Готовятся к ядерному удару. Сенатор Викер рассказал о планах США

Соединённые Штаты готовятся к превентивному ядерному удару по России, заявил американский сенатор Роджер Викер.

Западные страны продолжают спекулировать на теме обострения ситуации на Украине. В частности, сенатор-республиканец Роджер Викер в интервью FOX NEWS сказал, что Америка готовится к бомбардировке России и превентивному ядерному удару.

По его словам, это произойдёт, если в США сочтут это необходимым.

Стоит отметить, что подобное заявление не впервые исходит от Викера. В конце 2021 года он уже говорил, что США могут решиться на ядерные бомбардировки, если ситуация на Украине обострится.