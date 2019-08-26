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«Говори за себя»: Трамп вернул шайбу Макрону

26 августа 2019, 18:24  •  42 • В мире
Эммануэлю Макрону не удалось уговорить Дональда Трампа сесть за стол переговоров с Ираном, хотя британский премьер Борис Джонсон хвалит француза за «отличную работу». Своим отказом Трамп «отомстил» Евросоюзу, не поддержавшему идею о возврате России в G8
Автор:
Гасанов Камран
На саммите «большой семёрки» обсуждалось множество тем, включая торговую войну Китая и США, климат, возвращение России в G7. Результаты этих переговоров более-менее известны. Но одна тема до сих пор остаётся под завесой. А что в Биаррице делал иранский министр?
Из открытых источников известно только то, что глава МИД Исламской Республики Иран (ИРИ) Мохаммад Джавад Зариф отправился на берег Атлантики из Парижа. В столице он обсуждал с французскими дипломатами «ядерную сделку». А уже в самом Биаррице Зариф встретился с главой МИД Франции Жан-Ивом ле Дрианом и Эммануэлем Макроном.
Д. Зариф. Фото: www.globallookpress.com
Инициатива пригласить иранца на слёт всех западных лидеров исходила от Макрона. Примерно месяц назад он предлагал провести конференцию с участием США, ЕС, России и Ирана. Французский президент очень хочет восстановить «ядерную сделку», которую сломал Дональд Трамп выходом из неё и последующими нефтяными санкциями.
Однако последние обострения в Ормузском проливе показали, что Вашингтон ещё далёк от диалога с Тегераном, даже если Трамп иногда пробрасывает мысль о возможных переговорах с президентом ИРИ Хасаном Рухани. Да и само руководство Ирана заявляло, что с Белым домом не о чем говорить, пока он нарушает Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) и не отменит санкции.
Несмотря на всю напряжённость ситуации, Макрон в стиле эдакого «супергероя», готового замирить Иран и США, приглашает Зарифа на мероприятие, где присутствует американский президент. За смелость Макрона можно и похвалить. Он заботится об экономических интересах своей страны. Total, Peugeot и другие французские ТНК потеряли миллиарды после санкций США. Поэтому на личной встрече с Трампом Макрон попросил разрешить Ирану продавать нефть в Европу в обмен на соблюдение Ираном СВПД.
Но удалось ли главе Елисейского дворца добиться прогресса в американо-иранском вопросе приглашением «необычного» гостя? По его собственным словам, лидеры G7 «договорились о совместной коммуникации и курсе действий, который согласовывает разные позиции». Простыми словами – Евросоюз и США будут совместно вести переговоры с Ираном. Макрон уверен, что только диалог может предотвратить эскалацию между ИРИ и США.
Э. Макрон. Фото: www.globallookpress.com
Гипотезу о «супермене-Макроне» поддержал и премьер-министр Британии, который на двусторонней встрече позволил себе положить ногу на стол. Джонсон похвалил своего визави:
Отличная работа. Молодец. … Вы отлично справились. Это было сложно, но вы сделали блестяще,
– передаёт слова британца CNN.
Если всё, что говорят Макрон и Джонсон, правда, можно только поаплодировать 41-летнему президенту Франции, сумевшему свести непримиримых соперников. Однако комментарии Трампа заставляют сомневаться в дипломатической победе Макрона. Глава Белого дома отрицает, что тема примирения с ИРИ вообще обсуждалась на G7.
Если они (ЕС и Иран – прим. Царьграда) хотят говорить, пусть разговаривают,
– добавил Трамп.
Д. Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Американскому президенту явно не понравилось, что его молодой французский коллега «тянет одеяло на себя» и пытается говорить от имени «свободного мира». Месяц назад, когда речь шла об Иране, Трамп уже делал Макрону замечание.
Никто не вправе говорить от имени США, кроме самих США,
– написал Трамп в Twitter.
Столь разные трактовки обсуждений по Ирану позволяют предположить, что Макрону удалось «свести» Зарифа с остальными лидерами «семёрки». Германия, Италия, Япония и Британия придерживаются по «ядерной сделке» такой же позиции, как и Франция. Их лидеры защищают СВПД, хотят вернуть компании своих стран в Иран и возобновить покупку иранской нефти. Когда Макрон говорит «мы договорились», он имеет в виду больше ЕС + Японию, а не всю «семёрку».
В то же время очевидно и то, что Макрону не удалось посадить за большой стол Зарифа, иначе это стало бы мировой новостью. Трамп не готов на переговоры с Ираном, пока последний не выполнит выдвигаемые США условия: отказ от программы баллистических ракет и сворачивание возобновлённой ядерной программы до снятия санкций США.
Неготовность Трампа общаться с Зарифом стала своеобразной «местью» Евросоюзу за то, что он не поддержал идею американца вернуть Россию в «большую восьмёрку». Макрону пришлось уступить Меркель, которая объявила, что Москва может войти в клуб при выполнении ею минских договорённостей.

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