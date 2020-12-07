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Готовят плацдарм в Польше: В Минске заявили о планах НАТО атаковать Белоруссию

07 декабря 2020, 12:30  •  131 • Политика
Глава Генштаба Белоруссии Руслан Косыгин заявил о беспрецедентной активности НАТО у границ страны. Он подчеркнул, что усиление военных позиций альянса в Польше и Литве даёт основания полагать: Запад готовит атаку на Белоруссию. При этом Косыгин предупредил, что Минск непременно "адекватно отреагирует" на попытки вмешательства.
По словам Косыгина, страны НАТО значительно повысили уровень разведывательной деятельности у границ Белоруссии - в день пограничники насчитывают до 40 полётов разведчиками альянса. Кроме того, отметил глава белорусского Генштаба, на финальный этап вышло дальнейшее совершенствование и развитие системы НАТО AGS, которая функционирует в рамках реализации разведывательных задач, причём задач стратегического уровня.
На этом фоне особую озабоченность вызывает рост оборонных расходов соседних государств, которые за последние годы увеличились практически на 30-40%, отметил Косыгин в интервью телеканалу СТВ.
В свою очередь у Минска возникает вопрос: "Для чего и для кого, против кого они (приготовления) направлены?", сказал Косыгин, подчеркнув, что "вразумительных ответов" на данный вопрос власти Белоруссии пока не получили.
"Всё это свидетельствует, что указанная деятельность Запада на территории восточноевропейских государств, в том числе Польши и стран Балтии, направлена на подготовку к применению сил", - сказал Косыгин, предположив, что такая тенденция в ближайшее время сохранится.
Генштаб Белоруссии опасается, что военные руководства США и НАТО в короткие сроки смогут создать ударные группировки войск сил и подготовить их к боевому применению.
"А с учётом высказываний отдельных политиков об исторической принадлежности западных регионов нашей страны к Польше уже развёрнутые группировки войск сил из состава ОВС НАТО, которые сегодня располагаются в том числе в Польше, Литве, могут быть задействованы, конечно же, в настоящее время", - заявил Косыгин.
Он подчеркнул, что Белоруссия внимательно следит за этими действиями и готова "адекватно реагировать" на них.

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