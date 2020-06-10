Готовятся к войне? Зачем Иран собрал уменьшенную модель американского авианосца

Если настоящие корабли типа "Нимиц" в длину достигают 300 метров, а в ширину - 75 метров, то модель имеет меньшие габариты - 200 метров в длину и 50 - в ширину. Вероятнее всего, копия нужна Ирану для того, чтобы подготовиться к потенциальной войне с США.

Как сообщает агентство Associated Press, иранский "авианосец" стоит возле порта Бендер-Аббас - именно там в мае Корпус стражей исламской революции (КСИР) показывал новые скоростные корабли.

Отметим, что отношения между США и Ираном в последние годы серьёзно обострились. Сперва президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в одностороннем порядке вышел из уже готовой иранской ядерной сделки, которая стала результатом многолетней дипломатической работы ряда стран. Затем американская авиация нанесла удар по аэропорту Багдада, в результате чего погиб иранский генерал Касем Сулеймани, который пользовался на родине особым уважением. Кроме того, власти США официально внесли КСИР в список террористических организаций. В ответ Иран признал террористической группировкой Центральное командование вооружённых сил США.

Кстати, как пишут "Утро.ру", США объявили новые санкции в отношении Ирана. Впрочем, ограничения из этого свежего пакета касаются и России, а также Китая.