Говорит и не показывает. Почему у подкастов миллионы слушателей • 100 • Аналитика © Depositphotos / julief514 Сегодня отмечается Международный день радиолюбителя. Кого так можно назвать в современном мире? Наверное, подкастеров. Почему все больше поклонников у этого относительно нового аудиоформата, как он отбирает слушателей у FM-станций и что советуют почитать знатоки лучших литературных проектов жанра, — в материале РИА Новости. Больше чем радио "Подкасты для радио — это примерно как YouTube для телевидения", — говорит Юлия Гадас, автор телеграм-канала "Штош, подкасты". И действительно: можно вернуться к записи, когда хочешь, новые выпуски загружаются сами, а спикеры без стеснения обсуждают все подряд — от книжных новинок и мифов о коронавирусе до интимных проблем и редких моделей танков Второй мировой. Похоже на шведский стол, где точно найдешь что-то вкусное — в отличие от составленной кем-то программы по телевизору или радио. "Подкасты — способ создать себе свою маленькую вселенную, только в наушниках. Сейчас, когда мы оказались взаперти, для многих это стало спасением", — объясняет основательница студии подкастов "Либо/Либо" Лика Кремер. Аудитория постепенно перемещается туда, где выбор больше. Так, по данным исследования, каждый четвертый пользователь интернета в России слушает подкасты раз в месяц и чаще. В Москве этот показатель выше, чем в регионах, — 42 процента против 23-27 процентов. Хотя у нас рынок пока только развивается и удачным считается проект, собирающий от 50 тысяч прослушиваний. Кремер объясняет: в нашей культуре радио меньше разговорных передач и аудиорепортажей, и люди к такому контенту не привыкли. Бренды и тренды Подкасты проще и дешевле в производстве, чем видео: не нужно ни красивой картинки, ни отдельной студии. Хотя многие советуют хотя бы повесить на стену одеяло: не для красоты, а чтобы поглощало при записи лишние шумы. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лев Пикалёв (@levpikalev) 21 Авг 2019 в 8:45 PDT Возможно, поэтому аудиоформат подходит для экспериментов. Так, американец Скотт Элчисон читает самые скучные тексты — пользовательские соглашения. И люди его слушают: отличное средство от бессонницы. А Spotify, который называют "Netflix в мире аудиоконтента", недавно представил подкаст специально для собак, остающихся дома в одиночестве. Страхи/Ошибки Подкаст «Страхи/Ошибки»: как пережить изоляцию и не подорвать здоровье 13 апреля, 12:00 Во время карантина, по словам Кремер, ее коллеги по студии записывают некоторые выпуски из дома, а темы выбирают из того, что актуально сейчас. К примеру, работа на удаленке или тревожные расстройства. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Либо/Либо (@libolibostudio) 11 Апр 2020 в 8:50 PDT В прошлом месяце у РИА Новости, отмечает руководитель Центра исследования и изучения аудитории новостных медиа МИА "Россия сегодня" Анна Рудицер, чаще всего слушали эпизод "Страх заразиться от предметов, денег, поверхностей" подкаста "Страхи/Ошибки" и серию "Нефтяной заговор США, Рошаль про чеснок, иск от Шварценеггера" проекта "Не верю!". Еще популярны подкасты "Как вы это делаете" заместителя главного редактора агентства Натальи Лосевой. Растет интерес и к развлекательному контенту, например аудиосериалам. Это отметили в российском сервисе аудиоподкастов SoundStream. В апреле-мае эксперты компании ждут новый прирост слушателей. "Аудитория просто начнет уставать от экранов", — говорит директор по маркетингу Анна Мусатова. Действительно, известно, что уже сейчас 80 процентов пользователей дослушивают подкасты до конца, хотя передача длится 20-60 минут. Для таких досмотров визуального контента нужно придумать что-то очень удивительное. О литературе и не только О книгах на FM-волнах рассуждают нечасто, зато русскоязычных подкастов для любителей почитать немало. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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