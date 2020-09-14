Готовятся к войне? Американские бомбардировщики второй раз за месяц подлетают к Крыму

Об инциденте стало известно благодаря западным ресурсам, которые отслеживают перемещения самолётов. Два бомбардировщика ВВС США вылетели с британской авиабазы Фэрфлорд, пересекли воздушное пространство Украины и приблизились к границе с Крымом. Американские B-52H сопровождали два британских самолёта-разведчика Sentinel R.1.

Вероятнее всего, США и Великобритания пытались спровоцировать Россию, чтобы она развернула расположенные в Крыму средства ПВО и тем самым выдала их местонахождение. Это уже второй раз за месяц, когда американские бомбардировщики приближаются к Крыму через украинскую территорию. В последний раз самолёты ВВС США подлетали к полуострову 4 сентября.

Примечательно, что действия Пентагона раскритиковали даже на Западе. Американский журнал The National Interest отметил, что США своими провокациями рискуют развязать ядерную войну с Россией. Вместо того чтобы укреплять глобальную безопасность, Вашингтон её расшатывает. Журналисты посоветовали США заняться вопросом пролонгации договора СНВ-3.