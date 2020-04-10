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Готовят Крыму "прибалтийский" сценарий? Американист о планах США

10 апреля 2020, 02:35  •  25 • В мире
Американист Константин Блохин рассказал о планах, которые вынашивают США по поводу Крыма. Он убеждён, что полуострову готовят "прибалтийский" сценарий. При этом до прямого вооружённого конфликта или агрессии не дойдёт.
После того как Штаты отказались снять антироссийские санкции, американист Константин Блохин прокомментировал, что значит их поведение в ООН. Имеется в виду то, что США заблокировали резолюцию России об отмене экономических мер и необходимости сплотиться для борьбы с коронавирусом. К ним присоединились ряд стран, в том числе и Украина. Позже прозвучало предложение бывших послов США "обменять" Крым на отмену санкций.
Блохин заявил Рolitnews24, что для Крыма наверняка готовят "прибалтийский" сценарий. Ведь США так и не признали Литву, Латвию и Эстонию частью СССР. Что никак не мешало жизни республик. Блохин считает, что всё это - "информационный шум".
"Не стоит заблуждаться и в намерениях Вашингтона - там стремятся не сделать доброе дело, вернув Украине якобы её полуостров. Скорее мы видим, что Вашингтон всё ещё лелеет мечты разместить на этой территории военные базы", - считает американист.
Но поведение США в ООН демонстрирует, что антироссийский курс сохранится ещё на годы.
В интервью изданию NPR три бывших американских посла в Киеве - Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор - предложили метод давления на Россию. Дипломаты считают, что пандемия коронавируса - отличный повод добиться "возвращения" Крыма Украине. Экс-послы заявили, что это "неожиданная возможность" решить украинский вопрос.
Дипломаты считают, что можно предложить "сделку": США пообещают снять санкции с России, если закончится конфликт на Украине. "Кризис коронавируса может заставить Кремль согласиться", - заявили экс-послы.

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