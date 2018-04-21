«Говорили, что мы не арестованы, но никуда не выйдем». Прибывшие в Крым моряки «Норда» рассказали о пребывании на Украине

Моряки захваченного Украиной сейнера «Норд» Дмитрий Таразанов и Ирина Оборина дали журналистам первое интервью в родной Керчи. Рассказали о допросах в СБУ, о первой встрече с погранслужбой незалежной и о счастье от возвращения домой.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Рыболовецкое судно «Норд» захватили почти месяц назад – 25 мая. Моряки вспоминают: было раннее утро, часов шесть, все как обычно - и ничто не предвещало беды.

- Капитан нам сказал, сейчас подойдет глиссер (легкое быстроходное судно, - ред.) – пограничная служба Украины. Они подадут вам концы, пришвартуются, проверят документы. Так уже не раз было. Подошел этот глиссер, направили пулеметы. Удивило то, люди были одеты по-военному. К нам на пограничном корабле прошли пограничники с автоматами, в балаклавах, два пулемета было наведенных. Люди в камуфляже спортивного телосложения перелезли [на борт «Норда»], нас загнали на корму [потребовали]: «Ваши паспорта». Капитан подошел, дал паспорта. Посмотрели и говорят: «Где вы получали эти паспорта?» - «В Керчи, в Крыму». И началось. До выяснения проедем, сказали. Больше я этих паспортов не видел, только когда допрашивали в СБУ потом, - рассказывает практикант Дмитрий Таразанов.

Судно до сих пор ошвартовано в Бердянске. Фото: Госпогранслужба Украины

ДОПРОСЫ – В ДВА ЧАСА НОЧИ

По его словам, «Норд» подошел в порт Бердянска около восьми часов под конвоем украинского пограничного катера.

- Нас начали допрашивать. И в два часа ночи приходили. Говорили, что мы украинцы, но если мы пробовали выйти – то нас под конвой. С автоматчиками водили по одному, допрашивать, - продолжает Таразанов. – Спрашивали то же самое каждый раз: кем вы себя считаете – гражданами Украины или России? России, конечно! И на суде я сказал, что России. Так же все остальные отвечали, что россияне.

- Они говорили, что мы не арестованы, не задержаны, но вы никуда не выйдете. Пароход арестован, - добавляет Ирина Оборина. – Сказали, что недействительны наши паспорта, мол, это бумажки. Забрали их сразу. И все, что касалось этих паспортов, чтобы их вернули, - даже не обсуждалось. Говорили, что если ваши родственники вышлют вам украинские паспорта, то нас отпустят. Но я не уверена, что они нам дали бы вернуться. Для них, наверное, мы нелюди считаемся.

- Никто не угрожал, но давление психологическое было с самого начала, - вздыхает Таразанов. – Ничего не заставляли, ничего не обещали. Просто были уверены, что мы граждане Украины. Но мы русские люди, мы россияне!

ДАЛИ В РУКИ КСЕРОКС – И ИДИ

Коку Ирине Обориной первой из всего экипажа «выписали штраф» за незаконное пересечение границы и заявили, что она может покинуть арестованный «Норд», который был ошвартован в Бердянске.

- Я отказалась ехать. Смысл какой? Это моя команда, как я могу развернуться и уйти? Ребята все в положении нелегком. Дали в руки ксерокс (старого украинского загранпаспорта, - ред.) - и иди. Я говорю: обязательно, но как-нибудь потом, - смеется повар.

ОБЕЩАЛИ ВЫПУСТИТЬ

Шли дни, нанятым адвокатам не давали пройти к своим подзащитным, а у моряков тем временем заканчивались запасы провизии, а выловленная рыба в трюме начинала гнить. Капитан оказался в херсонском изоляторе временного содержания, а остальных членов экипажа отвезли в Мариуполь на слушание. Там им присудили штрафы «за незаконное пересечение границы» - и отпустили. Вроде как на свободу, но вообще без каких-либо документов.

- В Харькове нам консулы выдали временные проездные документы взамен российских паспортов, чтобы мы прошли границу, - делится воспоминаниями Таразанов. Мы приехали (на пункт пропуска в Харьковской области, - ред.) на двух машинах, появились военные. Около 2-3 часов нас на границе держали. Потом сотрудники спецслужбы украинские появились, вызвали генерала. Мы сидели в машине российского посольства. Сказали, если не выйдем, силовыми методами будем решать. Генерал нам потом сказал, что выделит автобус, только на Чонгар езжайте и там перейдете. Мы поехали на российском посольском автобусе, адвокат вышел, минут 15 пообщался, чтобы нас пропустили. Но нас в итоге ни там, ни там не пропустили.

Вырваться удалось через Минск – правда, только двоим: Таразанову и Обориной.

Дома!Фото: Олег КРЮЧКОВ

ЛУЧШИЙ В ЖИЗНИ ДЕНЬ

По словам моряков, загранпаспорта членам экипажа 18 апреля оформили в посольстве РФ в Киеве. Были куплены билеты на рейс Киев – Минск. Вылет – из аэропорта «Жуляны».

- Один процент был на то, что мы проскочим, я не знаю, как у нас получилось. Мы ехали с мыслью, что вернемся обратно на территорию Украины, - рассказал Дмитрий Таразанов.

- Все как обычно, отдали на регистрацию паспорта. Забрали их на проверку. Взял пограничник, унес в отдельную комнату, долго проверял. Туда ходил адвокат, справлялся, в чем дело, почему задерживаем. Бедненький (пограничник, - ред.) там, говорят, и краснел, и бледнел. Вышел, говорит: ребята, проходите на регистрацию, - поделилась Ирина Оборина.

- Было смятение у них, подумали, что с начальством согласовано или начальство проспало, - добавил Таразанов. - Спокойно улетели Удивительно, почему до этого два прецедента, что мы не прошли границу! Спасибо большое нашему правительству Российской Федерации, правительству Крыма, нашим адвокатам и консулам - они поддерживают.

Ирина Оборина чуть не плача призналась журналистам, что день, когда она вышла из самолета в Минске, был самым лучшим в ее жизни:

- Счастье. Просто счастье, радость. А еще лучше будет, когда вся команда соберется вместе! Я всегда верила, что вернемся. И ребята вернутся. Они держатся. Все с характером, но очень устали и ждут возвращения на родину.

Дмитрий Таразанов заявил, что пережитое приключение не заставит его бросить профессию.

- В море еще пойду, это моя работа, буду ловить рыбу. Никогда ничего не боялся и не боюсь, - заключил он.

Напомним, 19 апреля двое членов экипажа сейнера "Норд" Ирина Оборина и Дмитрий Таразанов смогли пройти пограничный контроль и улететь из Киева в Минск. Остальным семерым членов экипажа, которые предъявили аналогичные паспорта, выданные генконсульством РФ, не дали сесть на самолет. На них снова – уже в третий раз – составили административные протоколы.

Как сообщалось, первый штраф "за незаконное пересечение границы" моряки получили просто потому, что украинская погранслужба задержала судно, с которого крымчане ловили тюльку в нейтральных водах. Второй раз их оштрафовали, когда членов экипажа пытались вывезти через пункт пропуска в Харьковской области на автомобилях диппредставительства РФ. На второй штраф адвокаты уже подали апелляцию, однако дату слушания еще не назначили. Третье взыскание тоже планируется оспаривать и, кроме того, подавать документы в ЕСПЧ.

Крымское рыболовецкое судно "Норд" под флагом России украинские пограничники задержали 25 марта в Азовском море - в 15 милях от Обиточной косы недалеко от Бердянска. Все 10 членов экипажа – жители Керчи с российскими паспортами.

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