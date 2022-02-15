|
Готовятся к ядерному удару. Сенатор Викер рассказал о планах США
15 февраля 2022, 18:05 • 107 • Политика
Соединённые Штаты готовятся к превентивному ядерному удару по России, заявил американский сенатор Роджер Викер.
Западные страны продолжают спекулировать на теме обострения ситуации на Украине. В частности, сенатор-республиканец Роджер Викер в интервью FOX NEWS сказал, что Америка готовится к бомбардировке России и превентивному ядерному удару.
По его словам, это произойдёт, если в США сочтут это необходимым.
Стоит отметить, что подобное заявление не впервые исходит от Викера. В конце 2021 года он уже говорил, что США могут решиться на ядерные бомбардировки, если ситуация на Украине обострится.
Подпишитесь на нас
107
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
13 февраля 2022, 05:25
|
11 февраля 2022, 00:20
|
09 февраля 2022, 15:40
|
13 февраля 2022, 05:25
|
13 февраля 2022, 08:55
|
10 февраля 2022, 03:20
|
10 февраля 2022, 08:35