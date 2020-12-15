Готовятся покорять Чёрное море? Киев заключил с Турцией договор о беспилотниках и корветах для ВМС

Об этом в понедельник сообщило Министерство обороны Украины по итогам встречи главы ведомства Андрея Тарана с президентом директората оборонной промышленности Турции Исмаилом Демиром.

Как сообщил министр обороны Украины, прежде всего речь идёт о проектах, призванных радикальным образом усилить боевые возможности ВМС ВС Украины для повышения безопасности в Черноморско-Азовском регионе, - сообщает пресс-служба Минобороны.

Таран отметил, что это первая в истории внеэкономическая сделка на товары военного назначения, которая была заключена Министерством обороны Украины.

Напомним, что в октябре Таран и Демир подписали меморандум о намерениях начать совместные проекты по строительству боевых кораблей, беспилотников и всех видов турбинных двигателей. Кроме того, Турция продала Украине 50 ударных БПЛА Bayraktar TB2. Некоторые эксперты тогда предположили, что Киев хочет повторить карабахский сценарий в Донбассе - напасть на ДНР и ЛНР, вынудив республики подписать мир на украинских условиях.

Примечательно, что параллельно Украина пытается организовать сотрудничество с НАТО. Не так давно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил британским военным открыть военную базу под Николаевом. Страна также регулярно проводит совместные мероприятия со странами альянса, в том числе в водах Чёрного и Азовского морей.

В то же время сотрудничество с НАТО не сильно помогло модернизировать ВСУ. Украинские политики с гордостью сообщали о поставках противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" и бронекатеров из США. Однако на деле и "Джавелины", и катера были морально устаревшим и, по сути, списанным товаром, который американцы умудрились выгодно пристроить благодаря Украине.