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Готовятся к ядерному удару. Сенатор Викер рассказал о планах США

15 февраля 2022, 18:05  •  107 • Политика
Соединённые Штаты готовятся к превентивному ядерному удару по России, заявил американский сенатор Роджер Викер.
Западные страны продолжают спекулировать на теме обострения ситуации на Украине. В частности, сенатор-республиканец Роджер Викер в интервью FOX NEWS сказал, что Америка готовится к бомбардировке России и превентивному ядерному удару.
По его словам, это произойдёт, если в США сочтут это необходимым.
Стоит отметить, что подобное заявление не впервые исходит от Викера. В конце 2021 года он уже говорил, что США могут решиться на ядерные бомбардировки, если ситуация на Украине обострится.

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