для меня здесь важнее не показатели естественного прироста, а показатели миграционного прироста. Негативные демографические тенденции, которые обуславливали численность населения на Камчатском полуострове последние три десятка лет, — это очень серьезный вызов.

— Основная причина оттока активной молодежи — в сложностях самореализации?

— Причин две. Первая — возможности в Москве, например, гораздо шире и разнообразнее. Хотя на Камчатке мы тоже сейчас создаем возможности практически в любой сфере. Есть и другая составляющая, связанная с качеством жизни. Ее можно по-разному мерить, буквально на днях вышел очередной рейтинг, где Камчатка стала одним из лидеров Дальнего Востока по качеству жизни. С одной стороны, это приятно. С другой — я несколько скептичен, когда такие рейтинги москвичи составляют в отношении качества жизни на Камчатке. Это полезная информация, но она примерная. Главный барометр — люди остаются или все-таки уезжают. Это основная задача, которую нам предстоит решить в ближайшие годы.

— Камчатка — один из самых привлекательных туристических центров России. Однако существующий уровень инфраструктуры не позволяет большому количеству людей увидеть те красоты, которыми располагает регион. Как сделать край более доступным для приезжих?

— Ценность Камчатки — в ее дикой природе. Мы проводим много исследований, и когда людей спрашиваем, почти никто не отвечает, что едет для того, чтобы комфортно провести время в благоустроенном отеле. Наших посетителей привлекает экстремальный туризм, встречи с дикими животными, разные природные явления, которые происходят зимой и летом.

Фото: РИА Новости/Александр Пирагис

Тем не менее в ваших словах есть значительная доля правды, и уровень сервиса — назовем его непредсказуемым — накладывает определенный негативный отпечаток на впечатления от экскурсии по полуострову. К сожалению, он в том числе является фактором небезопасности ряда маршрутов, потому что всё равно это экстремальный туризм. Здесь уровень квалификации гидов и проводников имеет очень большое значение.

— Последний вопрос о сложностях пути до Камчатки с территорий, на которых проживает большинство россиян. Добраться до полуострова и сложно, и дорого. Мы много слышим о субсидировании авиаперелетов. Какие положительные тенденции в этом направлении вы можете отметить?

— Добраться до Камчатки недорого. За девятичасовой перелет сейчас любой человек должен заплатить всего порядка 26 тыс. рублей туда и обратно — это плоский тариф. Да, билеты быстро заканчиваются. Если хотите поехать в пиковый сезон — этим нужно заниматься за полгода, но это касается всех туристических направлений. Кроме того, действуют субсидированные билеты для многодетных, для людей моложе 22 лет, людей пенсионного возраста, которые еще существенно дешевле. Да, их тоже не хватает, но мы уже видим, что правительство идет навстречу. Дополнительно в этом году будет выделено примерно в два раза больше таких мест на весь Дальний Восток, чем в прошлом году.