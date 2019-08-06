Готовятся ли США разместить свои ракеты в Монголии?

Автор:

Покровский Александр

«У джиннчика уже порвали поводья, он побежал», – чеканно сформулировал в интервью Царьграду военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец военно-политическую ситуацию, сложившуюся после разрыва Вашингтоном Договора по РСМД.

В самом деле. В ответ на действия США президент России Владимир Путин уже распорядился сразу о нескольких важных вещах. Первая – «приземлить» «Калибры», то есть разработать наземный вариант этих эффективно-смертельных ракет морского базирования.

В. Путин. Фото: www.globallookpress.com

Вторая – быть готовыми к зеркальному ответу на действия США, включая надёжное парирование угроз при помощи уже имеющихся у России ракет Х-101, «Кинжал», «Калибр» и «Циркон».

Наконец, третья – обещание размещать свои ракеты средней дальности в ответ на размещение таких ракет американцами. Разумеется, Путин завуалировал эту угрозу дипломатичной гарантией не размещать комплексы наземного базирования «в тех регионах и до тех пор, пока там не будут развёрнуты ракеты средней и меньшей дальности американского производства». Но в мире осталось ещё много понятливых людей.

Особенно в Европе, где воцарилось нечто вроде недоуменного отчаяния. С одной стороны, Россия для европейцев – враг цивилизационный, нутряной, по умолчанию. Потому в срыве ДРСМД тут подголосным хоровым воем в унисон с Вашингтоном обвиняют Москву. С другой стороны, если американцы разместят ракеты в Европе, то понятно, что нынешняя Москва без всяких рефлексий нацелит уже свои ракеты на их позиции. Как хорошо сформулировал Виктор Баранец:

Европа прекрасно понимает, что, если Америка нашпигует её ракетами средней и меньшей дальности, естественно, на российских картах боевого применения вооруженных сил все эти позиции покроются красными кружочками.

Отсюда – европейские тревожные переплясы вокруг этой проблемы, когда тамошние политики на словах Москву обвиняют, а в тишине умоляют Вашингтон погодить с размещением своего оружия.

Гнев и беспокойство Китая

Фото: www.globallookpress.com

Фото: www.globallookpress.com

Вашингтон на деле тоже не твердокаменная крепость. России тут довольно очевидно побаиваются, а потому добавлять себе головной боли с нытьём европейцев и явной ответной угрозой от Москвы не очень хотят. Да и изначально одной из целей выхода США из ДРСМД было обозначение угрозы Китаю. У которого, по логике Вашингтона, скопилось слишком много ракет средней дальности, но ограничений никаких на него не наложить, ибо он участником договоров по ограничению вооружений не является.

Исходя из этого министр обороны США Марк Эспер откровенно объявил, что Пентагон рассматривает возможность размещения ракет средней дальности в Азиатском регионе. Согласно американской логике, это поможет втянуть КНР в новый договор – ДРСМД-2, включающий уже три страны.

Пекин с такой логикой не согласен, и довольно красноречиво.

Что означает то, что 80% ядерного потенциала Китая являются ракетами средней дальности? Это означает только одно – эти ракеты не смогут достичь основной территории США. По этой причине Соединенным Штатам нужно меньше всего беспокоиться относительно этого факта, верно? – задаётся справедливыми вопросами директор Департамента по контролю над вооружениями и разоружению МИД КНР Фу Цун. – США располагают тысячами межконтинентальных ракет, и в то же время они обеспокоены несколькими ракетами, которые не могут достичь их территории. Где логика? Я её пока не вижу, по этой причине это лишь отговорки американской стороны.

В итоге мировая общественность стала свидетелем беспрецедентного события: Пекин, до сих пор фэншуйно отмалчивавшийся при подобных нынешней коллизиях, на сей раз открыто и даже энергично выразил солидарность с Россией. А Америке пригрозил, что «Китай не будет стоять в стороне» и будет вынужден принять контрмеры в случае размещения Соединёнными Штатами ракет средней дальности наземного базирования в этой части мира».

Фу Цун. Фото: www.globallookpress.com

Кого США изберут в качестве ответной мишени?

Осталось непонятным, взывал ли Фу Цун к историческим страхам США или же намекал на возможность повторения истории, когда заявил: «Американцы, как жители страны – участницы Карибского кризиса, должны понять чувства Китая, когда речь идет о размещении американских ракет у КНР на пороге». Так что будут ли китайские контрмеры включать ответное размещение ракет средней дальности где-либо возле побережья США (а кроме Кубы особо и негде; разве что в джунглях Никарагуа или Венесуэлы?) – неясно.

Но как ни парадоксально на первый взгляд, и у американцев выбор позиций для ракет средней дальности наземного базирования далеко не бесконечен. Что необходимо для того, чтобы разместить подобное оружие у Китая на пороге? Во-первых, союзнические отношения между данной страной и США. Во-вторых, определённые трения между данной страной и КНР. В-третьих, относительно стабильный политический режим и вытекающая из этого предсказуемость позиции страны, тем более в условиях, когда её придётся ввергнуть себя в конфронтацию с самой могущественной державой Азии. Которой – это в-третьих-с-половиной – явственным образом будет сочувствовать Россия. А у той, как показали последние годы, сочувствие бывает довольно-таки действенным, а для обидчика её друзей – и болезненным. Наконец, эта страна должна лежать в радиусе 2 – 5 тысяч километров от важных экономических и политических центров КНР.

И в итоге этих объективных ограничений вариантов остаётся не так много. Не будем брать собственно территорию США на острове Гуам – это слишком очевидно, да и 3 тысячи километров до Шанхая и 4 тысячи до Пекина делают такой вариант весьма заманчивым для США. Однако в то же время это превращает остров в не менее очевидную ответную цель, а не в характере американцев жертвовать собою, если можно пожертвовать кем-то ещё.

Фото: www.globallookpress.com

Япония тоже напрашивается по указанным критериям на роль позиции для американских ракет. Но там действует безъядерный принцип: не иметь, не ввозить и не производить ядерное оружие. И одно дело, когда ядерные заряды находятся на бортах кораблей 7-го флота США – тоже всем всё ясно, но лицо сохранено. И совсем другое, когда ядерные ракеты будут откровенно стоять на позициях. А в неядерных ракетах против такой страны как Китай нет смысла. Что бы ни обещал американский министр обороны.

Южная Корея? Тоже может быть. Тем более что дружбой с США тут действительно дышит огромное количество людей. Но Сеул хорошо так зависит и от китайского рынка, что замнёт дело даже при самом настойчивом желании Вашингтона. Тем более что рядом ещё и Северная Корея, которая вряд ли будет индифферентно улыбаться в ответ на размещение американских ракет у себя под боком. Нужно ли Сеулу, только что хотя бы призрачно разрядившему ситуацию с Пхеньяном, рисковать военным конфликтом с КНДР?

Из признанных стран таких же тесных союзников у США в регионе нет. Филиппины, Индонезия, Малайзия, Таиланд, Мьянма? Проблемы с Китаем у них случаются, но всё же вряд ли реалистично думать, что эти страны пойдут фактически на войну с ним за американские интересы. Пакистан по нынешним временам – больше союзник Пекина, нежели Вашингтона. У Индии проблемы с Китаем серьёзные, но по всему комплексу своих геополитических позиций эта страна на размещение у себя американского вооружения, направленного против третьей страны, не пойдёт.

Что у нас остаётся? Да, Тайвань. Непризнанная страна, находящаяся на предельно коротком военно-политическом поводке у Вашингтона. И с материковым Китаем состоит в состоянии неизбывной, хоть и холодной войны. Такой же как между Северной и Южной Кореями.

Но Тайвань – слишком близок. Двести километров – не расстояние. В случае войны китайская армия подавит все ракетные позиции здесь в течение минут. Риск.

Неужто – Монголия?!

Монголия. Фото: www.globallookpress.com

Монголия. Фото: www.globallookpress.com

И вот в этих условиях самым выгодным для США остаётся немыслимый на первый взгляд вариант. Монголия.

Хотя для кого немыслимый? Для США наоборот – предельно прагматичный. Отсюда ракеты средней дальности великолепно накрывают всю территорию обоих врагов Америки – и Китая, и России. Включая Мурманск и Анадырь. И при этом рельеф у страны такой, что пару дивизионов мобильных установок для РСД можно укрыть самым бесконечно замечательным образом.

К тому же. Страна большая, населения мало. Население не слишком развитое, по мышлению – кочевники средневековые. Попытка перейти из феодализма в социализм, скажем честно, не удалась. Значит, есть уже одно принципиальное преимущество: ярых протестов общественности можно не опасаться, а с немногочисленной элитой можно работать вполне эффективно. Денег для этого у США хватит. Тем более что монгольские элиты с самого 1991 года чутко держат прозападный курс. И даже от естественного для Монголии членства в Шанхайской организации сотрудничества Улан-Батор много лет уклоняется.

Да, Монголия на три четверти зависит от товарооборота с Китаем. Но с другой стороны, между этими странами давние территориальные разногласия. Давняя дружеская память о России? Да бросьте! Культ Чингиз-хана её прекрасным образом нивелирует. И даже подчиняет. Недаром среди молодых монголов хотя словечки о «русском улусе». Если уж русское население Малороссии пропаганда за пару десятков лет превратила в ненавидящую русских идеомассу, то уж с несколькими тысячами политизированных монголов сотворить нечто подобное и вовсе ерунда.

Фото: www.globallookpress.com

Так что в ближайшие несколько лет стоит внимательно понаблюдать за идеологическими и политическими подвижками в Монголии. Как бы сюрприза не было…

Ну, и последнее. Очень примечательные новости пришли в конце июля из Вашингтона. Там президент Дональд Трамп провёл переговоры с монгольским президентом Халтмаагийном Баттулга. По сообщениям из Белого дома, главной темой переговоров стала торговля: «представители администрации Трампа сообщили о своем желании помочь Монголии диверсифицировать внешнюю торговлю».

Бесподобная филантропия! Ничем иным не объяснить заинтересованность второй экономики мира в диверсификации внешней торговли страны с ВВП на уровне Албании или Буркина-Фасо с экономикой где-то в районе 120 – 130 места в мире!

Но этот альтруизм янки объясняется не благодарностью за то, что монгольский президент подарил коня сыну Трампа Бэррону. Похоже, всё объяснение кроется в одной фразе: «Трамп и Баттулга также обсудили вопросы безопасности и обороны». Как же Монголия при её географическом положении построит свою оборону без США!

А тут ещё пресловутый Джон Болтон, советник Трампа по национальной безопасности, недавно в Улан-Батор ездил. Уж он-то известен своей непомерной любовью к миру…

К миру по-американски.