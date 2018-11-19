Говорит и показывает YouTube

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19 ноября 2018, 01:39  •  55 • Аналитика

Действительно ли в сегодняшней России существует «запрос на справедливость», или «диванные эксперты» просто вконец распоясались в соцсетях? А может быть, просто сняли великий и могущественный фильтр, который всегда исправно фильтровал слова чиновников, но вдруг перестал?

Чиновники, скорее всего, такими были всегда, но их неудачные высказывания не получали резонанс просто потому, что не попадали в интернет. К тому же мир изменился, а люди все еще не знают, как воспринимать информацию из сети. И чем больше информации, тем больше непонимания.

Чиновник породил, чиновник и убьет

Недавно зампред думского комитета по образованию и науке Борис Чернышов предложил создать комиссию для объяснения населению высказываний чиновников: «У нас, как бы это ужасно ни звучало, должен быть такой орган, который будет заниматься подобными вопросами. Потому что на суд общественности выбрасывается столько информации… Я уверен, что она [О. Глацких. — «РР»] говорила, наверное, что государство должно не рыбу раздавать, а удочки помогать добывать. Однако мы обсуждаем то, что появилось в социальных сетях, и об этом будут говорить сейчас все».

Так Борис Чернышов прокомментировал на радио свежий скандал с бывшей гимнасткой, а на момент скандала — чиновницей из Свердловской области Ольгой Глацких. Комиссия должна состоять из общественников и журналистов, продолжал придумывать он, и помогать чиновникам выразить свои мысли.

Кому-то для этого, пожалуй, не хватает ораторских способностей или собранности, кому-то — выдержки или совести, чтобы не засорять информационное пространство. И всем сразу — понимания, что любые публичные высказывания «сейчас протоколируются благодаря смартфонам и иным средствам».

10/10/2018. «Макарошки всегда стоят одинаково»

Десятого октября на заседании депутатов областной думы Саратовской области обсуждали повышение прожиточного минимума для неработающих пенсионеров. После заседания депутат от КПРФ Николай Бондаренко и министр занятости, труда и миграции Саратовской области Наталья Соколова продолжили обсуждение в неформальном режиме, при этом депутат снимал министра на свой смартфон. Запись на камеру вел и корреспондент саратовского издания «Общественное мнение».

Депутат пытался доказать, что на 3700 рублей невозможно жить без вреда для здоровья. Министр отвечала ему следующее:

«Я вам могу составить меню, исходя из тех магазинов, которые я посещаю, со скидками, и вы поймете, что жить можно! Сбалансированное питание, но диетическое! Вы станете моложе, красивее и стройнее! Макарошки всегда стоят одинаково!»

Корреспондент саратовского издания «Общественное мнение» выложил запись беседы в тот же день. А 12 октября видео опубликовал и депутат Бондаренко. На его записи слова Натальи Соколовой оказались слышны лучше:

«Каждый сезон есть продукты, которые дешевеют и которые дорожают. Поэтому здесь надо гибко реагировать. Прожиточный минимум — на то и минимум, что он рассчитан на короткий промежуток времени. Вот вы верующий человек? Есть сорок дней поста, и все только становятся здоровее в этот период».

После увольнения чиновницы депутат решил испытать «министерскую диету» на себе. В первую неделю он питался курятиной, крупами и самыми дешевыми овощами, пожертвовав даже хлебом и карамельками. Промежуточный итог: чувство голода не покидает, скинул более двух килограмм.

24/10/2018. «Государство их не просило вас рожать»

В случае с бывшей гимнасткой Ольгой Глацких, уже освободившей кресло директора департамента молодежной политики Свердловской области, объяснения могли бы пригодиться. 24 октября Глацких была одним из спикеров круглого стола в администрации области. Речь чиновница начала с высказывания, которое потом разобрали на заголовки:

«У молодежи, у подрастающего поколения складывается почему-то такое понимание о том, что нам государство все должно. Нет, вам государство в принципе ничего не должно, вам должны ваши родители, потому что они вас родили, а государство их не просило вас рожать».

Возвращение статуса мировой державы на Дальнем Востоке

Скандал начал разгораться не сразу — на круглом столе присутствовали представители единственного местного канала, в сеть запись попала только 3 ноября, канал «ЭХО ТВ 24» разместил ее на своем YouTube-канале. А 5 ноября начались разборки. Внимание комментаторы, конечно, обращали в основном на первые слова — все остальное уже мало кого интересовало.

7/11/2018. «Если вы не можете содержать своих детей — напишите заявление, чтобы их взяли в детский дом»

Жительница Зеленодольска Наталья Шахманова в прошлом году обратилась за помощью к Уполномоченной по правам ребенка в Татарстане Гузель Удачиной — дом, в котором женщина взяла ипотеку, был признан аварийным и подлежал расселению. Районная администрация предложила выкупить квартиру за сумму, которая оказалась в два с лишним раза ниже ее реальной стоимости. В августе прошлого года семью выселили, и в этот момент Наталья Шахманова решила искать защиты у детского омбудсмена. По словам Шахмановой, омбудсмен сказала: «Пока вы платите ипотеку, и если вы не можете содержать своих детей — можете написать заявление, чтобы детей взяли в детский дом».

Через полгода, когда слова предали огласке, Гузель Удачина от них отказалась:

«Никаких предложений о временном помещении детей в какие бы то ни было государственные учреждения маме не высказывалось. Более того, моей принципиальной позицией является убеждение в том, что дети должны жить и воспитываться в семье, а проблемные семейные ситуации должны прежде всего разрешаться без отрыва детей от семейного окружения».

Вряд ли кто-то об этом вспомнил бы сейчас, если бы в ноябре медиапространство не наводнили массовые опровержения. В истории появились новые детали: теперь выселенная мать вроде бы говорит, что «совет» ей дал некий представитель социальных служб Зеленодольска, а Гузель Удачина, наоборот, удачно разрешила проблему, и Наталья Шахманова с детьми теперь живет на съемной квартире за счет управы, между тем как банк дал отсрочку по кредитам.

Три группы угроз смертоносных автономных систем

Но вопрос о том, почему год спустя региональные СМИ в едином порыве решили восстановить репутацию омбудсмена Татарстана, остается без ответа.

10/11/2018. «Мужчине стыдно что-то просить. У нас улицы убирать надо»

Губернатор Курганской области Вадим Шумков на встрече со студентами и преподавателями Курганского государственного университета, по наблюдениям региональных СМИ, был на редкость эмоциональным и откровенным.

Когда молодой человек спросил, планируется ли решить проблему с выплатами малообеспеченным студентам, губернатора прорвало.

«Я тоже был студентом, но мне даже в голову такие вопросы не приходили. Я просто работал! — заявил он. — И мне это доставляло удовольствие. Потому что я мужчина, а мужчине стыдно что-то просить».

Перед тем как поделиться опытом, губернатор сначала спросил, относится ли студент к категории малообеспеченных. Молодой человек не смутился, не стушевался и не отказался от вопроса, а подтвердил, что относится к малообеспеченным студентам.

Губернатор, для начала поделившись личным опытом, добавил, что если у кого-то действительно чрезвычайная ситуация, то помощь окажут.

«Но я бы посоветовал вам работать. У нас улицы убирать надо. Мы готовы за это платить».

Потом губернатор пожаловался студентам и преподавателям, что его встречи с народом на 80 процентов состоят из просьб. «Льготы, обеспечение, субсидии, поддержка… И, честно говоря, я рад бы этим людям помогать». Но «регион в очень сложном состоянии, я вам честно говорю», а дыра в бюджете — 2,5 миллиарда рублей.

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