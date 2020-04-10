Готовят Крыму "прибалтийский" сценарий? Американист о планах США

После того как Штаты отказались снять антироссийские санкции, американист Константин Блохин прокомментировал, что значит их поведение в ООН. Имеется в виду то, что США заблокировали резолюцию России об отмене экономических мер и необходимости сплотиться для борьбы с коронавирусом. К ним присоединились ряд стран, в том числе и Украина. Позже прозвучало предложение бывших послов США "обменять" Крым на отмену санкций.

Блохин заявил Рolitnews24, что для Крыма наверняка готовят "прибалтийский" сценарий. Ведь США так и не признали Литву, Латвию и Эстонию частью СССР. Что никак не мешало жизни республик. Блохин считает, что всё это - "информационный шум".

"Не стоит заблуждаться и в намерениях Вашингтона - там стремятся не сделать доброе дело, вернув Украине якобы её полуостров. Скорее мы видим, что Вашингтон всё ещё лелеет мечты разместить на этой территории военные базы", - считает американист.

Но поведение США в ООН демонстрирует, что антироссийский курс сохранится ещё на годы.

В интервью изданию NPR три бывших американских посла в Киеве - Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор - предложили метод давления на Россию. Дипломаты считают, что пандемия коронавируса - отличный повод добиться "возвращения" Крыма Украине. Экс-послы заявили, что это "неожиданная возможность" решить украинский вопрос.

Дипломаты считают, что можно предложить "сделку": США пообещают снять санкции с России, если закончится конфликт на Украине. "Кризис коронавируса может заставить Кремль согласиться", - заявили экс-послы.