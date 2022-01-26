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Говорили больше 8 часов: В Париже закончились переговоры о Донбассе

26 января 2022, 23:15  •  70 • Политика
В Париже закончились переговоры, посвящённые урегулированию конфликта в Донбассе. Политические советники лидеров "нормандской четвёрки" говорили больше восьми часов.
Дипломатическое представительство России во Франции сообщило о завершении переговоров политических советников глав России, Украины, Германии и Франции. В прошлый раз представители этих стран встречались для обсуждения Донбасса более года назад.
На этот раз общение проходило в Елисейском дворце. Говорили больше восьми часов.
Итоги переговоров пока неизвестны. Предположительно, руководитель делегации от России, замглавы администрации президента Дмитрий Козак проведёт пресс-конференцию и поделится результатами, пишет ТАСС.

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