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Говорил, что думает, но никогда не думал: Историк рассказала личной жизни принца Филиппа

10 апреля 2021, 08:10  •  243 • В мире
Доктор исторических наук Наталия Капитонова рассказала о личной жизни принца Филиппа. Герцог Эдинбургский всегда был неприкасаемым, но скандалы всё равно случались. Он говорил, что думает, но никогда не думал, отметила эксперт.
Принц Филипп, супруг королевы Великобритании Елизаветы II умер 9 апреля. Он не дожил несколько месяцев до своего векового юбилея.
Сразу же после свадьбы в 1947 году Елизавета объявила мужу, что он будет главой семьи несмотря на то, что она царствует в Великобритании. Колоссальное количество времени герцог Эдинбургский уделял благотворительности, он возглавлял множество организаций этой направленности.
Принца Филиппа отличали жёсткость, прямота и типично английское чувство юмора, рассказала профессор кафедры истории и политики стран Европы и Америки МГИМО Наталия Капитонова.
"Он выделялся тем, что обычно говорил то, что думает. Он никогда не обдумывал свои слова. Более того, даже любил шокировать публику своими высказываниями", - произнесла она в эфире радио Sputnik.
Эксперт добавила, что брак Филиппа с Елизаветой II продлился 73 года. Царствующая супруга никогда не требовала от мужа быть верным ей. Романы на стороне у принца Филиппа были, кое-какие сведения просачивались, но в средствах массовой информации эту тему не педалировали, потому что королева и её семья всегда считались "неприкасаемыми".

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