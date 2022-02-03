Готовятся к атаке на Крым. Военный эксперт раскрыл планы Киева

Военный эксперт, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков раскрыл планы Киева по поводу Крыма. По его словам, украинские власти на полном серьёзе готовятся к атаке на полуостров.

Так Сивков в разговоре с порталом "Народные Новости" прокомментировал проходящие на границе с Крымом военные учения ВСУ с использованием реактивных систем залпового огня "Ураган". Эксперт сказал, что это серьёзное оружие, которое имеет калибр 220 мм и способно запускать снаряды на расстояние до 35 км.

Собеседник "Народных Новостей" отметил, что с правовой точки зрения Украина ничего не нарушает. Это её территория и она может проводить на ней какие угодно учения. Но с политической и военно-стратегической точек зрения сам факт подобных учений возле Крыма говорит о том, что украинская сторона отрабатывает вопрос силового возвращения полуострова.

Если Украина проводит свои учения у границ с Крымом, это означает, что Украина готовится к военным действиям против крымской группировки российских войск. Вот что это означает!

- подчеркнул Сивков.