Готовятся к войне? США отправят войска на Ближний Восток

Пентагон расширит свой контингент на Ближнем Востоке – об этом стало известно из пресс-конференции министра обороны США Марка Эспера и председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Джозеф Данфорда, который обвинили Иран в создании угрозы в регионе.

Они указали, что после Саудовская Аравия запросила международную поддержку, чтобы помочь защитить важнейшую инфраструктуру королевства после атак на свои нефтяные объекты. Объединенные Арабские Эмираты также обратились за помощью.

«Соединенные Штаты несут ответственность за защиту наших граждан и наших интересов в регионе, а международное сообщество обязано защищать глобальную экономику и международные правила и нормы. Все это находится под угрозой значительной эскалации насилия со стороны Ирана», — подчеркнул Эспер.

По его словам, развертывание вооруженных сил США будет носить оборонительный характер и в основном будет сосредоточено на противовоздушной и противоракетной обороне. Вашингтон также будет работать над ускорением поставок военной техники Саудовской Аравии и ОАЭ, чтобы повысить их способность защищать себя самостоятельно.

«В последние месяцы Иран усилил свою военную активность в виде прямых атак и поддержки своих представителей в регионе. В Персидском заливе и Оманском заливах, которые являются жизненно важными водными путями для глобальной торговли, Иран угрожает безопасному проходу судов, нападая на коммерческие суда и незаконно захватывая британские нефтяные танкеры», — заявил глава американского военного ведомства.

На уточняющий вопрос по поводу количества военных, Данфорд ответил, что

«речь идет о нескольких сотнях, а не тысячах».

При этом на просьбу озвучит доказательства причастности Тегерана к этим атакам, Эспер указал, что расследование проводит Эр-Рияд и добавил, что саудиты нуждаются в улучшении ПВО и ПРО, независимо от того, откуда была совершена атака.

Накануне стало известно, что США не будут давать военный ответ на атаку Ирана против Саудовской Аравии, ограничившись финансовыми санкциями против Тегерана, об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

«Самая легкая вещь, которую я мог сделать — это разрушить 15 наиболее значительных целей в Иране. Я мог бы сделать это прямо сейчас, на ваших глазах. Но я думаю, что реакцией сильного человека и демонстрацией мощи будет проявление сдержанности», — добавил президент США.

Утром в субботу, 14 сентября, сообщалось, что удары 10 дронов вызвали пожары на одном из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов Абкейк, который находится в 60 км к юго-западу от Дахрана в восточной части Саудовской Аравии. Еще одна атака была осуществлена на второе по величине нефтяное месторождение страны Хураис. Хуситы заявили, что проведенная атака стала ответом на деструктивные действия властей Саудовской Аравии.

Позднее Соединенные Штаты заявили, что атака на нефтяные объекты Саудовской Аравии была проведена не только с помощью дронов, но и крылатых ракет — и доказательства этому американская делегация предоставит международному сообществу на Генеральной Ассамблее ООН. Причем,

по версии Вашингтона, запуск ракет был осуществлен с территории Ирана.

По данным CNN, пуски проводились из южной части страны.

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Иране заявили, что в случае военных действий со стороны США, вооруженные силы страны ударят по объектам американской военной инфраструктуры, расположенным в Персидском заливе, передает НСН.

«Каждый должен знать, что американские военные базы и авианосцы, которые расположены в радиусе двух тысяч километров от Ирана, находятся в пределах досягаемости наших ракет», — заявил командующий воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде, добавив, что Иран всегда готов к «полноценной войне».

Напомним, что в начале года президент США объявил о выходе из иранской ядерной сделки и вновь ввел санкции, которые ранее были отменены его предшественником. Трамп придерживается тактики «мир через силу», о чем он неоднократно заявлял. Хозяин Белого дома намерен таким образом принудить Тегеран к новой ядерной сделке, но уже на более выгодных для США условиях, передает ФАН.