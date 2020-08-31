«Готовят убийства». Кива требует привлечения к ответственности террористов из «Азова» и «Нацкорпуса» • 32 • Украина

Народный депутат Украины от «Оппозиционной платформы – За жизнь» (ОПЗЖ), лидер организации «Патриоты – За жизнь», на активистов которой было совершено нападение на трассе Киев – Харьков, Илья Кива обратился к руководству партии с предложением привлечь террористов к ответственности.



Об этом говорится в письме народного депутата Кивы на имя руководителей фракции: Юрия Бойко, Вадима Рабиновича и Виктора Медведчука, передает 112-Украина.



Илья Кива пояснил, что террористы из «Азова» и «Нацкорпуса», возглавляемых Андреем Билецким, готовят новые акции устрашения, в том числе, убийства.



«Я неоднократно заявлял о противоправных действиях членов радикально настроенных организаций "Азов" и "Нацкорпус". Данные группировки систематически совершают акты запугивания путём организации взрывов, поджогов, расстрелов из огнестрельного оружия, угроз физической расправой лицам с противоположными взглядами на политические процессы в нашей стране. Они несут террористическую угрозу и реальную опасность для государства, жизни и здоровья граждан Украины, распространяют идеологию терроризма в украинском обществе», - говорится в документе.



Илья Кива также напоминает, что 27 августа представители этих организаций совершили вооружённое нападение на автобус, в котором ехали 22 активиста организации «Патриоты - За жизнь».



«Автобус заблокировали, а затем, по нему был открыт огонь из автоматического оружия. Огнестрельные ранения получили три человека, в ходе нападения был похищен один из членов организации. Как позже выяснилось, одна из машин, которая блокировала автобус с гражданскими лицами, зарегистрированная на Куриленко Ивана Петровича - представителя организации "Нацкорпус"», - отмечает нардеп.



Он также подчёркивает, что по имеющейся информации, представителями «Нацкорпуса» в дальнейшем готовятся ряд новых преступлений, в том числе заказных убийств.



«Есть информация, что "Нацкорпусом" готовится ряд заказных убийств, и они это заявляют почти официально. Они объявили охоту на члена нашей организации «Патриоты – За Жизнь» Олега Ширяева. Билецкий и Коротких фактически открыто объявили вознаграждение в $10 тыс за голову украинского гражданина Ширяева. Куда смотрит СБУ?» - сказал он.



«Именно поэтому, прошу Вас инициировать перед руководством государства и руководством правоохранительных органов вопрос о задержании и привлечении к установленной законодательством ответственности за создание террористических организаций "Азов" и "Нацкорпус" и ранее совершенные противоправные деяния Андрея Билецкого. Также прошу поддержать процедуру лишения гражданства Украины - Сергея Коротких, одного из основателей "Нацкорпуса", который сейчас находится в международном розыске по подозрению в совершении тяжких преступлений, среди которых убийство и похищение человека с целью обогащения», - подытожил Илья Кива.



Ранее Кива назвал Билецкого трусом и человеком, который не отвечает за свои слова, и заявил, что его место в тюрьме.



«Билецкий - п**дун и трус, изначально публично отрицавший свою причастность к вооруженному нападению на автобус с людьми, и обвиняющий меня в провокации, сегодня сменил тактику и требует свободу своим боевикам, называя их действия борьбой «патриотов»! Билецкий - террорист и его место в тюрьме!», - написал Кива в соцсети 29 августа.



Напомним, что нападавшие на активистов Кивы на трассе Киев-Харьков передвигались на авто, принадлежавшем боевику из организации Андрея Билецкого.

Народный депутат Украины от «Оппозиционной платформы – За жизнь» (ОПЗЖ), лидер организации «Патриоты – За жизнь», на активистов которой было совершено нападение на трассе Киев – Харьков, Илья Кива обратился к руководству партии с предложением привлечь террористов к ответственности.Об этом говорится в письме народного депутата Кивы на имя руководителей фракции: Юрия Бойко, Вадима Рабиновича и Виктора Медведчука, передает 112-Украина.Илья Кива пояснил, что террористы из «Азова» и «Нацкорпуса», возглавляемых Андреем Билецким, готовят новые акции устрашения, в том числе, убийства.«Я неоднократно заявлял о противоправных действиях членов радикально настроенных организаций "Азов" и "Нацкорпус". Данные группировки систематически совершают акты запугивания путём организации взрывов, поджогов, расстрелов из огнестрельного оружия, угроз физической расправой лицам с противоположными взглядами на политические процессы в нашей стране. Они несут террористическую угрозу и реальную опасность для государства, жизни и здоровья граждан Украины, распространяют идеологию терроризма в украинском обществе», - говорится в документе.Илья Кива также напоминает, что 27 августа представители этих организаций совершили вооружённое нападение на автобус, в котором ехали 22 активиста организации «Патриоты - За жизнь».«Автобус заблокировали, а затем, по нему был открыт огонь из автоматического оружия. Огнестрельные ранения получили три человека, в ходе нападения был похищен один из членов организации. Как позже выяснилось, одна из машин, которая блокировала автобус с гражданскими лицами, зарегистрированная на Куриленко Ивана Петровича - представителя организации "Нацкорпус"», - отмечает нардеп.Он также подчёркивает, что по имеющейся информации, представителями «Нацкорпуса» в дальнейшем готовятся ряд новых преступлений, в том числе заказных убийств.«Есть информация, что "Нацкорпусом" готовится ряд заказных убийств, и они это заявляют почти официально. Они объявили охоту на члена нашей организации «Патриоты – За Жизнь» Олега Ширяева. Билецкий и Коротких фактически открыто объявили вознаграждение в $10 тыс за голову украинского гражданина Ширяева. Куда смотрит СБУ?» - сказал он.«Именно поэтому, прошу Вас инициировать перед руководством государства и руководством правоохранительных органов вопрос о задержании и привлечении к установленной законодательством ответственности за создание террористических организаций "Азов" и "Нацкорпус" и ранее совершенные противоправные деяния Андрея Билецкого. Также прошу поддержать процедуру лишения гражданства Украины - Сергея Коротких, одного из основателей "Нацкорпуса", который сейчас находится в международном розыске по подозрению в совершении тяжких преступлений, среди которых убийство и похищение человека с целью обогащения», - подытожил Илья Кива.Ранее Кива назвал Билецкого трусом и человеком, который не отвечает за свои слова, и заявил, что его место в тюрьме.«Билецкий - п**дун и трус, изначально публично отрицавший свою причастность к вооруженному нападению на автобус с людьми, и обвиняющий меня в провокации, сегодня сменил тактику и требует свободу своим боевикам, называя их действия борьбой «патриотов»! Билецкий - террорист и его место в тюрьме!», - написал Кива в соцсети 29 августа.Напомним, что нападавшие на активистов Кивы на трассе Киев-Харьков передвигались на авто, принадлежавшем боевику из организации Андрея Билецкого. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...





32 Источник Похожие новости Вот и всё! Мальчик допрыгался! Россия начинает делать больно Украинские нацисты объявили мобилизацию против ХНР и ОНР Только не смейтесь… Киев готовится закупить Super истребители Зачем менять методички? Настю Приходько, поддержавшую АТО в Донбассе, все равно травят соотечественники за старые связи с Россией В Харькове националисты вышли на митинг с требованием отпустить напавших на автобус Новости партнеров