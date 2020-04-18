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Говорит и не показывает. Почему у подкастов миллионы слушателей
18 апреля 2020, 11:10 • 100 • Аналитика
Сегодня отмечается Международный день радиолюбителя. Кого так можно назвать в современном мире? Наверное, подкастеров. Почему все больше поклонников у этого относительно нового аудиоформата, как он отбирает слушателей у FM-станций и что советуют почитать знатоки лучших литературных проектов жанра, — в материале РИА Новости.
Больше чем радио
"Подкасты для радио — это примерно как YouTube для телевидения", — говорит Юлия Гадас, автор телеграм-канала "Штош, подкасты".
И действительно: можно вернуться к записи, когда хочешь, новые выпуски загружаются сами, а спикеры без стеснения обсуждают все подряд — от книжных новинок и мифов о коронавирусе до интимных проблем и редких моделей танков Второй мировой. Похоже на шведский стол, где точно найдешь что-то вкусное — в отличие от составленной кем-то программы по телевизору или радио.
Аудитория постепенно перемещается туда, где выбор больше. Так, по данным исследования, каждый четвертый пользователь интернета в России слушает подкасты раз в месяц и чаще. В Москве этот показатель выше, чем в регионах, — 42 процента против 23-27 процентов.
Хотя у нас рынок пока только развивается и удачным считается проект, собирающий от 50 тысяч прослушиваний. Кремер объясняет: в нашей культуре радио меньше разговорных передач и аудиорепортажей, и люди к такому контенту не привыкли.
Бренды и тренды
Подкасты проще и дешевле в производстве, чем видео: не нужно ни красивой картинки, ни отдельной студии. Хотя многие советуют хотя бы повесить на стену одеяло: не для красоты, а чтобы поглощало при записи лишние шумы.
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