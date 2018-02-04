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Говори о мире, готовься к ядерной войне: Президент Ирана обвинил США в лицемерии

04 февраля 2018, 17:09  •  153 • Политика
Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что США требуют от остальных стран отказаться от ядерного оружия в то время как сами наращивают свой стратегический потенциал.
Президент Ирана Хасан Роухани прокомментировал недавно опубликованную обновленную ядерную доктрину США. В своем сообщении политик отметил, что когда дело касается ядерного оружия, позиция американских властей является противоречивой и даже лицемерной.
С одной стороны, он заметил, в своей доктрине США констатируют веру в то, что использование ядерного оружия является преступлением против человечности. По этой причине они требуют от других стран как можно скорее уничтожить свои ядерные ракеты.
В то же время практика показывает, что сейчас США вовлечены в своеобразную гонку вооружений со своими основными "стратегическими противниками" и активно модернизируют и пополняют свой собственный ядерный арсенал. Более того, власти США ничуть не стесняются угрожать своими баллистическими ракетами России и другим не угодившим им странам.
"Может ли страна в таких обстоятельствах заявлять, что сейчас время для мира, дружбы и мирного сосуществования, и поэтому нужды в силах обороны не будет?" - отмечает Роухани.

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