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Говори о мире, готовься к ядерной войне: Президент Ирана обвинил США в лицемерии
04 февраля 2018, 17:09 • 153 • Политика
Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что США требуют от остальных стран отказаться от ядерного оружия в то время как сами наращивают свой стратегический потенциал.
Президент Ирана Хасан Роухани прокомментировал недавно опубликованную обновленную ядерную доктрину США. В своем сообщении политик отметил, что когда дело касается ядерного оружия, позиция американских властей является противоречивой и даже лицемерной.
С одной стороны, он заметил, в своей доктрине США констатируют веру в то, что использование ядерного оружия является преступлением против человечности. По этой причине они требуют от других стран как можно скорее уничтожить свои ядерные ракеты.
В то же время практика показывает, что сейчас США вовлечены в своеобразную гонку вооружений со своими основными "стратегическими противниками" и активно модернизируют и пополняют свой собственный ядерный арсенал. Более того, власти США ничуть не стесняются угрожать своими баллистическими ракетами России и другим не угодившим им странам.
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